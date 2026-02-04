El Palacio Libertad reabre y apuesta al amor

El Palacio Libertad reabrirá sus puertas el 11 de febrero de 2026 con una temporada dedicada al amor, eje central de su programación cultural. La agenda para febrero y parte de marzo incluye música, teatro, cine, artes visuales y tecnología. Se destaca la tradición del culebrón y el papel de los vínculos afectivos en la identidad popular.
La directora Valeria Ambrosio subrayó la importancia de la novela como género representativo en la vida argentina: “Este mes celebramos un género de culto para los argentinos, como es la novela, que fue parte de la vida de nuestras familias, donde se formaron grandes intérpretes y que nos dejó historias increíbles que todavía nos emocionan”. El tema del amor será abordado desde múltiples lenguajes y formatos, proponiendo al público una experiencia diversa y contemporánea.
Entre las actividades principales figura la exposición escenográfica “Migré: El tema es el amor”, dedicada a Alberto Migré, guionista fundamental del culebrón argentino. Se exhibirán objetos personales, como su icónica máquina de escribir y vinilos, para recorrer su aporte creativo, responsable de más de 700 guiones. Ese mismo día, a las 18:30, tendrá lugar un conversatorio sobre telenovelas argentinas, con la participación de Mirta Romay, Thelma Biral, Jorge Martínez y Víctor Agú.
Programación teatral y experiencias participativas
El teatro tendrá una presencia destacada, con tres obras que exploran distintas dimensiones del amor. La narradora y actriz Ana María Bovo presentará “Amores de película”, un unipersonal con escenas emblemáticas del cine nacional e internacional, los miércoles 11, 18 y 25 de febrero a las 19:00 en el Salón de Honor. En la Sala Argentina, del 13 al 17 de febrero, se podrá ver la comedia romántica “Así de simple”, que aborda las relaciones de pareja a lo largo del tiempo. Posteriormente, del 20 al 22 de febrero, la obra “Laboratorio de amor (prueba y error)” subirá al escenario con tres científicas que indagan sobre el sentimiento amoroso, alternando hechos reales y repertorio musical.
Las experiencias participativas incluyen el Karaoke del amor el 15 de febrero en la Plaza seca, donde el público podrá interpretar canciones de distintos géneros junto a Fabio Pompetti y María Von Der Becke. Además, el Jam de escritura epistolar invitará a explorar la carta de amor y la carga emocional del género romántico vinculado al culebrón, en un encuentro literario dirigido a quienes desean experimentar nuevas formas de escritura.
Música, cine y artes visuales
El apartado musical contará con el espectáculo “Esenciales: Culebrones”, un homenaje musical a las telenovelas argentinas, con funciones del 14 al 16 de febrero bajo la dirección de Pablo Citarella y la participación de reconocidas voces. Además, se estrenará la radionovela “Cuando el amor volvió a nacer”, con Nora Cárpena y Víctor Agú, escrita por Migré y emitida por la radio online del Palacio y en Spotify.
En cine, la programación abarca el ciclo Homenajes dedicado a Luis Sandrini, los Clásicos de verano con producciones argentinas y francesas, y un ciclo especial de culebrones que rinde tributo a grandes historias dramáticas nacionales. El público podrá ver “Un buen día”, basado en un guion de Enrique Torres, junto con estrenos recientes y filmes apoyados por la Fundación Cinemateca Argentina.
La danza y las performances ocuparán la Cúpula del Palacio con el ciclo “Crepusculares”, una serie de obras contemporáneas como “Instalación I”, a cargo de Arquitectura y Cuarteto, y “Que haya insistencia”, de la compañía Una Constante, que exploran la resistencia y expresividad a través del movimiento. El Ballet Folklórico Nacional también brindará presentaciones en la Sala Argentina.
En la Explanada, la música al aire libre tendrá su lugar los días 14 y 15 de febrero con Jungla, Clari Ceschin, Wadu Wadu, Reina Madre y La Big Band, dentro del ciclo Ritmos Argentinos, que resalta el enfoque federal de la temporada. Además, la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo presentará “Carnaval toda la orquesta”, en homenaje a Los Fabulosos Cadillacs, junto a la murga La Que Se Viene y otros artistas invitados.
La oferta musical se completa con dos conciertos en la Sala Argentina: el del Trío Romo-Agri-Messiez, dedicado al tango, y “De muchas formas lo mismo”, una propuesta folclórica a cargo de Nomás Así.
En artes visuales, además de la muestra sobre Migré, se destacan “Un bosque en ruinas”, de Juan Rey; “Las formas que repito en mi corazón”, de Dana Ferrari; y trabajos del Salón Nacional de Artes Visuales, cuya exposición permanecerá abierta en diversas salas hasta el 29 de marzo. Otras propuestas incluyen temáticas vinculadas a la historia del Palacio y manifestaciones artísticas contemporáneas.
Innovación, actividades familiares y recorridos especiales
La tecnología y la percepción sensorial estarán presentes con la instalación audiovisual multisensorial “Monte Hábitat”, de Juan Sorrentino y Tato Aráoz, en la sala inmersiva, y la muestra “Rituales tecnológicos II”, que reúne sonido, luz e interacción a través de piezas digitales y esculturas 3D.
Las familias encontrarán talleres, espectáculos y proyecciones los fines de semana y feriados en las salas del tercer piso. El ciclo ¡A la Ronda! ofrecerá “Agua de Sol” y “Cuentos a cuerda”. El Atelier de verano brindará talleres artísticos, y el SMOF - Festival y Laboratorio Internacional de Cine de Animación programará cortometrajes animados.
La propuesta “Amor en el Palacio” invitará a descubrir historias amorosas relacionadas con el edificio y su pasado postal, a través de cartas y relatos inspiradores. Paralelamente, continuarán las recorridas tradicionales, incluida la interpretación en Lengua de Señas Argentina, así como novedades como “Sarmiento en casa”, una visita teatralizada sobre la vida del prócer, y la “Cápsula del Tiempo”, que motiva a la reflexión sobre el legado del edificio.
A partir del 20 de febrero, los programas educativos y talleres abrirán espacios de formación y diálogo acerca de la historia y el presente del antiguo Palacio de Correos y Telecomunicaciones.
El nuevo ciclo invita a experimentar un Palacio Libertad en el que esculturas y relatos se llenan de vida, y donde el amor se convierte una vez más en una presencia tangible dentro de cada pared y rincón del edificio.