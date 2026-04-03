Lionel Messi habló antes del estreno del nuevo estadio del Inter Miami: “Es una locura”

Luego de su última excursión por Argentina antes de la Copa del Mundo y la participación en los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, Lionel Messi partió raudamente hacia Miami para reinstalarse y prepararse de cara al estreno del nuevo estadio del Inter, que se inaugurará oficialmente mañana en el partido ante Austin FC por la MLS.

“La verdad que es espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio quedó impresionante y es muy lindo poder conocerlo. Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar, de estar ya jugando oficialmente y llegó el momento. Va a ser un día muy, muy especial para el club por lo que significa tener el nuevo estadio que se hizo. Es impresionante”, manifestó Messi en un video que fue publicado en las redes oficiales de la franquicia de Florida.

El capitán de la Albiceleste, que no tomó contacto con la prensa durante su estadía en Argentina, añadió sobre la inminente inauguración del NU Stadium que lo tendrá como principal figura: “De tan poco tiempo a tener este propio estadio es una locura, así que será un día para disfrutar toda la gente del club, los aficionados, nosotros que somos los primeros en poder jugar en el nuevo estadio. Va a ser un día muy lindo”.

Las Garzas estrenarán su nueva casa

El Inter Miami de Messi realizó ayer su primer entrenamiento en el Nu Stadium, la nueva sede definitiva del club, antes de su estreno oficial como local en la temporada de la Major League Soccer. El debut en el estadio tendrá lugar este sábado 4 de abril, desde las 20:30 (hora argentina), en una jornada que marcará también la inauguración de la Leo Messi Stand, una tribuna inédita dedicada al astro argentino. La apertura del recinto y la creación del sector exclusivo buscan consolidar el impacto deportivo y social del 10 en el fútbol norteamericano.

La construcción de la cancha demandó casi tres años y todavía registra trabajos en el entorno inmediato, donde está planificado un desarrollo urbano que incluirá un parque público de 23 hectáreas, superficies comerciales, hoteles y oficinas. El estadio cuenta ahora con una capacidad para 26.700 espectadores, lo que supone un incremento de 5.000 localidades respecto al anterior escenario, el Chase Stadium.

El primer entrenamiento en el campo tuvo la presencia de David Beckham, uno de los principales propietarios del Inter Miami, quien acompañó a la plantilla durante el reconocimiento del terreno. Ante la mirada de aficionados, los jugadores liderados por el entrenador Javier Mascherano ingresaron al vestuario y pisaron el césped, que fue instalado con tecnología avanzada, incluyendo césped Bermuda de alta calidad, sensores de monitoreo, luces de crecimiento y sistema de drenaje inteligente, todo esto para garantizar un estado óptimo del campo en el debut y a lo largo de la temporada.

Los jugadores de Las Garzas entraron por primera vez con Messi a la cabeza

La tribuna Leo Messi Stand representa un hecho sin precedentes: Messi se convierte en el primer deportista activo en dar nombre a una tribuna de un estadio donde disputa regularmente sus partidos. Esta zona homenaje se ubica en la tribuna este, abarcando las secciones 117 a 121 en el nivel inferior y 217 a 223 en el superior, e integrándose al diseño del recinto para ofrecer una perspectiva privilegiada tanto visual como simbólica. El club anunció que quienes accedan a este sector disfrutarán de “experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”.

El reconocimiento institucional a Messi está fundado no solo en la repercusión mediática desde su llegada en 2023, sino también en sus logros deportivos con el club en un corto lapso. En solo dos años, Messi ha guiado al Inter Miami en la obtención de cuatro títulos históricos: Leagues Cup 2023, MLS Supporters’ Shield 2024, campeonato de la Conferencia Este 2025 y MLS Cup 2025. Además, durante la temporada pasada, el rosarino consolidó su rol como máxima figura del fútbol norteamericano al conquistar la Bota de Oro con 29 goles, 19 asistencias y 48 participaciones directas en el marcador, sumando a esto la distinción de Jugador Más Valioso de la MLS en dos temporadas consecutivas.