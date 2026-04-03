La broma más cruel en la NBA por el Día de los Inocentes que obligó a un equipo a pedir perdón: “Todos estaban al tanto”

Le hicieron creer a un fanático que había ganado un cheque de 10 mil dólares por "encestar" un lanzamiento, pero todo se trató de una broma

El partido entre Washington Wizards y Brooklyn Nets por la temporada regular de la NBA dejó una nota de color durante el show del entretiempo, cuando un fanático fue engañado por los organizadores en el Día de los Inocentes, que se celebra cada 1° de Abril en los Estados Unidos.

Todo comenzó con la invitación a un espectador al rectángulo de juego para participar por un cheque de 10 mil dólares si convertía un lanzamiento desde la mitad de la cancha con los ojos vendados. La hazaña parecía imposible de conseguir, pero el hombre fue engañado por los animadores de los Wizards y las mascotas de la liga, que le entregaron el premio a pesar de que había fallado el tiro.

Una vez efectuado el lanzamiento, que pasó muy lejos del aro, el público, la presentadora y las mascotas celebraron como si el fanático hubiese convertido el triple y le otorgaron el cheque gigante con la suma de 10.000 dólares. En medio de la euforia, lo invitaron a ver las imágenes en la pantalla gigante del estadio, pero para su sorpresa, el tiro no había entrado. Acto seguido, le retiraron el premio y le avisaron que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes.

“Esta es la más difícil y la definitiva. Todo depende de ti. Esto podría pasar a la historia si lo consigues por 10 000 dólares”, animó la conductora al emocionado espectador. Luego del lanzamiento con los ojos tapados, la mujer exclamó: “¡Alguien se va a hacer rico! Las mascotas se están volviendo locas. El concursante se está volviendo loco, el público también. Tú no lo has visto, pero todos lo hemos visto. ¿Quieres verlo? Echa un vistazo a las pantallas para ver la repetición. Ha sido una locura. Lo subes justo aquí y ves cómo simplemente no, en realidad no entra".

El momento en el que el fanático de los Wizards recibió el cheque de 10 mil dólares. Todo fue una farsa por el Día de los Inocentes (Captura de video)

Ante la mirada atónita del hombre, la presentadora confesó: “No te voy a mentir, realmente odio el Día de los Inocentes. Lo siento mucho. Te vamos a regalar una camiseta autografiada y unas entradas en primera fila para la próxima temporada. ¿Pueden darle un aplauso? Se lo ha tomado con buen humor. Cualquier cosa puede pasar en la Noche de las Mascotas".

A raíz de las repercusiones negativas que tuvo este acontecimiento en la comunidad del básquet, los Washington Wizards sacaron un comunicado al día siguiente para pedir perdón. "Pedimos disculpas por la broma del Día de los Inocentes de anoche, que dejó a muchos preguntándose si habíamos engañado a algún aficionado. La parodia, en la que participaron nuestra mascota y otros miembros de nuestro equipo de actuación, estaba guionada y tenía como objetivo celebrar el día. Todos los participantes estaban al tanto de la broma, pero no lo conseguimos".

Luego, la organización de los Wizards cerró el comunicado con un mensaje para sus seguidores, que volvieron a soportar una temporada negativa desde los resultados para ver a un equipo que no jugará los Playoffs de la NBA por quinta temporada consecutiva: “Nuestros aficionados son nuestra prioridad, y seguimos comprometidos a brindar una experiencia positiva a todos los que asisten a nuestros partidos”.