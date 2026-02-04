Cultura

Draco Malfoy, el rival de Harry Potter, es el amuleto sorpresa del Año Nuevo chino

El personaje conquistó las celebraciones orientales tras un curioso juego de palabras en mandarín, volviéndose un inesperado símbolo de buena fortuna para millones en el inicio del año del caballo

Draco Malfoy, pasión de multitudes.
Draco Malfoy, pasión de multitudes. (@ShangqiuZhenghonghui)

La combinación del año del caballo, el auge de las celebraciones del Año Nuevo lunar en China y un giro lingüístico inesperado han convertido a Draco Malfoy en un ícono festivo para millones. El personaje de la saga Harry Potter -escrita por la inglesa J.K. Rowling- ha cobrado un nuevo simbolismo gracias a la transliteración de su nombre al mandarín. En este idioma, el nombre se pronuncia “mǎ ěr fú”: la primera sílaba significa “caballo” y la última, “fortuna” o “bendición”. Este juego de palabras ha motivado que el joven antagonista, interpretado por Tom Felton, sea considerado de forma sorpresiva un presagio de buena suerte para el ciclo que comienza.

El impacto cultural se refleja tanto en los espacios físicos como en la esfera digital china. En las últimas semanas, imágenes del personaje sonriente han inundado refrigeradores, oficinas y centros comerciales del país. Malfoy aparece protagonizando carteles rojos alusivos al año nuevo, montando caballos de caricatura y adornando productos de todo tipo. Esta fiebre derivó en una avalancha de memes, arte de fans, decoraciones y toda clase de mercancía temática en redes sociales.

La imagen de Draco Malfoy
La imagen de Draco Malfoy de Harry Potter aparece en una gran pantalla roja dentro de un centro comercial chino, celebrando el Año Nuevo Chino con frases de buena fortuna.

El actor Tom Felton se sumó a la celebración al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía donde su rostro aparece en una pancarta roja instalada en un centro comercial chino. El cartel incluía la frase en mandarín: “Despertar mágico que atrae abundante riqueza”, vinculando la imagen de Malfoy con la prosperidad que se espera en el año lunar.

Este fenómeno coincide con las semanas previas al comienzo del Año Nuevo lunar, que inicia este mes y moviliza a millones de familias chinas. Según reportó CGTN (China Global Television Network), la serie Harry Potter ha vendido aproximadamente 200 millones de ejemplares desde el lanzamiento de la edición en chino en el año 2000.

Draco Malfoy es, en el ecosistema moral de Harry Potter, algo más que el antagonista escolar de turno: funciona como un termómetro social del mundo mágico. Hijo de una aristocracia venida a menos pero todavía influyente, Draco encarna la herencia tóxica del privilegio, la ideología de la sangre limpia y la violencia aprendida como tradición familiar. Su crueldad temprana —más performática que esencial— convive con una cobardía que no es simple debilidad, sino conciencia incipiente del horror al que ha sido empujado. Rowling lo construye con inteligencia: no como villano pleno, sino como síntoma. Cuando Draco baja la varita, no se redime del todo, pero revela algo más inquietante y realista que la conversión heroica: la posibilidad de no querer seguir siendo lo que el sistema esperaba de él. En ese gesto incómodo reside su interés literario.

En el contexto del entusiasmo chino por Harry Potter, según informó el diario inglés The Guardian,Warner Brothers Discovery construirá en Shanghái un estudio dedicado a Harry Potter, con una extensión de 53.000 metros cuadrados (aproximadamente 570.487 pies cuadrados), superando en tamaño a las instalaciones de Londres y Tokio. Se prevé que este espacio único reciba a sus primeros visitantes en 2027.

