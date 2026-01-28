Cultura

Esta mujer definió el París de los años 20 mucho mejor que Hemingway

En “La máquina de escribir y la guillotina”, el escritor Mark Braude aborda la figura de Janet Flanner, mítica corresponsal del New Yorker en la Ciudad Luz durante esa década decisiva del siglo XX

Guardar
El libro 'La máquina de
El libro 'La máquina de escribir y la guillotina' de Mark Braude rescata el legado periodístico y la visión profética de Janet Flanner en la Europa de entreguerras

Un escritor del Medio Oeste en busca de inspiración y reconocimiento se muda a la Rive Gauche de París, donde pasa los días escribiendo en cafés y las noches en clubes nocturnos socializando con el grupo de expatriados, escribiendo encantadoras misivas para los lectores estadounidenses que describen la vida en Francia. No, no estoy describiendo a Ernest Hemingway. Tampoco estoy invocando una versión derivada de Emily en París protagonizada por una influencer que presenta cuidadosamente la Ciudad de la Luz para los consumidores anglófonos.

La persona en cuestión es Janet Flanner, la primera corresponsal extranjera de la revista The New Yorker, y el tema infinitamente atractivo del nuevo libro de Mark Braude, oportuno, inmersivo y a veces desconcertante, La máquina de escribir y la guillotina. (Ya hablaremos de la guillotina.)

Nacida en Indianápolis en 1892, Flanner se mudó a Nueva York después de la universidad con su entonces esposo, y rápidamente se integró en la Mesa Redonda Algonquin y en el ambiente social de Greenwich Village. Fue allí donde conoció a Jane Grant y a su esposo, Harold Ross. (Flanner y Grant pertenecían a un club que animaba a las mujeres a no cambiarse el nombre después del matrimonio). Cuando Flanner se fue a París en 1922 con su nueva pareja, Solita Solano —buscaban, según Flanner, “Belleza con B mayúscula”—, Grant quedó tan impresionado con las cartas que Flanner le envió que le sugirió a Ross que las incluyera en su nueva revista, The New Yorker. Así lo hizo, y así nació el formato “Carta de...” que perdura hasta nuestros días.

Dejando de lado sus sueños de convertirse en una novelista exitosa, Flanner comenzó a publicar periódicamente Cartas desde París, bajo el seudónimo de Genêt, en las que detallaba las peripecias de los parisinos (y de los estadounidenses entre ellos) en la agitada década posterior a la devastación de la Primera Guerra Mundial.

Los estadounidenses siempre han sentido fascinación por París, y las alegres piezas de Flanner fueron un éxito inmediato. Gracias a una combinación de sentido del tiempo, talento y una buena dosis de conocimiento de las personas adecuadas, Flanner se había ganado un lugar en la mesa que Hemingway plasmaría más tarde en París era una fiesta. Edith Wharton, Colette, Gertrude Stein y Josephine Baker aparecen en sus despachos. Al igual que Hemingway, quien se deja caer en los sofás, entrando y saliendo de las conversaciones.

El formato de crónicas 'Carta
El formato de crónicas 'Carta de...' en The New Yorker nació gracias a las misivas de Janet Flanner desde París en los años 20

Qué alivio, después de tantos años de tener una época definida por su generación perdida de hombres, encontrar un punto de vista diferente —nada menos que de una mujer queer— sobre esta época tan convulsa. Es revelador darse cuenta de cuánto de nuestra idea colectiva del París de los años veinte proviene de Flanner, la autora original del boletín informativo.

Sin embargo, todas las fiestas deben terminar, y a medida que los locos años veinte daban paso a la cada vez más alarmante década de 1930, Flanner se dedicó a un terreno más serio (a pesar de la reticencia de Ross a involucrarse en política). Y comenzó a escribir bajo su propio nombre.

Flanner convenció a The New Yorker para que le permitiera viajar a Núremberg y perfilar a Adolf Hitler. Fue el primer perfil significativo del canciller alemán, a quien, hasta entonces, la prensa estadounidense se había negado a tomar en serio. El reportaje en tres partes convirtió a Flanner en una celebridad nacional.

Este instinto para las historias y la visión clara de lo que estaba sucediendo políticamente en el continente europeo —“la democracia no está preparada para enfrentar las crisis”— le serían muy útiles a Flanner y a The New Yorker durante la década siguiente, mientras se establecía como una de las corresponsales extranjeras más importantes de la época.

Menos clara, sin embargo, es la decisión de Braude de emparejar este retrato con el de Eugen Weidmann, un asesino en serie alemán que asesinó a seis personas en Francia, incluido un bailarín estadounidense, antes de ser capturado y condenado a muerte en 1939, la última persona en Francia en morir públicamente en la guillotina.

Flanner cubrió el juicio, que en aquel momento acaparó la atención de Francia, ya que el asesino alemán era un blanco fácil para la ira y el miedo que consumían a una nación que se enfrentaba a una guerra inevitable. Pero su trabajo sobre el caso no fue determinante para su carrera, ni siquiera para el género. Y aunque la historia de Weidmann —que aparece aquí en breves y regulares ráfagas— podría merecer un libro propio, su aparición parece fuera de lugar, excepto en el contexto de otro de los temas de Flanner. La bomba de relojería que era la Europa de los años treinta, a la que Flanner estaba muy atenta, proporciona un suspense desgarrador más que suficiente.

Janet Flanner se convirtió en
Janet Flanner se convirtió en la primera corresponsal extranjera de The New Yorker, reportando desde la Rive Gauche de París para lectores estadounidenses

Afortunadamente, la inclusión de Weidmann, por desconcertante que pueda resultar a veces, no arruina lo que, por lo demás, sería una biografía largamente esperada y sumamente disfrutable. Braude destaca por capturar los pequeños detalles —la radio del bistró frente a la plaza donde Weidmann fue ejecutado reproducía música estadounidense— y, con Flanner como guía, logra retratar con gran riqueza una época que encaja a la perfección con nuestro momento actual.

Puede resultar desconcertante dejar de lado el reportaje de Flanner y encontrar un lenguaje casi idéntico en los titulares de hoy. Braude nos ha entregado a la profética Flanner, casi cinco décadas después de su muerte, en el momento justo.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Berenice Abbott/ IMAGO, vía Reuters Connect y Biblioteca del Congreso de Estados Unidos]

Temas Relacionados

El libro del día“La máquina de escribir y la guillotina”Mark BraudeJanet FlannerParísThe New YorkerPeriodismoSegunda Guerra Mundial

Últimas Noticias

Kleber Mendonça Filho: “Cualquier historia sobre uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal”

El director de “EL agente secreto” dice que no siente “la obligación de hacer filmes políticos”, pero si cuentan algo “de manera honesta” ayuda “a una mejor comprensión de una sociedad”

Kleber Mendonça Filho: “Cualquier historia

Zoé Valdés, contundente: “Leonardo Padura es un policía del régimen cubano”

La escritora cubana residente en Francia, que llegó a la Argentina para participar en el Derecha Fest, disparó contra su colega y compatriota. “Su literatura maquilla los horrores”, asegura

Zoé Valdés, contundente: “Leonardo Padura

“Una locura para una nueva forma de arte”: Marina Abramović lo hace de nuevo

La artista serbia, madre de la performance, presenta en Barcelona ‘Balkan Erotic Epic’, una obra inclasificable que combina tradiciones ancestrales de su tierra con el pulso sexual de los cuerpos

“Una locura para una nueva

David Toscana, Premio Alfaguara de Novela: “Cambiamos la escala de valores de acuerdo a las circunstancias”

El escritor mexicano habló de su novela ganadora ‘El ejército ciego’, inspirada en un hecho de las guerras bizantinas, y de la realidad mundial. “Los tiempos que vivimos no son para héroes”, afirmó

David Toscana, Premio Alfaguara de

Charli xcx revoluciona el Festival de Sundance con una irreverente sátira de sí misma

La joven estrella pop británica estrenó ‘The Moment’, un falso documental que expone con acidez los excesos de la industria musical y la pérdida del impulso creativo en los artistas exitosos

Charli xcx revoluciona el Festival
DEPORTES
Toni Nadal apuntó contra Djokovic

Toni Nadal apuntó contra Djokovic y criticó su falta de autocontrol tras la polémica en el Australian Open: “Hay que aplicar la norma”

Vélez le ganó sobre la hora 2-1 a Talleres por la segunda fecha del Torneo Apertura

San Lorenzo venció 1-0 a Gimnasia de Mendoza y logró su primera victoria en el Torneo Apertura

Boca Juniors presentó a sus refuerzos: del “a River no quería ir” de Ascacíbar a la frase de Ángel Romero que ilusionó a los hinchas

Una lesión lo sacó 369 días de las canchas y anotó el gol del triunfo a los 48 segundos de su regreso: “Ese momento fue feo”

TELESHOW
Evangelina Anderson y Maxi Kilates,

Evangelina Anderson y Maxi Kilates, en medio de rumores de acercamiento: “Hubo un encuentro nocturno”

Juan Otero y su novio Mateo Lofeudo celebraron con una romántica foto su amor: “11 meses”

El show de Javier Milei con Fátima Florez: cantaron “Rock del gato” y el presidente llenó de elogios a su expareja

Facundo Arana y María Susini, separados y en medio de una delicada versión: “Ella habría dado la orden de que él no entre”

El gran salto de Gonzalo Valenzuela:la experiencia única de tirarse con paracaídas

INFOBAE AMÉRICA

Kleber Mendonça Filho: “Cualquier historia

Kleber Mendonça Filho: “Cualquier historia sobre uso del poder para aplastar a la gente siempre será universal”

Zoé Valdés, contundente: “Leonardo Padura es un policía del régimen cubano”

Influenza concentra las muertes al inicio de 2026 y eleva las alertas sanitarias en Panamá

Descubren en Norfolk una rara trompeta de guerra celta que arroja luz sobre rituales y tecnología de la Edad del Hierro

Australia sufre una ola de calor histórica con temperaturas cercanas a los 50 ℃