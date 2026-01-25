Ralph Fiennes da el salto a la ópera en París

Ralph Fiennes (REUTERS/Mike Blake)

El actor Ralph Fiennes se estrena este lunes en el mundo de la ópera en uno de los escenarios más solemnes del mundo, el de la Ópera de París en el Palacio Garnier, donde el intérprete británico se ha encarga de la dirección de escena de una nueva producción de ‘Eugenio Oneguin’, de Piotr Ilich Chaikovski.

Basada en una novela homónima de Aleksandr Pushkin, Fiennes ya encarnó al protagonista de esta historia de amor en el cine, en la película ‘Onegin’ (1998), que dirigió su hermana Martha Fiennes y en la que estuvo acompañado por estrellas como Liv Tyler o Lena Headey, entre otros.

En la capital del Sena, donde este espectáculo se esperaba como uno de los grandes hitos de la temporada operística 2025-2026, esta nueva versión de ‘Eugenio Oneguin’ tendrá un total de once representaciones, repartidas entre este lunes y el 27 de febrero, con una retransmisión por televisión el 9 de febrero.

Y la expectación principal es por supuesto el trabajo de Fiennes, algo que ya era palpable en las escaleras del Palacio Garnier durante los ensayos generales con público que se celebraron esta semana, ya que allí se pudo ver a numerosos aficionados apostados con carteles para intentar lograr una entrada.

“Creo que lo comprobé tres veces”, explicó la soprano armenia Ruzan Mantashyan, encargada del papel de Tatiana, sobre el momento en el que supo que Fiennes sería el encargado de la parte dramática de la producción.

Ópera de París en el Palacio Garnier

De inicio fue “chocante”, asegura, y apenas se podía creer que fuera a ocurrir, pero ante todo la cantante considera que para el equipo ha sido “un gran honor tenerlo a su lado”.

“Él es muy normal y muy sensible”, aseguró la artista armenia, que en el curso de los preparativos se sorprendió, por ejemplo, por cómo Fiennes les pedía a veces recitar los textos sin cantar, algo que hacían pasadas generaciones de cantantes, incluido figuras míticas como Maria Callas.

Fieles a la esencia del clásico

Como director de escena, Mantashyan destaca en particular que es “un lujo” tener a un actor al mando, “porque él mismo entiende todos los aspectos” de la interpretación, y no solo por su experiencia en el cine, sino también sobre el escenario, gracias a la carrera de Fiennes (de 63 años en la actualidad) en el teatro.

Pero en la ópera es un debut -y por la puerta grande- para el tres veces nominado al Oscar, algo que para la soprano él ha sabido manejar con “la mayor sensibilidad y el mayor respeto” por este arte.

“Es infrecuente sentir ese tipo de amor y respeto hacia un género con el que no estás muy familiarizado en términos de trabajo interno”, razonó la que ejerce de coprotagonista de la obra junto a Boris Pinkhasovich, encargado de dar vida a Eugenio Oneguin, Marvic Monreal, como Olga, y Bogdan Volkov, como Lenski.

Ralph Fiennes llega a los Premios Oscar, el 2 de marzo de 2025, en el Teatro Dolby, en Los Angeles. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

La dirección musical está a cargo de Semyon Bychkov -aunque será reemplazado por Case Scaglione a partir del 18 de febrero- en un espectáculo de corte muy clásico, que huye de toda tendencia a los artificios y a la reinvención contemporánea.

Es más, según Mantashyan, la intención del equipo ha sido ceñirse al máximo a las intenciones originales con las que fue compuesta por Chaikovski y estrenada en 1879 por un grupo de estudiantes del Conservatorio de Moscú.

“Creo que, por una vez, se dio la situación de que ambos (Fiennes y Bychkov) estaban interesados en hacer algo realmente bonito, fiel a la historia, creíble y sin ningún tipo de artificios, simplemente tal y como es, en toda su sencillez, encontrando la belleza en ello”, detalló sobre la historia del desgraciado y egoísta Eugenio Oneguin.

Por eso lo que se verá en París será la esencia del clásico intemporal de Pushkin, que Mantashyan considera relevante y susceptible de despertar identificación en el espectador incluso en los convulsos tiempos actuales, ya que casi todo el mundo se ha enamorado y se ha visto desengañado alguna vez en su vida.

“Creo que lo que conecta a la gente es que la autenticidad es algo que proviene de un lugar profundo y claro (...) Creo que es un lujo y también una necesidad. No podemos vivir solo de fuegos artificiales”, razonó la soprano.

Fuente: EFE