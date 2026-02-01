Elda Cerrato recibe un reconocimiento póstumo con una muestra en Nueva York (Roberto Almeida)

La primera exposición individual en Nueva York dedicada a Elda Cerrato, artista, docente e investigadora argentina de origen italiano fallecida en 2023, no solo representa un reconocimiento tardío en Estados Unidos, sino que reactiva el interés internacional por una obra atravesada por la migración, el exilio político y la fusión entre ciencia y misticismo.

El recorrido vital de Cerrato, quien fue galardonada con el prestigioso Premio Velázquez en 2022, incluyó episodios determinantes: la huida familiar ante el avance del fascismo en Europa y, ya en la adultez, el destierro de Argentina bajo la dictadura militar en 1973, hechos que marcaron tanto su producción como su pensamiento.

La exposición Elda Cerrato — Transcender/Transportar: Pinturas 1965-1976, que se presenta en Galerie Lelong, reúne obras de dos etapas principales: los lienzos de “cosmovisión” de los años 60 —abstracciones biomórficas ejecutadas al óleo, en las que explora las fuerzas energéticas invisibles del universo— y los trabajos acrílicos de mediados y finales de los 70, en los que Cerrato incorpora mapas de América Latina superpuestos con zonas más figurativas provenientes de fotografías.

La exposición "Elda Cerrato — Transcender/Transportar: Pinturas 1965-1976" se presenta en Galerie Lelong (Jon Cancro, cortesía de la Galería Lelong, Nueva York)

Estos paneles, enmarcados en círculos o rectángulos nítidos, exhiben desde paisajes, multitudes y trabajadores rurales, hasta imágenes de alto contenido político como la representación de un niño sobre el contorno de Brasil, producida en respuesta al asesinato de un niño de doce años acusado de robo, algunas de estas piezas se pudieron observar en las dos últimas grandes muestras que Cerrato tuvo en vida: El día maravilloso de los pueblos, en el Museo Moderno, y Lado B, en el Centro Cultural Paco Urondo.

A lo largo de más de 60 años de carrera —con 30 muestras individuales y más de 150 exposiciones colectivas sobre todo en Argentina y Venezuela—, fue reconocida en América Latina mucho antes de que sus obras llegaran a circuitos norteamericanos.

Además, obtuvo Premio Nacional a la Trayectoria Artística en 2019 y su obra fue incorporada a la Bienal de Venecia 2024, la Bienal de São Paulo y la Bienal de Shanghái en 2023, lo que elevó su estatus de artista internacional.

"Sin titulo (Untitled)", 1973

La actual muestra en Nueva York es resultado de un proceso prolongado que incluyó presentaciones en la feria Independent 20th Century de Nueva York y su destacada presencia en la exposición Mujeres radicales: arte latinoamericano, 1960-1985 , que se presentó en el Museo Hammer (Los Angeles), Museo de Brooklyn (New York) y la Pinacoteca de São Paulo, entre 2017 y 2018 con curaduría de Cecilia Fajardo Hill y Andrea Giunta.

La conexión íntima entre las experiencias personales y su concepción de lo espiritual fuera de la institucionalidad religiosa como su interés por el misticismo se reflejan en obras donde confluyen sistemas, esquemas y diagramas, así como aludiendo a la noción de consciencia no religiosa.

Cerrato comenzó su producción a partir de investigaciones centradas en geometría y una búsqueda de respuestas personal que la llevó a la “Escuela del Cuarto Camino”, de George Gurdjieff, un maestro místico, escritor y compositor de origen ruso.

"Comunicaciòn del Ser Beta", Serie Entes Extraños

“Mi primer trabajo fue más bien de tipo collage, más aleatorio, que fue la primera exposición que hice en Venezuela y después apareció por las colinas de Tucumán una expresión un poco de mis búsquedas, el Ser Beta, que tenía ciertas características, que yo llamé a ese periodo Cosmológico”, dijo en un diálogo con Infobae Cultura.

Con lo de las “colinas de Tucumán” se refiere a una experiencia en la que viviendo allí avistó platos voladores no identificados por la ventana junto a su pareja, el compositor Luis Zubillaga (1928-1995).

“Fue una experiencia muy singular, después hablando con los vecinos descubrimos que era algo muy común, ellos estaban acostumbrados ya a esas apariciones en el cielo. De alguna manera sentí que el Ser Beta cayó a tierra, y ahí tomé contacto con otra realidad. Eso ya me había atravesado bastante en la estadía en Venezuela, que el grupo con el que estuve ligada siempre fronterizo, que era izquierdista y surrealista”.

"Repertorio de sueños III", serie de la realidad Sueños

Por otro lado, la influencia del pensamiento científico en Cerrato se remonta a sus estudios de bioquímica, aunque ella sostenía que tenía “que ver más con un criterio de rigurosidad en las cosas”: “Mis investigaciones han ido desde la filosofía, lo social, la física teórica, lo histórico y las búsquedas de concientización existenciales”.

Un momento de inflexión en la relación de Cerrato con el mercado artístico de Estados Unidos se produjo en los años 80, cuando tuvo oportunidad de entrevistarse con Leo Castelli, reputado galerista neoyorquino. Castelli le sugirió entonces que permaneciera al menos un año en la ciudad para desarrollar una carrera internacional, pero Cerrato prefirió regresar a Caracas, priorizando sus lazos y contexto latinoamericano.

Elda Cerrato en 1991

La llegada de sus obras a Nueva York décadas después fue posible gracias a la determinación de Mary Sabbatino, vicepresidenta y socia de la galería, quien viajó a Argentina para formalizar la representación artística de Cerrato tras el fracaso de un acuerdo anterior, superando incluso trámites aduaneros que, según narró a Artnews, “fueron el principal obstáculo”.

La exposición actual en Galerie Lelong New York incluye piezas emblemáticas como “Comunicación del Ser Beta” y “Mineralización y Revitalización de Una a Otra Dimensión”, donde se cruzan formas orgánicas abstractas, diagramas esquemáticos y alusiones simbólicas a la transformación de energía.