El rock alternativo de los 90 revive en Sundance con grabaciones caseras volcadas a un documental

El documental The Best Summer, estrenado esta semana en el Festival de Cine de Sundace, expone un retrato íntimo y sin filtros de las figuras clave del rock alternativo de los años 90, con capturas que emergieron de cámaras Sony Hi8 durante la gira australiana Summersault que unió a íconos de la época como Beastie Boys, Foo Fighters, Sonic Youth, Beck, Rancid y Bikini Kill.

Al respeto, la directora Tamra Davis ofreció a Variety una perspectiva inusual sobre la creación del filme: “No conservé las cintas originales de ninguna manera”. Davis narró que, tras realizar los primeros montajes, recurrió a un especialista en sonido y descubrió que perfeccionar demasiado el audio eliminaba la atmósfera viva de las grabaciones: “Tuve que añadir de vuelta parte del sonido porque me encanta cuando estamos en una habitación conversando y se oye una fiesta al lado. Quería que la gente sintiera que, si no se divertía aquí, cruzando la puerta había una fiesta. Así fue la gira”.

Kathleen Hanna, vocalista de Bikini Kill y pieza fundamental en las entrevistas, recordó cómo el entorno era radicalmente diferente al presente: “Había una conciencia de sí mismo que no teníamos entonces, porque no estábamos siempre ante una cámara. Ver a Tamra con una cámara era una novedad. No era como ahora, que cualquiera tiene una. Era: ‘Es una herramienta genial, podemos jugar, vamos a hacer algo con esto’”. Hanna añadió énfasis al carácter participativo y espontáneo del proyecto: “Al principio, había otro equipo documental en la gira, pero no encajaron con los músicos. Yo pensaba: ‘Podríamos hacerlo mejor’. Entonces simplemente empezamos a entrar en los camarines y a hacer preguntas. Me recordó lo importante que es ser insistente —no para ser grosera o acaparar espacio-.

Kim Gordon, cofundadora de Sonic Youth, profundizó en el impacto emocional del material rescatado para el documental. “Mirando la película, siento muchísima emoción por aquella época. Pero la verdad, solo lo recuerdo como un buen momento”, afirmó. Explicó también la crudeza del registro visual: “Fue genial ver a todos viéndose bien —y sin alta definición— hace 30 años”.

El acceso sin restricciones al backstage distingue el enfoque de Tamra Davis, quien reveló que optó por una producción absolutamente casera: “Solo éramos estas chicas mandonas, ‘Ey, tenemos preguntas para ustedes’, y entrábamos" contó. Esto ayudó a sobrellevar las largas pausas entre conciertos, algo que matizó: “Si no hacíamos eso, acabábamos inventando un juego raro en la piscina”.

La economía y el contexto social también surgen como líneas divisorias entre generaciones de músicos. Kim Gordon subrayó: “Bandas jóvenes ahora, o músicos jóvenes —nadie quiere subirse a una furgoneta y girar sin parar. Y eso es lo que solíamos hacer. Esa es una gran diferencia”. Kathleen Hanna identificó motivos estructurales en la crisis de acceso para los artistas actuales: “Siento que muchas bandas no pueden permitirse hacer giras. El alquiler es demasiado alto. Es otro mundo económicamente y también cómo la gente se ve a sí misma en cuanto a ‘marca propia’. No teníamos ese término ni había redes sociales. No sentía que tuviera que sostener una marca propia”.

La dimensión personal también se cuela en el relato. Hanna mencionó que es “emocional ver la película porque capta el inicio del romance” entre ella y Adam Horovitz de Beastie Boys. “Es como ver imágenes de mí enamorándome de él”, confesó. Tamra Davis reconoció haber sido celestina: “Fuimos las casamenteras. Pensamos: ‘juntemos a estos dos porque los queremos a ambos y sabíamos que Adam estaba pasando por un mal momento... y ella es la mejor para él, aunque parezca improbable’”.

Para Gordon, viajar con una hija bebé era un hecho cotidiano, no una dificultad: “Fue divertido ver esos fragmentos de Coco cuando era bebé”, refirió sobre su hija, ya treintañera. Recordó además: “Fue su primera gira a los siete meses. No podía dejarla. Solo temí al llegar a Yakarta porque había desagües abiertos y Coco tiraba mucho el chupete al suelo. Me obsesioné por mantenerlo limpio”.

La cercanía de los integrantes de Beastie Boys, retratada en pleno apogeo, demostró el peso sentimental de la propuesta. Ver a Adam Yauch en plenitud resultó desgarrador para Davis: “La primera vez que vi todo el montaje no podía dejar de llorar al final, era como revivir ese tiempo tan bonito y cuán valioso era todo”, admitió.

El modelo de producción de The Best Summer siguió la independencia absoluta: Tamra Davis autoprodujo el filme junto a la editora Jessica Hernández, la productora Shelby Meade y su abogada de años, Linda Lichter. La directora revivió la presión para conseguir los permisos musicales a tiempo para Sundance: “Tuve cuatro o cinco días para enviar la película y obtener las aprobaciones. Todos fueron increíbles. Todos la vieron de inmediato y la aprobaron”.

Al vender el filme, Davis insistió en un lanzamiento primero en salas, buscando replicar la experiencia colectiva de un concierto: “Quiero vendérselo a una compañía que apoye la música. Quiero un plan. No quiero venderlo solo por dinero. Esto es mi vida y creo que encontraré a alguien con pasión por este mundo y esa música, que lo quiera sacar adelante”.

Sobre la relevancia de su carrera, Davis reflexionó desde el rol de directora: “Una mujer puede hacer toda una película —rodada íntegramente por una sola mujer—. Me entusiasma que a los 60 tenga una película en Sundance. Las mujeres nos obsesionamos con la edad. Quiero que se sepa que la carrera no se acaba a los 60. Puedes seguir estrenando en Sundance. Seguimos siendo cineastas. Los hombres siguen filmando a esta edad. Y las mujeres deben poder estar y representar”.

