En espejo con los Oscar, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Sinners’ lideran las nominaciones a los Premios BAFTA

Tráiler de 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson

El thriller de acción de carga política Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, lidera la carrera por los Premios de la Academia Británica de Cine, con 14 nominaciones, incluidas candidaturas a interpretación para cinco de sus actores. La épica vampírica impregnada de blues Sinners, de Ryan Coogler, le sigue de cerca con 13 nominaciones, mientras que la tragedia familiar de corte shakesperiano Hamnet, de Chloé Zhao y la odisea del ping-pong Marty Supremo, de Josh Safdie, cuentan con 11 cada una.

Las nominadas a mejor película son: Una batalla tras otra, Hamnet, Marty Supremo, Sinners y el drama familiar noruego Valor sentimental. Los aspirantes a mejor actor protagonista son Robert Aramayo por su interpretación de un hombre con síndrome de Tourette en el drama biográfico I Swear, Timothée Chalamet por Marty Supremo, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Sinners y Jesse Plemons por Bugonia.

Jesse Plemons, ignorado en los Oscar, compite por su actuación en 'Bugonia'

En la competencia a mejor actriz protagonista, la favorita Jessie Buckley por Hamnet se enfrenta a Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You, Kate Hudson por Song Sung Blue, Chase Infiniti por Una batalla tras otra, Renate Reinsve por Valor sentimental y Emma Stone por Bugonia. Los actores de Una batalla... Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn están nominados a mejor interpretación de reparto.

Los ganadores se anunciarán en una ceremonia que se celebrará el 22 de febrero en Londres y será presentada por el actor Alan Cumming. Los premios del Reino Unido —oficialmente denominados EE BAFTA Film Awards— a menudo ofrecen pistas sobre quién triunfará en los Premios de la Academia de Hollywood, que este año se celebrarán el 15 de marzo. Este año, de manera poco habitual, las nominaciones al Oscar se anunciaron primero, con Sinners” logrando un récord de 16 nominaciones, seguida de 13 para Una batalla tras otra. La academia británica ha reconocido a varios intérpretes que los Oscar pasaron por alto, incluidos los nominados a actor de reparto Paul Mescal por Hamnet y Odessa A’zion por Marty Supremo.

Chloe Zhao es la única mujer que compite en la categoría "mejor director" de los premios BAFTA (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Los BAFTA también tienen un claro acento británico, con una categoría aparte para la mejor película británica. Sus 10 nominadas incluyen The Ballad of Wallis Island, Pillion, I Swear y Bridget Jones: Mad About the Boy. La mayoría de los ganadores de los BAFTA son elegidos por los 8.500 miembros de la academia británica de profesionales de la industria, salvo uno —el Premio a la Estrella Emergente— seleccionado por votación popular a partir de una lista corta de nominados. Este año, los candidatos a estrella emergente son Infiniti, Aramayo, Miles Caton de Sinners y los actores británicos Archie Madekwe y Posy Sterling.

Como otros grandes premios cinematográficos, la academia de cine británica ha introducido cambios en los últimos años para aumentar la diversidad. En 2020, no se nominó a ninguna mujer como mejor directora por séptimo año consecutivo, y las 20 personas nominadas en las categorías de mejor interpretación principal y de reparto eran blancas. El proceso de votación se modificó para incluir una ronda de preselección antes de escoger los nominados finales. Chloé Zhao es la única nominada femenina en la categoría de mejor dirección, junto a Paul Thomas Anderson, Ben Safdie, Ryan Coogler, Yorgos Lanthimos por Bugonia y Joachim Trier por Valor sentimental. En todas las categorías, incluidos documentales y cortos, este año el 25% de los nominados a dirección son mujeres.

Fuente: AP