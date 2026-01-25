Lo que ‘Hamnet’ perdió (y ganó) en el camino de la novela a la película

Tráiler de la película "Hamnet", de Chloé Zhao

Chloé Zhao siempre había pensado en la tragedia de Shakespeare Hamlet como una obra de venganza.

Pero su comprensión de la obra cambió cuando comenzó a trabajar en una película que narra los eventos que dieron forma a la creación de la obra, adaptada de la novela de ficción histórica de 2020 de Maggie O’Farrell, Hamnet, que sigue a Shakespeare y su esposa, Agnes, mientras la pareja llora la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet.

“Generalmente se anuncia como muy violento y masculino, pero pensé: ‘Hay mucho más en esto’”, dijo Zhao, quien ganó el Oscar a mejor director por su drama de 2021, Nomadland.

Durante más de seis meses y cientos de notas de voz, Zhao, que vive en Los Ángeles, y O’Farrell, que vive en Edimburgo, colaboraron en el guion de Hamnet, ahora en cines.

Chloé Zhao adaptó 'Hamnet', de Maggie O'Farrell junto con ella, obra que explora el duelo de Shakespeare y su esposa Agnes tras la muerte de su hijo

Jessie Buckley (La hija perdida) interpreta a Agnes, a quien O’Farrell imagina como una joven de espíritu libre. Capta la atención de un William adolescente –interpretado por Paul Mescal (Aftersun)– quien, al conocerse, se siente reprimido, inquieto y aún en busca del propósito de su vida.

Las primeras críticas han sido elogiosas: en The New York Times, Alissa Wilkinson calificó la película de “ardiente, conmovedora y rebosante de emoción”, y la actuación de Buckley de “feroz” y “asombrosa”. Tras ganar el máximo galardón en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la película se ha consolidado como una de las primeras candidatas a los Oscar a mejor película.

En una videollamada el mes pasado, Zhao, de 43 años, con una camisola negra en su soleada residencia, y O’Farrell, de 53, con un suéter de cuello alto en casa, donde su gatito bengalí, Griffin, se paseaba ocasionalmente por el teclado, hablaron sobre los cambios que hicieron para llevar la historia a la gran pantalla y lo que aprendieron trabajando juntas. Estos son fragmentos editados de la conversación.

Jessie Buckley interpreta a Agnes Shakespeare como una mujer de espíritu libre y crucial en la vida del dramaturgo

—Maggie, ¿qué te intrigó de la esposa de Shakespeare? ¿Cómo surgió la idea de contar la historia desde su perspectiva en la novela?

—Maggie O’Farrell: Ningún artista, ningún escritor, pondría casualmente el nombre de su hijo muerto a una obra. Tenía que significar algo. Ahí fue cuando empecé. Pero mientras leía sobre Shakespeare, me distraje mucho por lo mal que la historia, la erudición y la crítica literaria trataban a su esposa. Siempre se ha contado una sola versión sobre ella: que la odiaba, que tuvieron que casarse, que huyó a Londres para alejarse de ella. No hay ni una pizca de evidencia de nada de eso; de hecho, todo lo contrario. Así que quería ponerlos en el centro del escenario y mirar la obra, que creo que es la mejor, a través de la lente de tal vez sí amaba a su esposa, y tal vez ella fue una figura muy, muy importante en su vida.

Maggie O'Farrell revela su motivación para reivindicar la imagen y relevancia de Agnes, la esposa de Shakespeare, en 'Hamnet'

—Chloé, ¿cómo te involucraste?

—Chloé Zhao: Paul Mescal leyó el libro, se obsesionó con él y quiso interpretar a Will. Me dijo: “Tienes que leerlo. No es lo que piensas”. Me quedé alucinada. No solo sentí que era un contenedor para contar una gran historia, sino también para explorar mis propias ideas internas que no había permitido que afloraran, como muchas mujeres. Una vez que Jessie dijo que sí, supe que podía conseguir que Maggie aceptara.

—Maggie, al principio te resististe a escribir el guion. ¿Qué dijo Chloé?

—M. O’F.: Sabía que Chloé nunca sería capaz de hacer un drama de época impecable y con un toque de vestuario, algo que nunca quise que fuera una película de Hamnet. Quería que la gente se viera sucia. Me alegra cada vez que veo la mano de Jessie y sus uñas negras. También sabía que Chloé no estaba especialmente imbuida de Shakespeare, lo cual era importante porque no quería que un director lo pusiera en el centro de la escena. Quería que se tratara de los niños y la familia.

Pero no pensé que quisiera adaptarlo, porque había pasado a otro proyecto. Nos pusimos en contacto por Zoom y estaba a punto de decir: “No, no, no, no creo ser la persona adecuada”. No sé qué pasó. Creo que me cautivó porque al final de la llamada, no solo había aceptado escribirlo con ella, sino que también había aceptado escribir la primera versión en uno o dos meses.

La colaboración entre Zhao y O'Farrell incluyó meses de trabajo remoto y cientos de notas de voz para construir el guion

—Cuéntame sobre tu proceso de colaboración a distancia.

—M. O’F.: Chloé es una escritora de notas de voz increíble. Me despertaba en Escocia y oía una cascada de ping, ping, ping, ping, ping. En noches muy ajetreadas, cuando yo dormía y Chloé estaba despierta, a veces había 13, quizá 16 notas de voz. Algunas eran muy cortas, a veces sobre detalles minúsculos. Otras trataban sobre grandes temas. La más larga que me envió Chloé duró 58 minutos. Era básicamente un podcast narrativo.

—Maggie, esta fue tu primera vez escribiendo un guion. ¿Qué aprendiste?

—M. O’F.: Para convertir una novela de 400 páginas en un guion de 100, hay que recortar muchos detalles. Y Chloé tenía muy claro desde el principio qué hilos de la novela quería extraer y entretejer en una película.

—C. Z.: Siempre busco lo más polarizante, porque cuando hay tensión, hay energía. La idea de la vida y la muerte, o el amor y la pérdida, la creación y la destrucción, es muy vívida en el libro, y luego la metamorfosis del arte y la narrativa entre ambas. Le dije a Maggie que sin duda se podría hacer una miniserie solo sobre las mujeres de Stratford.

También necesitábamos más de la obra al final, lo que probablemente fue el mayor reto. Añadimos 25 páginas a la secuencia final.

—¿Cómo abordaste esto?

—M. O’F.: En la secuencia final en el Globe de la novela, Agnes entra sola al teatro y tiene una experiencia muy íntima y emotiva al ver Hamlet. Para evitarlo en el guion, simplemente llevamos a su hermano para que pudiera hablar con él.

En el otro extremo del espectro, Chloé es brillante al comunicar los pensamientos íntimos de alguien sublimándolos en un paisaje. Eso ocurre en Nomadland con Frances McDormand y sus enormes cavernas y paisajes, y en Hamnet, con Jessie en el bosque y Paul en el taller de guantes.

—¿Cuáles fueron algunos de tus recortes más difíciles?

—C. Z.: Tras la muerte de Hamnet, el libro describe en profundidad la forma sutil de cada uno de afrontar el duelo y su relación con el fantasma de Hamnet y el entorno natural. Agnes busca a Hamnet en gran medida. Rodamos todas esas escenas solo de ella en la casa, esperándolo. Pero después de probar la película, recibí comentarios de cineastas en quienes confío plenamente. Dijeron: “Mira, Chloé, solo necesitas que el público vaya al Globe". Como la increíble actuación de Jessie es tan abrumadora para el público, simplemente no pueden soportarlo antes de que lidiemos con la catarsis.

Paul Mescal asume el papel de William Shakespeare en 'Hamnet', mostrando el lado más humano y vulnerable del autor inglés

Chloé, Jessie parece la elección natural para Agnes, pero la elección de Paul para Shakespeare es más sorprendente. ¿Qué te llamó la atención de él?

—C. Z.: Algo en él se siente como si vibrara en su interior, como un volcán, como si un animal quisiera salir. Y lo siento con Shakespeare. Debe haber tanta efervescencia en su interior para que aflore tanta creatividad.

—¿Qué aprendieron cada una de la otra durante el proceso?

—M. O’F.: Aprendí de Chloé la forma de construir una narrativa para la pantalla y la forma de mirar una escena a través de los ojos de otras personas, porque la forma en que un público interactúa con una pantalla de cine es completamente diferente a la forma en que un lector interactúa con un libro.

—Chloé, ¿alguna vez desearías escribir un libro?

—C. Z.: Si pudiera ser novelista, no haría películas.

—M. O’F.: Por favor, no dejes de hacer películas.

—C. Z.: Intenté escribir cuando tenía veintitantos años –y algún día lo haré; tengo muchísimas ganas–, pero la barrera del idioma y la falta de confianza me hacen sentir que no puedo lograrlo del todo. Hay una pureza en la forma en que Maggie interactúa con estos personajes. Siempre quiero, cuando escribo un guion, escribirlo un poco más como si fuera el autor y no preocuparme por si se convertirá en película.

Además, ir a casa de Maggie fue un momento muy especial para mí. Vive –es un cliché decir “la vida de una escritora”–, pero de verdad que vive. Ves el mundo de su libro, los personajes de su vida. Para alguien que vive con una maleta en habitaciones de hotel, ver su jardín, su cocina, su casa... me encantaría poder escribir desde ese lugar tan íntimo. ¿Puedo vivir contigo una temporada?

—M. O’F.: [A Chloé] Esta es la habitación de mi hijo y está vacía. ¡Siéntete libre!

Sarah Bahr escribe sobre cultura y estilo para The Times.

Fuente: The New York Times.

Fotos: Agata Grzybowska/ Focus Features y Reuters/ Maja Smiejkowska.