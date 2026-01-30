Cultura

Lauryn Hill regresa a los Grammy para homenajear a Roberta Flack y D’Angelo

La cantante protagonizará un segmento especial dedicado a los cantantes de soul muertos en 2025, durante la 68° edición de la entrega de premios a la industria musical

Lauryn Hill regresa a los
Lauryn Hill regresa a los Grammy para rendir homenaje a Roberta Flack y D’Angelo en la 68.ª edición (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

Cada año, los productores de los Premios Grammy buscan una actuación revelación fuera de su lista de nominados. Quizás un ícono que regresa, para captar por completo la atención de la audiencia —millones de fanáticos mirando en casa, junto con las estrellas en las primeras filas—.

En la 68.ª ceremonia anual, que se celebrará el domingo 1 de febrero en Los Ángeles, esa invitada podría ser Lauryn Hill, quien ha sido contratada para rendir homenaje a Roberta Flack y D’Angelo como parte del segmento anual de los Grammy que honra a los artistas fallecidos en el último año.

Los demás artistas anunciados hasta ahora este año incluyen a Justin Bieber; Sabrina Carpenter; y Clipse con Pharrell Williams, junto con un segmento dedicado a destacar a los ocho nominados a mejor nuevo artista: Alex Warren, Sombr, Addison Rae, Katseye, Leon Thomas, Olivia Dean, The Marías y Lola Young.

Lauryn Hill junto a los
Lauryn Hill junto a los Fugees reversionó el éxito “Killing Me Softly” de Roberta Flack

Una aparición exitosa de Hill—una artista muy querida, aunque su crónica impuntualidad y las cancelaciones de conciertos a veces han puesto a prueba la lealtad de sus fanáticos—podría convertirse en uno de los grandes momentos de los Grammy, similar al dueto de Tracy Chapman con Luke Combs interpretando “Fast Car” en 2024. Esa actuación, escribió Lindsay Zoladz en The New York Times, “fue un verdadero momento de calidez y unidad, un tipo de instante que rara vez ofrecen estos días las ceremonias de premiación televisadas —o cualquier cosa televisada, en realidad—”.

Lauryn Hill está estrechamente asociada tanto con Roberta Flack, quien falleció el pasado febrero a los 88 años, como con D’Angelo, quien murió en octubre a los 51 años. Como parte de The Fugees, logró un gran éxito en 1996 con una versión de “Killing Me Softly”, la sentida reflexión sobre la atracción que Flack llevó al número uno en 1973; con una base de hip-hop, los Fugees reinventaron la canción para una nueva era, y los adornos melismáticos de Hill la anunciaron como una importante nueva voz influenciada por el R&B.

D'Angelo murió en octubre de
D'Angelo murió en octubre de 2025 y será homenajeado en los Grammy 2026 (Foto: Rich Fury/Invision/archivo AP)

D’Angelo se unió a Hill en “Nothing Even Matters”, una balada del álbum The Miseducation of Lauryn Hill, su debut en solitario de 1998. Ese álbum dominó la ceremonia de los Grammy en 1999, ganando el premio a álbum del año y tres galardones en la categoría R&B, además de que Hill se llevó el premio a mejor artista nuevo.

Tras la muerte de D’Angelo, Hill escribió en Instagram: “Lamento no haber tenido más tiempo contigo”. También publicó un extenso homenaje a Flack en Instagram, diciendo que ella “me conmovió y demostró, a través de sus propias elecciones y estándares creativos, qué más era posible dentro del idioma del soul”.

Fuente: The New York Times

