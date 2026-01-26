Opinión

Polémica por la cancelación de una muestra wichí en el Palacio Libertad

El aviso de cancelación sorprendió a los artistas y a los organizadores, que califican la decisión de injustificada y alertan sobre su impacto en la visibilidad cultural indígena

Guardar
Ante la insistencia periodística por conocer las
Ante la insistencia periodística por conocer las razones, la respuesta fue que la muestra “no encuadraba dentro del perfil del Centro Palacio Libertad”

La cancelación, sin explicaciones formales, de una muestra de arte wichí prevista en el Palacio Libertad abrió una fuerte polémica y derivó en acusaciones de censura y segregación dirigidas a las autoridades, con un perjuicio directo sobre comunidades originarias del norte argentino.

La exposición formaba parte de la Primera Bienal de Arte Indígena, cuya sede principal es la Universidad Católica Argentina, y que se completa con una serie de eventos paralelos. Entre estos últimos se encontraban los que iban a desarrollarse en el Palacio Libertadespacio gestionado por la Secretaría de Cultura de la Nación—, donde estaba prevista una exposición en el sexto piso y un mercado de artesanías en la planta baja.

La muestra del sexto piso había sido planificada con suficiente antelación. A los artistas se les solicitó contratar seguros, trasladar las obras y se habían contratado montajistas para el armado. Sin embargo, el viernes anterior al montaje, previsto para el lunes siguiente, se les comunicó que la exposición quedaba levantada. No se brindaron explicaciones claras ni formales sobre los motivos de la decisión.

La exposición formaba parte de
La exposición formaba parte de la Primera Bienal de Arte Indígena

Ante la insistencia periodística por conocer las razones, la respuesta fue que la muestra “no encuadraba dentro del perfil del Centro Palacio Libertad”. Qué significa exactamente ese “encuadre” nunca fue aclarado. Lo que sí resulta evidente es que las mismas autoridades que ahora la descartaban habían considerado previamente que la muestra merecía realizarse allí, hasta que —según se informó— una orden superior determinó su cancelación.

La exposición reunía obras de artistas wichí, cuyo origen se remonta a una experiencia singular: un pintor enseñó a pintar a una mujer wichí en Misión Chaqueña, quien desarrolló con el tiempo un estilo propio, profundamente ligado a la vida cotidiana y a la cosmovisión de su comunidad. Con los años, su familia y otros integrantes continuaron esa práctica artística, que hoy constituye su principal y, en muchos casos, única fuente de ingresos.

Las pinturas se caracterizan por un lenguaje visual directo, auténtico y vital, con escenas de caza, recolección, pesca y vida comunitaria. No contienen ningún tinte político, ni responden a consignas ideológicas: simplemente reflejan su forma de vida, su relación con el territorio y su mundo simbólico.

Reynaldo y su "mundo redondo"
Reynaldo y su "mundo redondo"

A partir de la cancelación, comenzó a instalarse en redes sociales y en distintos ámbitos culturales la idea de que se trata de un acto de censura y segregación ejercido desde el Estado, que termina afectando a comunidades originarias pacíficas, sin relación alguna con militancias políticas ni con conflictos protagonizados por grupos extremistas en otras regiones del país.

La situación resulta además contradictoria: la Primera Bienal de Arte Indígena continúa realizándose normalmente en la Universidad Católica Argentina, una institución sin vínculo alguno con definiciones políticas, y con la misma calidad artística que iba a exhibirse en el Palacio Libertad. La única diferencia es el espacio institucional que decidió dar marcha atrás.

Según trascendió, la única “reparación” ofrecida hasta el momento habría sido la devolución de los gastos en seguros y algunos costos operativos, una solución considerada insuficiente y humillante. No contempla el daño moral, simbólico y ético causado a artistas que trabajaron durante meses con la expectativa de exponer y vender su obra en la Ciudad de Buenos Aires.

Sara Diaz : La escuela
Sara Diaz : La escuela cierra por Covid

Si la cancelación se mantiene, las obras probablemente se exhiban en otro espacio. Sin embargo, quedará instalada la idea de que el Estado nacional censuró una muestra que él mismo había aprobado, impidiendo su realización por razones no explicitadas y generando una percepción de segregación institucional hacia pueblos originarios.

Para los propios organizadores y para la Secretaría de Cultura, revertir la decisión no solo sería un acto de justicia hacia los artistas wichí, sino también una forma de evitar un costo político y cultural innecesario. Ningún gobierno sale fortalecido cuando se lo asocia con censura, y mucho menos cuando esa acusación recae sobre las autoridades, en perjuicio de comunidades indígenas históricamente postergadas.

La pregunta sigue abierta: ¿qué cambió, en tan poco tiempo, para que una muestra previamente aceptada dejara de “encuadrar”? Mientras no haya una respuesta clara, la sospecha de censura continuará creciendo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasOpiniónPalacio LibertadArte

Últimas Noticias

Inversión inmobiliaria en 2026: pozo, crédito o cash, cómo elegir según el contexto

En un mercado con operaciones selectivas, es posible encontrar propietarios con urgencia de venta que están dispuestos a aceptar negociaciones más agresivas

Inversión inmobiliaria en 2026: pozo,

Gritar entre sordos

Evidentemente, para el Gobierno, la conservación de nuestro patrimonio no es política de Estado

Gritar entre sordos

Grooming: cuando el contacto digital con fines sexuales ya es delito

Se trata de un delito que se consuma cuando un adulto contacta digitalmente a un menor con fines sexuales, aun cuando no haya respuesta ni intercambio posterior. Comprender cómo opera esa manipulación es clave para interpretar correctamente el art. 131 del Código Penal

Grooming: cuando el contacto digital

Día Internacional de la Educación: ordenar las piezas para volver a enseñar a pensar

Hoy, los diversos sistemas educativos no encastran. Si bien en algunos países han comenzado a explorar distintas soluciones, en Argentina hay un debate, serio y profundo, pendiente

Día Internacional de la Educación:

Trabajo y dignidad

El pensamiento social de Francisco ubicó a la persona que trabaja en el centro de sus reflexiones, destacando la importancia de garantizar condiciones laborales que respeten la integridad humana

Trabajo y dignidad
DEPORTES
La decisión que tomó Chelsea

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

Argentina tendrá 11 torneos internacionales de tenis en el primer trimestre del año

TELESHOW
Cruz Urcera, el hijo menor

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

El desopilante encuentro entre Wanda Nara, L-Gante y Maxi López en vivo: “Soy el amor de la vida de los dos”

El inesperado conflicto entre Wanda Nara y Esther Goris que se desató en las cocinas de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Los hutíes amenazan con nuevos

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo

Qué es la Gran Muralla Verde del desierto de Sahara que funciona como barrera vegetal en África

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Ecuador anunció que realizará operaciones militares con apoyo de los Estados Unidos

Obama dijo que la muerte de un hombre en un operativo del ICE en Minnesota debe ser “una llamada de atención”