La noche de furia de Neymar: cánticos provocadores, pelea con un rival y frase misógina contra el árbitro

La frase misógina de Neymar contra el árbitro y su cruce con un rival

Aunque fue figura y aportó en el triunfo 2-0 del Santos en una nueva jornada del Brasileirao, Neymar protagonizó una noche de furia en el estadio Urbano Caldeira. Recibió cánticos provocadores por parte de los fanáticos visitantes, se trenzó con el uruguayo Diego Hernández y se descargó contra el árbitro Sávio Pereira Sampaio con una desafortunada frase.

Ney recibió una tarjeta amarilla después de protagonizar una pelea con un rival y lanzar un comentario misógino dirigido al árbitro, lo que generó un amplio repudio en redes sociales y ensombreció su desempeño como figura destacada en la victoria de Santos sobre Remo. En un intento por sacarlo del partido, los torcedores del conjunto oriundo de Pará le dedicaron una canción por sus recientes exclusiones de la selección brasileña y la chance latente de que Carlo Ancelotti no lo convoque para el Mundial: “No va para la Copa”.

La provocación de los hinchas de Remo a Neymar: "No va a la Copa"

A pesar de la victoria del Peixe frente a Remo en Vila Belmiro, la actuación del astro brasileño quedó marcada menos por su aporte futbolístico—una asistencia para el gol de Thaciano—y más por una serie de incidentes que culminaron en una suspensión clave. El episodio central fue un enfrentamiento con el mediocampista uruguayo Hernández, quien ingresó en los últimos minutos del encuentro e inició una confrontación que derivó en discusiones, gestos irónicos y, finalmente, un forcejeo directo entre ambos jugadores. La secuencia alcanzó su punto crítico a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Hernández golpeó a Neymar durante una jugada de pelota parada. La respuesta inmediata del brasileño fue encararlo físicamente, lo que llevó al árbitro Sávio Pereira Sampaio a mostrarle la amonestación.

El incidente más polémico de la noche, sin embargo, no ocurrió durante el partido, sino al finalizarlo y frente a los medios. Consultado sobre el arbitraje, Neymar utilizó un eufemismo en portugués que alude de modo despectivo a la menstruación para referirse al juez principal. El futbolista afirmó, entre risas: “Se despertó con la regla y por eso dirigió así”. Fue una declaración que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El número 10 se mostró absolutamente ofuscado por la actuación del referí: “Es injusto, ¿sabes? Porque, pues, sufrí una entrada por la espalda, tipo, desleal, ¿sabes? Sin necesidad, al final del partido. Y, caramba, no fue la primera. Fue la tercera o cuarta. Solo fui a reclamarle, a decirle: ‘Caramba, ¿te estás volviendo loco?’. Y me sacaron amarilla. Ni podía hablar con él, te ignoraba, te daba la espalda. En fin, es el tipo de árbitro que quiere ser la figura del partido, que tiene una falta de respeto muy grande con todos los jugadores. No fue solo conmigo, fue con los jugadores del Remo también. No quiere conversación, no quiere charla".

La provocación de Neymar a un rival

Y añadió: “Creo que estas cosas tienen que mejorar, ¿no? Porque es una persona que manda en el partido, que tiene que comandar todo. Y nosotros a veces vamos a reclamar, como es el fútbol, ¿no? El fútbol es así, vamos a reclamar, vamos a preguntar el porqué, vamos a cuestionarlo. Y él tiene que saber manejar eso. Si lo maneja de esa forma, se vuelve muy molesto, muy irrespetuoso".

La reacción pública a las palabras de Neymar fue inmediata, multiplicándose las críticas y los cuestionamientos incluso dentro de Brasil, donde suele ser tratado como el Filho Pródigo (hijo pródigo) del fútbol nacional. En pocas horas, las acusaciones de misoginia se impusieron sobre el análisis deportivo, desplazando la atención respecto a su buen rendimiento en el campo y poniendo en entredicho su imagen en un momento clave de su carrera: su intención de convencer a Ancelotti para ser convocado a un cuarto Mundial.