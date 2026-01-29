Bienal de arte indígena: la muestra Wichí tiene nueva sede

El Pabellón de las Bellas Artes de la UCA será la sede central de la primera Bienal de Arte Indígena

Un cambio inesperado de sede y la adaptación de último momento marcan el nuevo rumbo de la muestra wichí que integrará la primera Bienal de Arte Indígena, que tendrá su sede central en la pabellón de Bellas Artes de la UCA, a partir del 11 de febrero.

La exposición, que originalmente iba a presentarse en el Palacio Libertad, migrará ahora a la galería Vitriol, en Juan Domingo Perón 1253, en el barrio de San Nicolás, sumará artistas y obras, aunque no sin dejar atrás piezas concebidas para el espacio original.

“Si bien la mudanza implicó un ajuste en el tamaño del recinto, la curaduría se adaptó para preservar la coherencia de la propuesta”, dijo la organizadora de la Bienal Mercedes Avellaneda de Bocca, a Infobae Cultura. sobre el evento que se co-organiza con la Fundación Redes Solidarias.

Cuarenta y seis artistas indígenas de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán –además de creadores de países vecinos– participan con obras en cerámica, pintura, madera, textil y artes visuales, que desafían formatos tradicionales e invitan a la reflexión acerca del papel de los pueblos originarios en la vida contemporánea.

De la la muestra 'Tesoros del Gran Chaco', que se presentó en el Museo “José Hernández” en 2024

La muestra tendrá dos grandes ejes. Por un lado, los artistas y varias obras que conformaron la muestra Tesoros del Gran Chaco, que se presentó en el Museo “José Hernández”, que reunió el arte ancestral y el contemporáneo de los pueblos originarios de la región, aunque, comentó la directora, el cambio de sido produjo que no se puedan incluír las piezas realizadas con Inteligencia Artificial.

Una de las incorporaciones destacadas de esta nueva puesta, de Bocca nombró a Dorita Fernández, artista de Tartagal, “quien trabaja el chaguar en marcos de madera. que lo va trabajando y componiendo figuras. Ella en esta oportunidad va a presentar un cuadro sobre Güemes y un cuadro que es un mapa de Salta lleno de bichitos de madera”.

Otro de los puntos importantes será la participación de artistas provenientes del proyecto Arte Siwok, impulsado por la fundación homónima, que promueve desde hace cuatro décadas la agricultura familiar wichí y la difusión cultural.

Obras de artistas provenientes del proyecto Arte Siwok durante la Feria de Arte Salta 2024

La historia de Arte Siwok es el resultado de una experiencia que comenzó en 1979 con Alejandro Deane, ingeniero agrónomo que se instaló en el Chaco salteño. Su llegada transformó la vida de comunidades ubicadas en torno al río Bermejo, en una de las regiones más postergadas del país. La fundación destaca la construcción de más de 50 pozos de agua en la zona y la generación de ingresos genuinos a través de la producción y exportación de artesanías a lugares como Canadá e Inglaterra.

El legado artístico tomó impulso cuando un pintor, Jorge Marino, enseñó técnicas a Tatania Prado, una mujer wichí de Misión Chaqueña. Aunque debió dejar la actividad a causa de una enfermedad, instruyó a su familia y contribuyó a consolidar un linaje artístico que hoy constituye la principal fuente de recursos para varias familias. Prado le enseñó a su familia, a su hija, Sara Díaz, a Emilia Ferreyra y Reynaldo Díaz, quienes estarán en la muestra.

Reynaldo Díaz y su "mundo redondo"

Además, a raíz del “lío que se armó”, según sus palabras, la UCA solicitó una exhibición paralela: “Nos dio un anexo, y ahí se van a presentar cuadros wichí, también de los mismos artistas, pero de colecciones privadas en un anexo que va pegado a la Bienal, en el mismo pabellón”.

La cancelación repentina de la muestra prevista en el Palacio Libertad, aseguró de Bocca, no influirá en la calidad de la nueva propuesta en Vitriol, donde se buscará condensar este recorrido: paisajes de gran riqueza visual realizados sobre fibrofácil manufacturados por miembros de la comunidad wichí. Estos trabajos trascienden la función estética y se proyectan como testimonio vivo de tradiciones y desafíos contemporáneos.