Murió el cineasta colombo-italiano Salvatore Basile

El cineasta colombo-italiano Salvatore Basile falleció este lunes a los 85 años de edad en Cartagena de Indias, donde tenía su residencia permanente, informó el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

Basile, nacido el 18 de mayo de 1940 en Nápoles (Italia), llegó a Cartagena en 1968 por asuntos relacionados con su profesión, “y aquí se quedó”, recordó el alcalde.

Conocido popularmente como Salvo, Basile trabajó en producciones cinematográficas como El amor en los tiempos del cólera, basada en la novela homónima del nobel Gabriel García Márquez; en Ilona llega con la lluvia, inspirada en la obra de Álvaro Mutis, y en La estrategia del caracol, entre muchas otras.

También participó en telenovelas como Calamar, Pobre Pablo, ¡Ay cosita linda mamá! y La mujer en el espejo.

Basile es recordado por su participación durante dos décadas en la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y como asistente de dirección en la película Queimada, dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo y protagonizada por Marlon Brando.

Por su vinculación con la ciudad, el alcalde lo definió este lunes como “el italiano más cartagenero de todos”.

“En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y ‘donde me van a enterrar con una pepa (semilla) de mango entre las piernas’” agregó Turbay.

