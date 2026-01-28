Cultura

Neil Young regala música a residentes de Groenlandia para aliviar el estrés por la tensión política con EE.UU.

El célebre intérprete ha abierto su repertorio histórico para los habitantes de un territorio danés con el objetivo de contribuir al bienestar colectivo ante recientes episodios

Guardar
Neil Young regala música a
Neil Young regala música a residentes de Groenlandia para protestar contra el “impopular y, ojalá, temporal gobierno” de Trump (Foto: Amy Harris/Invision/AP)

El veterano legendario del rock Neil Young ha ofrecido a los residentes de Groenlandia acceso gratuito a su catálogo, con la esperanza de que este gesto ofrezca alivio al estrés de quienes se sienten perturbados por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

“Esta es una oferta de paz y amor”, declaró el músico estadounidense-canadiense en su sitio web.

“Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas no deseadas que sufren por parte de nuestro impopular y, ojalá, temporal gobierno”, escribió Young.

Tras la oposición europea, Trump se retractó de su amenaza de expropiar Groenlandia, un territorio autónomo danés rico en minerales.

El célebre intérprete ha abierto
El célebre intérprete ha abierto su repertorio histórico para los habitantes de un territorio danés con el objetivo de contribuir al bienestar colectivo ante recientes episodios de tensión política internacional (REUTERS/Carlin Stiehl)

“Toda la música que he creado durante los últimos 62 años está a su disposición”, declaró Young, de 80 años.

Cualquier persona con un número de teléfono celular que utilice el prefijo de Groenlandia puede acceder al obsequio, que, según Young, es renovable “mientras se esté en Groenlandia”.

Young ha sido un crítico veterano de Trump. Cuando Trump fue elegido para su primer mandato en 2016, escribió una canción titulada Already Great como repudio al movimiento Make America Great Again de Trump.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

CulturaMúsicaNeil YoungDonald TrumpGroenlandiaProtesta

Últimas Noticias

Condenan a uno de los líderes de una red criminal que saqueó arte y reliquias deportivas durante más de 20 años en Estados Unidos

Joseph Atsus fue sentenciado por su rol en el robo de obras de Andy Warhol, Jackson Pollock y objetos deportivos únicos, con pérdidas irreparables y piezas emblemáticas aún desaparecidas

Condenan a uno de los

Las fotos legendarias de Boleslaw Senderowicz que transformaron la publicidad y la moda argentina regresan a escena

La FotoGalería Sara Facio revive las décadas de 1950 a 1980 con una muestra que reúne retratos únicos, técnicas experimentales y la huella inconfundible de Senderowicz en la cultura visual del país

Las fotos legendarias de Boleslaw

Funciones únicas para “Tardes de soledad”: el premiado filme de Albert Serra se proyecta en Buenos Aires

Durante solo siete funciones, la aclamada propuesta de Albert Serra sorprende al contar el día de un torero desde dentro, con una mirada que la crítica describe como fascinante, neutral y fuera de todo convencionalismo

Funciones únicas para “Tardes de

‘Crepúsculo’ regresa a los cines argentinos luego de casi dos décadas

El fenómeno literario convertido en clásico del cine juvenil de la primera década de este siglo, se reestrena esta semana con una copia restaurada en 80 salas de todo el país

‘Crepúsculo’ regresa a los cines

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de Mandela, antes de convertirse en líder admirado por todo el mundo

El documental de Antoine Fuqua sorprende en el Festival de Sundance con una mirada íntima del lado más combativo del expresidente de Sudáfrica y figura clave en la historia de la lucha contra el racismo

“Troublemaker”, los orígenes rebeldes de
DEPORTES
Qué dijo el jefe de

Qué dijo el jefe de Alpine tras una nueva salida a pista de Franco Colapinto: el objetivo que tuvo y el elogio a la “sólida” sesión

La definición de la Champions League con 18 partidos en simultáneo, en vivo

La AFA dio a conocer la lista de socios de todos los clubes: los equipos que dominan el Top 5

Antes del esperado Racing-Rosario Central, Aldosivi recibe a Barracas Central

“No me gusta la soberbia”: la dura frase del arquero de Uruguay sobre la selección argentina y Dibu Martínez

TELESHOW
En medio de los rumores

En medio de los rumores con Sofía Gala, Fito Páez lanzó el último videoclip de Novela, su más reciente álbum

La desopilante tentación de Lizy Tagliani que la pondría en un aprieto con Sebastián Nebot: “Mi talón de Aquiles”

Las tiernas palabras del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández al imitar los apodos familiares: “Mi amor”

Bizarrap eligió la costa de Pinamar para desconectarse y disfrutar del verano en la playa

Wanda Nara y la China Suárez se preparan para la batalla menos pensada: todos los detalles

INFOBAE AMÉRICA

Nueva currícula educativa en El

Nueva currícula educativa en El Salvador: entre la modernización y el debate sobre su alcance real

Rigoberta Menchú llama en Panamá a financiar la cultura y respetar la autoría comunitaria

Clínica especializada atenderá casos de lepra en Panamá

Orden, disciplina y valores: el papel clave de la familia en la formación escolar en El Salvador

El déficit comercial de El Salvador se amplía un 20.3 % en 2025 y supera los USD 11,400 millones