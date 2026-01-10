La Inglaterra de Jane Austen: romanticismo literario, esclavitud silenciada y mujeres rebeldes en la sombra de la Regencia

La imagen romántica de la Inglaterra de la Regencia, popularizada por Jane Austen, es cuestionada por investigaciones que revelan desigualdad social y esclavitud silenciada (Discordia Magazine)

La imagen romántica y nostálgica de la Inglaterra de la Regencia, moldeada en gran parte por las novelas de Jane Austen, mantiene su vigencia en la imaginación colectiva. Sin embargo, estudios actuales revelan que esta visión idealizada representa solo una parte de la realidad social del periodo, caracterizado por la esclavitud, la pobreza y una diversidad histórica poco reconocida.

Un análisis de HistoryExtra destaca que, si bien la obra de Austen resultó innovadora, muchos aspectos oscuros y complejos de la sociedad georgiana permanecieron fuera de foco.

El mito de la experiencia Austen se reforzó gracias a adaptaciones cinematográficas y televisivas, así como al impacto cultural de sus novelas. Series como Lost in Austen sitúan al público en un entorno familiar, repleto de bailes y paisajes apacibles.

Las novelas de Jane Austen evitan abordar de forma directa la pobreza, la corrupción y el crimen que caracterizaron a la sociedad georgiana durante su época (Pictorial Press Ltd)

No obstante, Helena Kelly advierte, citada por HistoryExtra, que esta visión está tan filtrada por interpretaciones contemporáneas que a menudo se terminan leyendo “novelas que en realidad no están ahí”, imponiendo ideales modernos sobre la realidad de la época. Las limitaciones en el retrato social de Austen se evidencian en su silencio sobre cuestiones como la desigualdad social, la corrupción y el crimen.

Artistas coetáneos como William Hogarth plasmaron la miseria de los barrios pobres de Londres y la situación de quienes eran encarcelados por deudas. La escritora y actriz Mary Robinson relató en sus memorias una juventud marcada por la precariedad y el encierro. Estos dramas apenas aparecen en las novelas, donde los temores de personajes como Mrs Bennet mencionan, sin describir, el destino de los más desfavorecidos.

Figuras históricas como Ignatius Sancho, Olaudah Equiano y Phillis Wheatley revelaron la brutalidad de la esclavitud y mostraron una Inglaterra de la Regencia más diversa de lo imaginado (EFE/ Alicia Sánchez)

La esclavitud en Inglaterra está presente de forma indirecta pero significativa en la obra de Austen. En Sanditon, Miss Lambe es la única heredera negra en las novelas, procedente de las Indias Occidentales. Esto refleja la existencia de más de 20.000 personas de ascendencia africana en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII.

En tanto, Mansfield Park alude a fortunas originadas en plantaciones mantenidas por personas esclavizadas en el Caribe, insinuando el vínculo entre la riqueza aristocrática y el tráfico transatlántico de personas.

Figuras históricas que amplían la comprensión de una sociedad más diversa de lo que sugiere la literatura canónica. Ignatius Sancho, nacido en un barco del Atlántico y posteriormente residente en Inglaterra, denunció a través de cartas el papel del país en la trata y explotación de personas esclavizadas en las colonias.

Por su parte, Olaudah Equiano, en su autobiografía, sensibilizó a la opinión pública sobre la brutalidad del sistema esclavista. Mientras que Phillis Wheatley, poeta de origen africano, dejó constancia de sus aspiraciones intelectuales pese a un contexto hostil.

La industrialización trajo consigo un acelerado cambio social, el auge del trabajo infantil y la transformación urbana, realidades apenas reflejadas en las novelas de Jane Austen (Crédito: Universal Pictures)

La relación de la élite británica con el Imperio era directa y compleja. India y el Caribe no solo constituían fuentes de riqueza, sino también de contactos personales y culturales. El caso de Eliza Hancock, prima de Austen criada en la India, refleja estos lazos individuales. Novelas como Vanity Fair de William Makepeace Thackeray retrataron el ascenso social posible gracias a oportunidades en el extranjero, un fenómeno habitual durante la Regencia.

Los derechos de las mujeres y su situación social presentaban restricciones evidentes. Mary Wollstonecraft, pionera del feminismo, criticó la educación orientada a formar “mujeres atractivas más que madres y esposas razonables”, defendiendo el acceso igualitario a la formación intelectual. Sus ideas impulsaron debates y pusieron en cuestión el modelo tradicional de la época.

Respecto a la diversidad sexual y los márgenes sociales, HistoryExtra recoge ejemplos reales y ficticios. El caso de Sarah Ponsonby y Lady Eleanor Butler, quienes compartieron vida en Llangollen y recibieron reconocimiento de la corte, demuestra la existencia de estrategias y espacios para relaciones entre personas del mismo sexo, así como formas de resistencia frente a las normas restrictivas del periodo. Vivencias similares han sido exploradas en adaptaciones modernas como Sanditon.

La diversidad sexual también formó parte del periodo, con historias como la de Sarah Ponsonby y Lady Eleanor Butler, quienes desafían las normas restrictivas de la época (Wikimedia)

La industrialización transformó la economía y la vida cotidiana de manera acelerada. El surgimiento de nuevas clases sociales, el crecimiento urbano y el aumento del trabajo infantil marcaron el día a día. La presencia de 20.000 niñas y niños empleados en la industria textil de Lancashire alrededor del año 1800, un reflejo de una realidad laboral opresiva. Austen fue testigo de estas transformaciones en ciudades como Londres, Bath y Southampton, aunque rara vez las abordó directamente en su obra.

Las novelas de Jane Austen no abarcan toda la historia de su tiempo, pero permiten descubrir los matices, contradicciones y silencios de una era compleja. El trabajo de investigadores y la recuperación de voces históricas marginadas posibilitan una visión más amplia.

La Inglaterra de la Regencia se revela así como un escenario de claroscuros, donde tras los bailes y las mansiones, persistían realidades ignoradas y resistencias silenciadas.