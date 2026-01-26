“Marty Supreme” genera debate por su representación de la identidad judía

Trailer de Marty Supreme

Marty Supreme está llena de momentos impactantes. Hay brotes inesperados de violencia. Una bañera cae a través del techo. Pero quizá lo más sorprendente sea una simple línea de diálogo.

El fenómeno del tenis de mesa Marty Mauser (Timothée Chalamet) está siendo entrevistado por dos reporteros conservadores en el Ritz de Londres. Cuando le preguntan por un rival húngaro en el Abierto Británico, Marty afirma que va a hacerle a ese jugador lo que “Auschwitz no pudo”. Continúa, con una mirada inexpresiva, “Voy a terminar el trabajo”.

He visto “Marty Supreme” tres veces, y cada vez que Marty pronuncia esas palabras se percibe un cambio palpable en la audiencia: risas nerviosas o jadeos de asombro.

Marty rápidamente se retracta: sostiene que puede decir eso porque es judío. Pero el momento resulta tan abrasivo que permanece en la memoria. También es crucial para comprender la relación de la película con la identidad judía de Marty, un aspecto de su personalidad que ha provocado un animado debate en línea. Para algunos espectadores, la representación de un judío estadounidense despiadadamente ambicioso roza el antisemitismo. Para otros, entre los que me incluyo, “Marty Supreme” es una de las grandes películas judías, una representación sin concesiones de la experiencia judía estadounidense en toda su complejidad.

El director Josh Safdie y su coguionista, Ronald Bronstein, sienten un afecto constante por héroes judíos exuberantes que incomodan a los demás. En su colaboración anterior, Uncut Gems, que Safdie dirigió junto a su hermano, Benny, la historia transcurre en el Distrito de los Diamantes de Manhattan y sigue a un jugador compulsivo (Adam Sandler) que ni siquiera puede pasar un Séder de Pésaj sin algún desvarío.

El tipo de hombre judío que interesa a Safdie no es un ejemplo de minoría modelo. El director se siente atraído por buscavidas descarados que toman decisiones que terminan perjudicándose a sí mismos y a quienes los rodean. Aun así, estos personajes están escritos con cariño y un profundo conocimiento de la evolución del Nueva York judío.

De hecho, la mera existencia de Marty es un poco de pensamiento mágico. Las versiones reales de Marty —estrellas judías del tenis de mesa como su tocayo Marty Reisman— son notas al pie en la historia del deporte. Marty Mauser quizá no logre la grandeza que anhela, pero representa a una generación de judíos cuyos sueños no se cumplieron del todo, pero que merecen reconocimiento.

Ese es el enfoque general de lo que Safdie y sus colegas pretenden con “Marty Supreme”. En la narración, profundizan en la compleja realidad de lo que habría significado ser un joven judío estadounidense de 23 años en 1952.

Muy a menudo estamos acostumbrados a representaciones de judíos posteriores a la Segunda Guerra Mundial que enfatizan su sufrimiento. Basta con recordar The Brutalist (2024), sobre un arquitecto virtuoso que lidia con su trauma como sobreviviente del Holocausto mientras intenta reconstruir su vida en Estados Unidos. Incluso una película como The Pawnbroker (1965), de Sidney Lumet, mucho más cercana en tono a “Marty Supreme”, suaviza la acidez de su protagonista, un sobreviviente, con su dolor personal.

Marty Mauser no vivió personalmente el Holocausto como estos hombres. Habría sido un adolescente estadounidense cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, enterándose de la eliminación de su pueblo (y probablemente de algunos de sus familiares). Para él, ser judío está asociado con la tragedia, pero también con los barrios bajos del Lower East Side de los que desea escapar y de los que no se siente orgulloso. Cuando le preguntan por sus orígenes, miente y dice que era huérfano, mitificando su vida difícil e ignorando a su madre (Fran Drescher), a quien considera una quejosa. Es esta dicotomía la que lo lleva a hacer la broma sobre Auschwitz a periodistas británicos. Tras el incómodo silencio, se describe como “el producto definitivo de la derrota de Hitler”.

Y de alguna manera, tiene razón. Marty puede haber hecho una broma de mal gusto sobre el Holocausto, pero se siente orgulloso de su judaísmo. Lleva una estrella de David. Arranca un trozo de una pirámide egipcia para llevárselo a su madre, en ese momento dice: “Nosotros construimos eso”. Y cuando conoce al pomposo magnate gentil Milton Rockwell, presume de su amigo Bela (Géza Röhrig), el mismo sobre el que hizo la broma de Auschwitz.

Cuando Rockwell cuenta que su hijo, quien sirvió en el Pacífico Sur, perdió la vida “liberando” a Bela, Marty interviene no solo para aclarar que el campo de Bela fue liberado por los soviéticos, sino también para animar a Bela a contar la historia de su tiempo en cautiverio nazi. Entonces, Bela narra una inquietante historia sobre cómo lo enviaron al bosque a desactivar bombas por sus habilidades en el tenis de mesa. Un día vio una abeja, la siguió hasta su colmena, se untó la miel por todo el cuerpo y permitió que sus compañeros prisioneros se la lamieran para alimentarse. El flashback se ilustra de forma visceral, en claroscuro lírico, con lenguas sumergiéndose en el pecho peludo de Bela. Parece algo salido de una pintura de Goya.

Bela está inspirado en el campeón de tenis de mesa Alojzy Ehrlich, quien en efecto desactivó bombas para los nazis y, de forma aún más increíble, llevó miel en su cuerpo para sus compañeros judíos en cautiverio nazi, al menos según las memorias de Marty Reisman, en las que se refiere a él como Alex. Reisman escribió que Ehrlich era un “hombre valiente”, y está claro que Marty Mauser piensa lo mismo de Bela. Al hacer que Bela le cuente a Rockwell lo de la miel, Marty refuerza su propia imagen a través de su orgullo judío: sostiene, quizá con algo de valor ajeno, que pertenece a la misma estirpe que Bela, minando la importancia de Rockwell, algo que Marty continúa haciendo. El flashback da paso directamente a la escena en la que la esposa de Rockwell, Kay (Gwyneth Paltrow), aparece en la habitación de hotel de Marty.

Sí, Marty no es un tipo honorable de manera convencional. De hecho, es un pillo que deja literalmente un rastro de cadáveres mientras busca el dinero para costear su viaje al campeonato mundial en Tokio.

El argumento de que “Marty Supreme” es perjudicial para los judíos coincide con la idea de que Marty es un personaje antipático, a veces egoísta, y por lo tanto, no un modelo positivo para el pueblo judío. Y, sí, hay momentos en los que aparecen estereotipos. El amigo de Marty, Wally (Tyler Okonma), le dice: “No seas avaro, maldito judío”. Pero tomar las palabras de Wally literalmente sería pasar por alto el retrato complejo que Safdie y Bronstein han construido. Marty no busca dinero por deseo de riqueza. Su búsqueda de efectivo está completamente al servicio de su gloria en el tenis de mesa, un objetivo basado en su auténtico talento. Cuando le dice a personas como Wally que les pagará, es sincero: realmente cree que aparecerá en la portada de una caja de Wheaties.

Si hay un aspecto de la crianza de Marty que lo conduce a su caída, es su condición de estadounidense, no su judaísmo. Su nacionalidad es lo que le da la capacidad de “soñar en grande”, como dice el eslogan. También es lo que lo enfrenta con el establishment del tenis de mesa, que ve sus desplantes como de mal gusto. Mientras tanto, en su país, existe en el espacio liminal de ser privilegiado en comparación con alguien como Wally, un hombre negro, pero aún despreciado por la élite representada por Rockwell, quien quiere que todos los judíos se humillen. Quiere que Bela le agradezca por los esfuerzos de su hijo —que ni siquiera estuvo cerca de Europa— y finalmente busca humillar a Marty, obligándolo a bajarse los pantalones y recibir una nalgada por su insolencia.

Marty sacude el sistema, porque aunque Rockwell se comporta como un patán con él, no sufre como solemos esperar de los judíos del período de posguerra en la pantalla. En cambio, se le permite ser audaz, atractivo y ambicioso. Es, como dice, “la peor pesadilla de Hitler”: un judío que no se disculpa por su identidad y la exhibe en un escenario global. Y eso es motivo de celebración.

