Cultura

La Inglaterra de Jane Austen: romanticismo literario, esclavitud silenciada y mujeres rebeldes en la sombra de la Regencia

Entre lujos y modales se tejían dramas de pobreza y desigualdad. Las voces de quienes lucharon por cambio social resurgen para cuestionar el brillo aparente de la época georgiana

Guardar
La imagen romántica de la
La imagen romántica de la Inglaterra de la Regencia, popularizada por Jane Austen, es cuestionada por investigaciones que revelan desigualdad social y esclavitud silenciada (Discordia Magazine)

La imagen romántica y nostálgica de la Inglaterra de la Regencia, moldeada en gran parte por las novelas de Jane Austen, mantiene su vigencia en la imaginación colectiva. Sin embargo, estudios actuales revelan que esta visión idealizada representa solo una parte de la realidad social del periodo, caracterizado por la esclavitud, la pobreza y una diversidad histórica poco reconocida.

Un análisis de HistoryExtra destaca que, si bien la obra de Austen resultó innovadora, muchos aspectos oscuros y complejos de la sociedad georgiana permanecieron fuera de foco.

El mito de la experiencia Austen se reforzó gracias a adaptaciones cinematográficas y televisivas, así como al impacto cultural de sus novelas. Series como Lost in Austen sitúan al público en un entorno familiar, repleto de bailes y paisajes apacibles.

Las novelas de Jane Austen
Las novelas de Jane Austen evitan abordar de forma directa la pobreza, la corrupción y el crimen que caracterizaron a la sociedad georgiana durante su época (Pictorial Press Ltd)

No obstante, Helena Kelly advierte, citada por HistoryExtra, que esta visión está tan filtrada por interpretaciones contemporáneas que a menudo se terminan leyendo “novelas que en realidad no están ahí”, imponiendo ideales modernos sobre la realidad de la época. Las limitaciones en el retrato social de Austen se evidencian en su silencio sobre cuestiones como la desigualdad social, la corrupción y el crimen.

Artistas coetáneos como William Hogarth plasmaron la miseria de los barrios pobres de Londres y la situación de quienes eran encarcelados por deudas. La escritora y actriz Mary Robinson relató en sus memorias una juventud marcada por la precariedad y el encierro. Estos dramas apenas aparecen en las novelas, donde los temores de personajes como Mrs Bennet mencionan, sin describir, el destino de los más desfavorecidos.

Figuras históricas como Ignatius Sancho,
Figuras históricas como Ignatius Sancho, Olaudah Equiano y Phillis Wheatley revelaron la brutalidad de la esclavitud y mostraron una Inglaterra de la Regencia más diversa de lo imaginado (EFE/ Alicia Sánchez)

La esclavitud en Inglaterra está presente de forma indirecta pero significativa en la obra de Austen. En Sanditon, Miss Lambe es la única heredera negra en las novelas, procedente de las Indias Occidentales. Esto refleja la existencia de más de 20.000 personas de ascendencia africana en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII.

En tanto, Mansfield Park alude a fortunas originadas en plantaciones mantenidas por personas esclavizadas en el Caribe, insinuando el vínculo entre la riqueza aristocrática y el tráfico transatlántico de personas.

Figuras históricas que amplían la comprensión de una sociedad más diversa de lo que sugiere la literatura canónica. Ignatius Sancho, nacido en un barco del Atlántico y posteriormente residente en Inglaterra, denunció a través de cartas el papel del país en la trata y explotación de personas esclavizadas en las colonias.

Por su parte, Olaudah Equiano, en su autobiografía, sensibilizó a la opinión pública sobre la brutalidad del sistema esclavista. Mientras que Phillis Wheatley, poeta de origen africano, dejó constancia de sus aspiraciones intelectuales pese a un contexto hostil.

La industrialización trajo consigo un
La industrialización trajo consigo un acelerado cambio social, el auge del trabajo infantil y la transformación urbana, realidades apenas reflejadas en las novelas de Jane Austen (Crédito: Universal Pictures)

La relación de la élite británica con el Imperio era directa y compleja. India y el Caribe no solo constituían fuentes de riqueza, sino también de contactos personales y culturales. El caso de Eliza Hancock, prima de Austen criada en la India, refleja estos lazos individuales. Novelas como Vanity Fair de William Makepeace Thackeray retrataron el ascenso social posible gracias a oportunidades en el extranjero, un fenómeno habitual durante la Regencia.

Los derechos de las mujeres y su situación social presentaban restricciones evidentes. Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo, criticó la educación orientada a formar “mujeres atractivas más que madres y esposas razonables”, defendiendo el acceso igualitario a la formación intelectual. Sus ideas impulsaron debates y pusieron en cuestión el modelo tradicional de la época.

Respecto a la diversidad sexual y los márgenes sociales, HistoryExtra recoge ejemplos reales y ficticios. El caso de Sarah Ponsonby y Lady Eleanor Butler, quienes compartieron vida en Llangollen y recibieron reconocimiento de la corte, demuestra la existencia de estrategias y espacios para relaciones entre personas del mismo sexo, así como formas de resistencia frente a las normas restrictivas del periodo. Vivencias similares han sido exploradas en adaptaciones modernas como Sanditon.

La diversidad sexual también formó
La diversidad sexual también formó parte del periodo, con historias como la de Sarah Ponsonby y Lady Eleanor Butler, quienes desafían las normas restrictivas de la época (Wikimedia)

La industrialización transformó la economía y la vida cotidiana de manera acelerada. El surgimiento de nuevas clases sociales, el crecimiento urbano y el aumento del trabajo infantil marcaron el día a día. La presencia de 20.000 niñas y niños empleados en la industria textil de Lancashire alrededor del año 1800, un reflejo de una realidad laboral opresiva. Austen fue testigo de estas transformaciones en ciudades como Londres, Bath y Southampton, aunque rara vez las abordó directamente en su obra.

Las novelas de Jane Austen no abarcan toda la historia de su tiempo, pero permiten descubrir los matices, contradicciones y silencios de una era compleja. El trabajo de investigadores y la recuperación de voces históricas marginadas posibilitan una visión más amplia.

La Inglaterra de la Regencia se revela así como un escenario de claroscuros, donde tras los bailes y las mansiones, persistían realidades ignoradas y resistencias silenciadas.

Temas Relacionados

Jane AustenInglaterra de la RegenciaEsclavitud en InglaterraSociedad georgianaDerechos de las mujeresDiversidad históricaIndustrialización en Reino UnidoNewsroom BUE

Últimas Noticias

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

La exposición en Tokio invita a redescubrir la influencia universal del arquitecto catalán y su innovadora conexión con la naturaleza, resaltando la vigencia de su visión artística

El legado de Antonio Gaudí

Ronnie Wood rememora sus noches de locura musical junto a Jimi Hendrix y Jeff Beck en Londres

El guitarrista de los Rolling Stones compartió anécdotas sobre su vida en la vibrante escena británica de los años sesenta, donde la improvisación, la amistad y el aprendizaje marcaron su camino al estrellato

Ronnie Wood rememora sus noches

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias

Un descubrimiento reciente volvió a poner el tema en discusión. En este texto, el presidente de la Fundación que lleva el nombre del cantante, pide analizar el caso con rigor histórico y fuentes confiables

Polémica sobre la nacionalidad de

Helen Mirren y Sarah Jessica Parker, homenajeadas en los Globos de Oro por sus trayectorias

Las actrices recibieron sendos reconocimientos a su trabajo en cine y televisión, en la velada previa a la ceremonia central de los premios que se realiza el domingo en Los Ángeles

Helen Mirren y Sarah Jessica

Una década sin David Bowie: siete películas para redescubrir su faceta como actor

Desde su debut en 1969 apareció en una veintena de proyectos, algunos con más protagonismo que otros

Una década sin David Bowie:
DEPORTES
El gol de Enzo Fernández

El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

Tras su separación de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas blanqueó su romance con una ex tenista en medio de un viaje espiritual

El ataque de ira de uno de los hijos de Zinedine Zidane tras la “masacre arbitral” que eliminó a Argelia de la Copa Africana

Martín Palermo y el Flaco Schiavi jugaron la final de un torneo exhibición de pádel en Punta del Este

Compró el club “después de estar cuatro días bebiendo” y prometió un viaje de fiesta a su equipo tras la mayor sorpresa en la historia de la FA Cup

TELESHOW
Pepe Cibrián se disculpó con

Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

Dónde estaba Charlotte Caniggia, ausente en el cumpleaños de su padre: así se mostró relajada y lejos del conflicto

El video de Guillermo Francella durante la primera lectura del libreto de “Desde el Jardín”, su nueva obra

Maxi López compartió un video en el que expresa lo que siente al estar en la Argentina: “Extrañé mucho”

Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión en Punta del Este: miradas cómplices y mucho amor en un paseo sin sus hijas

INFOBAE AMÉRICA

Trump habló sobre sus planes

Trump habló sobre sus planes en Venezuela, Groenlandia y Ucrania: “Mi moralidad es lo único que puede detenerme”

Los científicos identifican diferencias clave en el desarrollo de conductas riesgosas entre humanos y chimpancés

Investigadores vinculan una “mancha salada” en océanos antiguos a la captura de gases de efecto invernadero

El legado de Antonio Gaudí inicia en Japón una gira mundial con obras inéditas y proyectos jamás construidos

Polémica sobre la nacionalidad de Carlos Gardel: el daño de las verdades a medias