Deportes

Lionel Messi habló antes del estreno del nuevo estadio del Inter Miami: “Es una locura”

El capitán de la selección argentina se refirió a la inauguración del NU Stadium que se presentará oficialmente mañana

Guardar

Luego de su última excursión por Argentina antes de la Copa del Mundo y la participación en los amistosos ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, Lionel Messi partió raudamente hacia Miami para reinstalarse y prepararse de cara al estreno del nuevo estadio del Inter, que se inaugurará oficialmente mañana en el partido ante Austin FC por la MLS.

La verdad que es espectacular conocer la nueva casa, el nuevo estadio quedó impresionante y es muy lindo poder conocerlo. Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, de debutar, de estar ya jugando oficialmente y llegó el momento. Va a ser un día muy, muy especial para el club por lo que significa tener el nuevo estadio que se hizo. Es impresionante”, manifestó Messi en un video que fue publicado en las redes oficiales de la franquicia de Florida.

El capitán de la Albiceleste, que no tomó contacto con la prensa durante su estadía en Argentina, añadió sobre la inminente inauguración del NU Stadium que lo tendrá como principal figura: “De tan poco tiempo a tener este propio estadio es una locura, así que será un día para disfrutar toda la gente del club, los aficionados, nosotros que somos los primeros en poder jugar en el nuevo estadio. Va a ser un día muy lindo”.

Las Garzas estrenarán su nueva casa

El Inter Miami de Messi realizó ayer su primer entrenamiento en el Nu Stadium, la nueva sede definitiva del club, antes de su estreno oficial como local en la temporada de la Major League Soccer. El debut en el estadio tendrá lugar este sábado 4 de abril, desde las 20:30 (hora argentina), en una jornada que marcará también la inauguración de la Leo Messi Stand, una tribuna inédita dedicada al astro argentino. La apertura del recinto y la creación del sector exclusivo buscan consolidar el impacto deportivo y social del 10 en el fútbol norteamericano.

La construcción de la cancha demandó casi tres años y todavía registra trabajos en el entorno inmediato, donde está planificado un desarrollo urbano que incluirá un parque público de 23 hectáreas, superficies comerciales, hoteles y oficinas. El estadio cuenta ahora con una capacidad para 26.700 espectadores, lo que supone un incremento de 5.000 localidades respecto al anterior escenario, el Chase Stadium.

El primer entrenamiento en el campo tuvo la presencia de David Beckham, uno de los principales propietarios del Inter Miami, quien acompañó a la plantilla durante el reconocimiento del terreno. Ante la mirada de aficionados, los jugadores liderados por el entrenador Javier Mascherano ingresaron al vestuario y pisaron el césped, que fue instalado con tecnología avanzada, incluyendo césped Bermuda de alta calidad, sensores de monitoreo, luces de crecimiento y sistema de drenaje inteligente, todo esto para garantizar un estado óptimo del campo en el debut y a lo largo de la temporada.

Los jugadores de Las Garzas entraron por primera vez con Messi a la cabeza

La tribuna Leo Messi Stand representa un hecho sin precedentes: Messi se convierte en el primer deportista activo en dar nombre a una tribuna de un estadio donde disputa regularmente sus partidos. Esta zona homenaje se ubica en la tribuna este, abarcando las secciones 117 a 121 en el nivel inferior y 217 a 223 en el superior, e integrándose al diseño del recinto para ofrecer una perspectiva privilegiada tanto visual como simbólica. El club anunció que quienes accedan a este sector disfrutarán de “experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico”.

El reconocimiento institucional a Messi está fundado no solo en la repercusión mediática desde su llegada en 2023, sino también en sus logros deportivos con el club en un corto lapso. En solo dos años, Messi ha guiado al Inter Miami en la obtención de cuatro títulos históricos: Leagues Cup 2023, MLS Supporters’ Shield 2024, campeonato de la Conferencia Este 2025 y MLS Cup 2025. Además, durante la temporada pasada, el rosarino consolidó su rol como máxima figura del fútbol norteamericano al conquistar la Bota de Oro con 29 goles, 19 asistencias y 48 participaciones directas en el marcador, sumando a esto la distinción de Jugador Más Valioso de la MLS en dos temporadas consecutivas.

Temas Relacionados

Inter MiamiLionel MessiMLSSelección Argentina

Últimas Noticias

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

El entrenador del Millonario analizó la contundente victoria de su equipo y resaltó la tarea de varios futbolistas, como Subiabre, Juan Cruz Meza, Galván o el debutante Lautaro Pereyra

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

El Millonario goleó al Pirata y es escolta en su zona y en la Tabla Anual. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

El Millonario encaminó la temporada tras la salida de Marcelo Gallardo. El triunfo 3-0 ante Belgrano de Córdoba representó el cuarto al hilo desde la llegada del ex Alavés

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

El equipo dirigido por el Chacho Coudet goleó 3-0 a Belgrano en un encuentro en el que se destacó el aporte goleador de dos figuras claves en el ataque

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual

El Millonario venció 3-0 al Pirata en el Monumental. Antes, Huracán se impuso 3-0 a Gimnasia en La Plata y cierran la jornada Central Córdoba (SDE)-Newell’s

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual
DEPORTES
8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

Los mejores memes de la victoria de River ante Belgrano: Coudet y la comparación con Gallardo, Beltrán y la revolución juvenil

Revolución Coudet: la lupa sobre el antes y el después de River Plate con el Chacho en el banco

De los primeros goles de Tomás Galván en River a la racha que rompió Facundo Colidio: lo que dejó el triunfo ante Belgrano

River venció a Belgrano y es nuevo escolta de la Zona B: así quedaron las posiciones del Apertura y de la tabla anual

TELESHOW
Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

Confirmado: los Ratones Paranoicos “jugarán” el Mundial de fútbol

Brian Sarmiento y Danelik se besaron a pura pasión en la fiesta de Gran Hermano: el video del momento

Así fue el primer cumpleaños de Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni: al aire libre, con show en vivo y juegos

INFOBAE AMÉRICA

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

Ucrania negó estar detrás de los explosivos hallados junto a un gasoducto en Serbia y apuntó a una posible maniobra rusa

Israel localizó una escuela del Líbano que era utilizada por los terroristas de Hezbollah para el almacenamiento de armas