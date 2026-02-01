Claves del documental sobre vida y obra de Mel Brooks, el hombre de los 99 años

Mel Brooks en sus años de juventud, como se ve en el material de archivo incluido en el documental de HBO (Crédito: Mel Brooks/HBO)

Mel Brooks cumplirá 100 años en junio, y ha sido entrevistado durante casi 80 de esos años. Aun así, cuando su amigo Judd Apatow le propuso hacer un documental, “encontré mucha resistencia”, dijo Apatow, recordando la postura de su protagonista: “¿Por qué hay necesidad de hacer esto? ¿Es esto lo que quiero hacer con mi tiempo?”. Apatow finalmente lo convenció. “Mi principal argumento fue: ‘¡Pero Mel, esto nos permite a mí y a ti pasar mucho tiempo juntos!’”. El resultado es una película de dos partes, de casi cuatro horas, muy amorosa: Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años!.

El documental, cuya primera parte se estrenó el jueves en HBO (ambas partes se pueden ver en HBO Max), retrata la vida y la carrera de Brooks, desde sus humildes orígenes en Brooklyn hasta convertirse en el cineasta detrás de clásicos de la comedia como The Producers, Young Frankenstein, Blazing Saddles y la parodia de Star Wars, Spaceballs. (El año que viene llegará una secuela de Spaceballs, con Brooks como productor y protagonista).

Habla conmovedoramente de su largo matrimonio con la actriz Anne Bancroft, fallecida en 2005, y de su amistad con el guionista y director Carl Reiner. Sus rutinas de 2000 Year Old Man, publicadas como álbumes a partir de 1960, impulsaron el ascenso de Brooks en la actuación. Reiner falleció en 2020 a los 98 años, siendo aún el mejor amigo de Brooks, pero la película incluye imágenes de entrevistas de archivo. El hijo de Reiner, el cineasta Rob Reiner, también aparece en una de las últimas conversaciones grabadas antes de su fallecimiento el mes pasado.

El éxito de Brooks ofrece un mensaje a los "judíos bajitos y temerosos que intentan entrar en el mundo del espectáculo", dice en la película. "Si yo puedo, tú también puedes" (Crédito: HBO)

Apatow y su codirector, Michael Bonfiglio, filmaron 10 horas de entrevistas con Brooks en 2024 y 2025. El objetivo, dijo Apatow la semana pasada por teléfono, era “hacer preguntas que tal vez no hubiera tenido que responder antes”.

También hay chistes; Brooks sigue siendo asombrosamente agudo. “Cuando hablas con él, te sientes mal contigo mismo”, dijo Apatow, “porque no está recurriendo a un nombre desconocido de los años 40, y yo estoy confundiendo los nombres de mis hijos. No podría ser más gracioso”.

El éxito de Brooks, dice en la película, transmite un mensaje a los judíos bajitos y temerosos que intentan entrar en el mundo del espectáculo: «Si yo puedo, tú también puedes».

A continuación se presentan algunos aspectos destacados del documental.

Mel Brooks en los Oscars de 1969 (Foto: The Grosby Group)

Un veterano y un empresario del club

Brooks creció en Williamsburg, Brooklyn, con su madre viuda y tres hermanos mayores. Los cuatro se alistaron en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y, milagrosamente, regresaron. A los 18 años, Brooks era ingeniero del Ejército; dijo que su primer contacto con el antisemitismo fue durante su entrenamiento en Virginia, porque «todos los seres humanos de Brooklyn eran judíos».

Su batallón entró en combate. «La guerra me cambió», le dijo a Apatow. Sufría de estrés postraumático; el petardeo de un coche lo ponía nervioso. Pero Brooks, con ironía, también encontró un rayo de esperanza: «Si no te matan en el Ejército, puedes aprender mucho».

Era baterista y, de niño, tomó clases con el gran jazzista Buddy Rich, vecino de Brooklyn. Ya daba conciertos en su adolescencia. Así que, cuando abrió un club nocturno para oficiales en Alemania, lo pusieron a cargo del entretenimiento. «Se convirtió prácticamente en un empresario de clubes nocturnos», dijo Apatow, todo antes de su baja militar a los 20 años.

Mel Brooks en los premios británicos de cine y televisión BAFTA de 2017 (REUTERS/Peter Nicholls/File Photo)

El síndrome del impostor y luego los golpes

El ascenso de Brooks fue tan rápido (a los 25 años era escritor en Your Show of Shows, la influyente serie de variedades de televisión protagonizada por Sid Caesar) que es difícil imaginar que alguna vez flaqueara.

Pero lo hizo. Siempre temió que le dijeran que no merecía el trabajo de escritor: el síndrome del impostor. «Siempre me impacta», dijo Apatow, «porque parece el hombre más seguro del mundo». Ese terror también fue, según Apatow, el motor que lo impulsó a trabajar más duro.

Aun así, tuvo años de inactividad, sobre todo después del final de Your Show of Shows. Cuando conoció a Bancroft, estaba prácticamente sin blanca, intentando convertirse en director.

Mel Brooks en su juventud con su esposa Anne Bancroft: su matrimonio duró más de 40 años

The Producers, su primer largometraje, fue una sátira arriesgada sobre dos directores teatrales sin escrúpulos que idean un musical fallido —sobre Adolf Hitler— para estafar a sus inversores. Tuvo dificultades para distribuirse. Pero le valió a Brooks un Óscar al mejor guion original en 1969. “Quiero agradecer a la Academia de las Artes, las Ciencias y el dinero por este maravilloso premio”, comenzó su discurso.

Treinta años después, la película se convirtió en un musical de gran éxito y ganó 12 premios Tony, un récord todavía hoy en día.

El productor (secreto)

Pesos pesados ​​de la comedia como Conan O’Brien, Dave Chappelle y Tracey Ullman elogian a Brooks en el documental. Lo mismo hace el cineasta David Lynch. “Estaba enfermo, pero quería muchísimo a Mel”, recordó Apatow sobre la que posiblemente fue la última entrevista de Lynch antes de su muerte, el pasado enero. “Le pregunté: ‘¿Cuáles son tus películas favoritas de Mel?’. Y me respondió: ‘No creo haber visto ninguna. No me interesa ninguna de sus películas. Simplemente lo adoro’”.

Como productor, Brooks eligió a Lynch para dirigir el guion de El hombre elefante (1980), su gran éxito nominado al Óscar. El único largometraje previo de Lynch fue la película de culto Cabeza borradora, que a Brooks le encantó. Brooks “utilizó toda su seriedad para apoyar la visión de David”, dijo Apatow. “Le ayudó muchísimo a iniciar su increíble carrera”.

Lynch se deshace en elogios en pantalla. «Mel es un tipo inteligente», dice. «Sabe muchísimo sobre la naturaleza humana».

Mel Brooks (Foto: Roger Tillberg)

Producir películas de otros artistas “era una forma para Mel de mostrar otra faceta de sí mismo”, dijo Apatow, aunque Brooks a menudo no aparecía en los créditos para evitar que su nombre influyera en el público. En los 80, produjo películas nominadas al Óscar como Frances, protagonizada por Jessica Lange; Mi año favorito, con Peter O’Toole; y La mosca, de David Cronenberg.

Los Reiner

Rob Reiner relata que, siendo niño de preescolar, conoció a Brooks, que dormía en el sofá de sus padres. Durante décadas, las familias fueron muy unidas; a los 90 años, después de que Carl Reiner y Brooks enviudaran, pasaban las tardes juntos, cenando en bandejas de TV y viendo Jeopardy. Y cuando Reiner se desplomó en casa poco antes de morir, Brooks estaba allí, gritándole a los paramédicos que lo reanimaran. “No lo aceptaría”, dice en la película. “Lo quería muchísimo”.

En la película, Rob Reiner explica su profunda amistad. Como resumió Apatow: «El padre de Mel murió cuando él tenía dos años, y consideraba a Carl una figura paterna».

A los 99 años, la pérdida es inevitable. En la pantalla, Brooks describe su camino a través del duelo: «Encuentra algo en ti que te dé la fuerza y ​​el coraje para superarlo». El universo, dice, no quiere que sufras.

El asesinato de Rob y su esposa, Michele Singer Reiner, en diciembre arroja una sombra sobre su aparición en la película, y Apatow sonaba emocionado mientras lo comentaba.

Mel Brooks en los Emmy de 1998

“La película estaba completamente terminada y no volví a verla”, dijo. “Rob fue increíblemente amable y abierto con todo, y además muy divertido. Fue un día muy especial poder hablar con él”.

El peso de la broma

La obra de Brooks es, sin duda, un poco sátira, pero el documental también la subraya como una hábil sátira. Su análisis sobre la clase, la religión y la raza —la parodia western de 1974 Blazing Saddles, con Richard Pryor como guionista, se burlaba descaradamente de los prejuicios raciales— se adelantó a su tiempo, argumenta el documental.

“Tiene un gran sentido de la justicia y de la defensa del ciudadano común”, dijo Apatow. “Su disposición a alzar la voz ha inspirado a muchas nuevas figuras de la comedia”.

Brooks insiste en que la risa es primordial. Pero conoce su importancia. “A veces mi comedia simplemente celebra la alegría de estar vivo”, dice en la película. “Y a veces es filosófica e ideológica, y la utilizo con la mayor habilidad posible”.

Fuente: The New York Times