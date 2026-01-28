Condenan a uno de los líderes de una red criminal que saqueó arte y reliquias deportivas durante más de 20 años en Estados Unidos

El tribunal federal condenó a Joseph Atsus por integrar una red de robo de arte y recuerdos deportivos durante dos décadas en Estados Unidos - REUTERS/Susana Vera

Joseph Atsus, de 51 años y residente de Covington Township, Pensilvania, fue condenado a 48 meses de prisión, tres años de libertad supervisada y a la restitución de USD 1.071.150 por su papel en una de las mayores redes de robo de arte y objetos históricos de Estados Unidos. La sentencia, dictada por el juez federal Malachy E. Mannion el 13 de enero de 2026, culmina un proceso judicial que expuso el alcance de los delitos cometidos durante dos décadas y el impacto personal sobre la familia del acusado.

Atsus fue declarado culpable de conspiración, robo y ocultación de obras de arte tras un juicio que se extendió casi un mes. El jurado determinó que, junto a otros siete cómplices, integró una organización que asaltó al menos 20 museos, instituciones y comercios en seis estados y en Washington D. C., entre 1999 y 2019. El grupo no solo se apoderó de piezas emblemáticas del arte moderno, sino también de reliquias deportivas y objetos de valor incalculable para las comunidades afectadas.

Entre los objetos más relevantes sustraídos se encuentran la serigrafía “Le Grande Passion” (1984) de Andy Warhol y el óleo “Springs Winter” (1949), atribuido a Jackson Pollock, robados en 2005 del Museo Everhart de Scranton. También se apropiaron de tres armas de fuego antiguas en 2006 del Space Farms: Zoo & Museum en Nueva Jersey, la pintura “Upper Hudson” de Jasper Crospey, valorada en USD 120.000, y varias armas con un valor superior a USD 150.000 en 2011, ambas en el Ringwood Manor de Nueva Jersey.

El botín incluyó recuerdos de Christy Mathewson, trofeos de golf de Art Wall, Jr., pepitas de oro valoradas en más de USD 100.000 y, especialmente, nueve anillos de la Serie Mundial, siete anillos de campeonato y dos placas de Jugador Más Valioso, todos asociados a la leyenda del béisbol Yogi Berra, robados en 2014 del Museo y Centro de Aprendizaje Yogi Berra en Little Falls, Nueva Jersey.

El destino de muchas de estas piezas sigue siendo incierto: “Le Grande Passion” y “Springs Winter” nunca fueron recuperadas, y parte del botín, como los anillos de Yogi Berra, fue fundido y vendido por apenas USD 12.000, muy por debajo de su valor real. En otro caso, uno de los conspiradores quemó la pintura “Upper Hudson”, valorada en USD 125.000, para destruir pruebas. Algunas armas antiguas robadas sí fueron recuperadas por las autoridades.

La red criminal diseñó un mecanismo sofisticado para deshacerse de los objetos robados: muchos artículos eran transportados de vuelta a Pensilvania y fundidos en discos o barras de metal, facilitando su venta en el mercado negro neoyorquino. El dinero obtenido era mínimo en comparación con el daño ocasionado a las instituciones y familias donantes.

Durante la audiencia de sentencia, la madre y la exesposa de Atsus intervinieron para solicitar clemencia, argumentando la necesidad de que permaneciera cerca de su hijo de 11 años, diagnosticado con autismo. “Han dedicado toda su vida al cuidado de su hijo. Requiere toda su energía”, expresó Oralia Íñiguez, madre de Atsus, ante el tribunal. El juez Mannion reconoció la importancia de este vínculo familiar y declaró: “No hago esto por ti. Lo hago por él”, al explicar los motivos de la reducción de la pena solicitada por la fiscalía.

El fiscal federal adjunto James Buchanan, por su parte, resaltó la doble vida de Atsus: “Una es una vida ejemplar cuidando de su familia e hijos. Al mismo tiempo, también es miembro de una conspiración de veinte años”. La defensa argumentó la falta de antecedentes penales y la trayectoria laboral de Atsus en un centro de distribución de Walmart.

Atsus es el sexto de los nueve miembros de la organización en recibir condena. Entre los sentenciados destacan Nicholas Dombek, de 55 años, quien aguarda su sentencia; Damien Boland, de 50 años, condenado a 108 meses de prisión; y el cabecilla Thomas Trotta, sentenciado a ocho años. Otros cómplices, como Dawn Trotta, Frank Tassiello y Ralph Parry, fueron condenados a penas menores o libertad condicional.

El caso fue investigado por el FBI y múltiples cuerpos policiales de seis estados, además de la coordinación de los fiscales federales adjuntos James M. Buchanan y Jenny Roberts. Aunque parte del patrimonio robado se ha perdido para siempre, las autoridades subrayan que la condena de Atsus representa un hito en la lucha contra el saqueo del acervo cultural estadounidense y la justicia para las víctimas, que aún lamentan la pérdida de reliquias insustituibles.