Cultura

Murió el cineasta colombo-italiano Salvatore Basile

El cineasta falleció a los 85 años de edad en Cartagena de Indias

Guardar
El cineasta colombo-italiano Salvatore Basile
El cineasta colombo-italiano Salvatore Basile falleció a los 85 años en Cartagena de Indias, donde residía desde hace más de cinco décadas

El cineasta colombo-italiano Salvatore Basile falleció este lunes a los 85 años de edad en Cartagena de Indias, donde tenía su residencia permanente, informó el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

Basile, nacido el 18 de mayo de 1940 en Nápoles (Italia), llegó a Cartagena en 1968 por asuntos relacionados con su profesión, “y aquí se quedó”, recordó el alcalde.

Conocido popularmente como Salvo, Basile trabajó en producciones cinematográficas como El amor en los tiempos del cólera, basada en la novela homónima del nobel Gabriel García Márquez; en Ilona llega con la lluvia, inspirada en la obra de Álvaro Mutis, y en La estrategia del caracol, entre muchas otras.

También participó en telenovelas como Calamar, Pobre Pablo, ¡Ay cosita linda mamá! y La mujer en el espejo.

Basile fue conocido por su
Basile fue conocido por su trabajo en películas como 'El amor en los tiempos del cólera', basada en la novela de Gabriel García Márquez

Basile es recordado por su participación durante dos décadas en la junta directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) y como asistente de dirección en la película Queimada, dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo y protagonizada por Marlon Brando.

Por su vinculación con la ciudad, el alcalde lo definió este lunes como “el italiano más cartagenero de todos”.

“En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y ‘donde me van a enterrar con una pepa (semilla) de mango entre las piernas’” agregó Turbay.

Fuente: EFE.

Fotos: archivo.

Temas Relacionados

Salvatore BasileCine colombianoCartagena de IndiasProducción cinematográficaGillo Pontecorvo

Últimas Noticias

Natalie Portman y Seth Rogen estrenan nuevas películas en el Festival de Cine de Sundance

Las nuevas producciones de ambos actores, “The Gallerist” y “The Invite”, debutaron ante el público con un elenco destacado y participación de reconocidos directores, en medio de una edición marcada por la búsqueda de distribución

Natalie Portman y Seth Rogen

Salman Rushdie: “La idea del peligro y la violencia está cerca de todos”

Durante la proyección del documental “Knife” en el Festival de Cine de Sundance, el autor habló sobre cómo el ataque sufrido refleja un clima social cada vez más peligroso

Salman Rushdie: “La idea del

El Malba anunció la salida de Rodrigo Moura como su director, a un año de su llegada

La institución informó que el proceso de transición incluye una nueva estructura directiva, impulsada por recientes adquisiciones y proyectos que modificarán las prioridades del museo en el marco de su aniversario número veinticinco

El Malba anunció la salida

La Comic-Con más importante del mundo prohibió el arte generado por inteligencia artificial

La organización ha anunciado que no permitirá la exhibición de piezas creadas total o parcialmente mediante sistemas automatizados, tras intensos debates y presión del sector artístico

La Comic-Con más importante del

La poeta brasileña Adélia Prado, en terapia intensiva

La autora, reconocida con el Premio Camões, el mayor galardón de la literatura en lengua portuguesa, tuvo un accidente doméstico

La poeta brasileña Adélia Prado,
DEPORTES
El debut de Franco Colapinto

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

Independiente presentó como nuevo refuerzo a un lateral de la selección de Colombia

La decisión que tomó Chelsea con el argentino Aron Anselmino que desató la furia del Borussia Dortmund

Flamengo negocia para fichar a una figura de la Premier League y firmaría la compra más cara de la historia de Sudamérica

Platense e Instituto abrirán la actividad de la segunda fecha del Torneo Apertura en Vicente López: hora, TV y formaciones

TELESHOW
El inesperado percance que vivió

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

El misterio del collar que usa Wanda Nara: “Debería recurrir a un ex o a tres para quitármelo”

Cruz Urcera, el hijo menor de Nicole Neumann, comparte la pasión de su padre por los autos: la tierna foto

Wanda Nara reveló el apodo que le puso a Mauro Icardi en complicidad con L-Gante y Maxi López

INFOBAE AMÉRICA

La escena de Los Simpson

La escena de Los Simpson que esconde un homenaje “histórico” poco conocido por sus fans

Natalie Portman y Seth Rogen estrenan nuevas películas en el Festival de Cine de Sundance

El presidente de Ecuador presentó una estrategia contra el crimen organizado

Las fuerzas rusas abandonan gradualmente base en Qamishli al noreste de Siria

Los hutíes amenazan con nuevos ataques a embarcaciones en el mar Rojo