Cruz Roja Salvadoreña reporta aumento de emergencias médicas y disminución de accidentes de tránsito

Socorristas de Cruz Roja Salvadoreña brindan atención en carretera durante el operativo de Semana Santa./(Redes de Cruz Roja Salvadoreña)

La Cruz Roja Salvadoreña ha registrado un aumento de emergencias médicas y una disminución de accidentes de tránsito durante el periodo vacacional de Semana Santa en comparación con 2025, según informaron sus representantes en entrevista con la radio universitaria YSUCA. La institución ha desplegado un amplio dispositivo de atención desde el pasado 27 de marzo, con equipos en carreteras, playas, lagos y otros puntos estratégicos del país.

De acuerdo con Luis Galdámez, socorrista de la Cruz Roja Salvadoreña, en los primeros días del operativo se contabilizaron 287 atenciones. De estas, 79 personas resultaron lesionadas; 16 accidentes de tránsito, 108 emergencias médicas, nueve rescates acuáticos, dos rescates urbanos, cuatro personas fallecidas y un incendio. La organización explicó que se han visto más casos de urgencias clínicas, como deshidrataciones, quemaduras solares y golpes de calor, mientras que los incidentes viales presentaron una leve reducción respecto al año anterior.

Según Galdámez, la disminución en accidentes de tránsito se atribuye a una mayor conciencia por parte de los conductores, quienes revisan mejor sus vehículos y toman precauciones antes de viajar. No obstante, las emergencias médicas han crecido, en particular por la exposición al sol y la sobreexigencia física en actividades recreativas.

Personal médico y voluntarios de Cruz Roja asisten a veraneantes en playas y zonas turísticas del país./ (Cruz Roja Salvadoreña)

El doctor Rudy Aldana, voluntario de la Cruz Roja Salvadoreña, detalló que las principales causas de atención sanitaria incluyen quemaduras solares, golpes de calor, intoxicaciones alimentarias y crisis relacionadas con enfermedades crónicas. Aldana recomendó el uso constante de bloqueador solar, evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y llevar siempre medicamentos personales, especialmente en el caso de personas con padecimientos como hipertensión, diabetes o asma.

Por su parte, Julio Pacheco, guardavida de la Cruz Roja Salvadoreña, señaló que los rescates acuáticos han registrado un ligero incremento en playas, ríos y lagos. El operativo de guardavidas se preparó desde inicios de año y fue reforzado con pruebas físicas específicas para asegurar la condición óptima del personal designado en los distintos cuerpos de agua. Pacheco hizo énfasis en la importancia de respetar las señales preventivas en las playas, especialmente los banderines de colores, que indican el nivel de riesgo en cada zona.

Entre las recomendaciones emitidas por los voceros de Cruz Roja Salvadoreña para la población que disfruta de las vacaciones destacan: no dejar a los niños sin supervisión en cuerpos de agua, escribirles un número de contacto en caso de extravío, portar ropa de colores llamativos o fluorescentes para facilitar su identificación y evitar clavados en lugares desconocidos o de profundidad incierta.

Cruz Roja ha desplegado equipos a nivel nacional para atender ante diversas emergencias que puedas suscitar en vacaciones./(Cruz Roja Salvadoreña)

En cuanto a primeros auxilios, la organización subrayó la importancia de mantener la calma, utilizar barreras físicas como guantes o bolsas para evitar el contacto directo con fluidos, y consultar de inmediato a los servicios de emergencia ante quemaduras, convulsiones, crisis alérgicas o mordeduras de animales. Galdámez aclaró que todas las personas pueden recibir indicaciones telefónicas para atender situaciones críticas mientras llegan los equipos de socorro.

La Cruz Roja Salvadoreña también hizo un llamado a la población a revisar sus viviendas antes de salir de vacaciones, desconectar aparatos eléctricos innecesarios y no sobrecargar extensiones o regletas para prevenir incendios. Además, se instó a donar sangre, ya que durante el asueto las reservas del banco disminuyen por el incremento de la demanda y la reducción temporal de donaciones.

Para emergencias, la institución puso a disposición sus números telefónicos nacionales, para solicitar asistencia en todo el territorio, tanto en el área metropolitana como en el interior del país. Los voceros insistieron en que la prevención y la información adecuada pueden marcar la diferencia en la respuesta ante cualquier incidente durante la temporada vacacional.