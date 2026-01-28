Neil Young regala música a residentes de Groenlandia para aliviar el estrés por la tensión política con EE.UU.

Neil Young regala música a residentes de Groenlandia para protestar contra el “impopular y, ojalá, temporal gobierno” de Trump (Foto: Amy Harris/Invision/AP)

El veterano legendario del rock Neil Young ha ofrecido a los residentes de Groenlandia acceso gratuito a su catálogo, con la esperanza de que este gesto ofrezca alivio al estrés de quienes se sienten perturbados por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

“Esta es una oferta de paz y amor”, declaró el músico estadounidense-canadiense en su sitio web.

“Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas no deseadas que sufren por parte de nuestro impopular y, ojalá, temporal gobierno”, escribió Young.

Tras la oposición europea, Trump se retractó de su amenaza de expropiar Groenlandia, un territorio autónomo danés rico en minerales.

El célebre intérprete ha abierto su repertorio histórico para los habitantes de un territorio danés con el objetivo de contribuir al bienestar colectivo ante recientes episodios de tensión política internacional (REUTERS/Carlin Stiehl)

“Toda la música que he creado durante los últimos 62 años está a su disposición”, declaró Young, de 80 años.

Cualquier persona con un número de teléfono celular que utilice el prefijo de Groenlandia puede acceder al obsequio, que, según Young, es renovable “mientras se esté en Groenlandia”.

Young ha sido un crítico veterano de Trump. Cuando Trump fue elegido para su primer mandato en 2016, escribió una canción titulada Already Great como repudio al movimiento Make America Great Again de Trump.

Fuente: AFP