El Rijksmuseum se renueva con un millonario jardín de esculturas (EFE/EPA/DINGENA MOL)

El Rijksmuseum de Ámsterdam ha anunciado la creación de un jardín de esculturas permanente, financiado con 11,5 millones de dólares provenientes de una donación mayoritaria de la Fundación Don Quijote.

Esta iniciativa representa un cambio sustancial en la institución, tradicionalmente reconocida por su célebre colección de obras del Siglo de Oro neerlandés, al apostar ahora por ampliar la visibilidad del arte moderno y contemporáneo. La apertura del jardín se espera para este año, aunque el plan aún requiere la aprobación del consejo local.

Entre los datos más recientes del proyecto, se detalla que la fundación filantrópica, liderada por el multimillonario local Rolly van Rappard, no solo proveerá los fondos para el nuevo espacio, sino que también hará préstamos de esculturas a largo plazo y destinará 50 millones de euros (59 millones de dólares) adicionales a futuras actividades y fondos del museo.

El nuevo jardín transformará tres áreas del museo tradicionalmente empleadas para exposiciones temporales al aire libre en una plataforma permanente dedicada a la escultura.

Una obra de Louise Bourgeois en la proyección del jardín de esculturas (Foster + Partners)

Entre las piezas exhibidas se incluirán obras de Alberto Giacometti, Louise Bourgeois, Alexander Calder y Henry Moore, junto a creaciones contemporáneas como una instalación de la estadounidense Roni Horn, quien en paralelo protagoniza una exposición en el Museum of Contemporary Art Denver.

La propuesta paisajística, en manos del arquitecto belga Piet Blanckaert, se orienta a incrementar la biodiversidad del parque urbano que envuelve al museo, al añadir veintidós árboles adultos y una rica variedad de flores y plantas.

Blanckaert es conocido por su diseño del Flanders Fields Memorial Garden cerca del Palacio de Buckingham en Londres. En tanto, Foster + Partners, reconocido estudio británico de arquitectura, será responsable de adaptar tres pabellones existentes —construidos en el estilo de la Escuela de ámsterdam de principios del siglo XX—, para uso como nuevos espacios expositivos. El estudio cuenta entre sus proyectos con la Gran Corte del Museo Británico y el Zayed National Museum en Abu Dabi.

Se busca mejorar la biodiversidad del entorno urbano del recinto (Imagen Foster + Partners)

Taco Dibbits, director general del Rijksmuseum, expresó que este espacio brindará a la escultura moderna “la visibilidad que merece” y destacó que supone “una mejora sin precedentes en la colección de arte del siglo XX del Rijksmuseum“, según declaraciones recogidas por Artnet News.

El museo alberga reconocidas obras como La ronda de noche de Rembrandt y piezas de Vermeer, atrayendo a unos 2,5 millones de visitantes en 2024 y consolidándose como uno de los principales atractivos culturales de Europa.

Con la apertura del jardín, el Rijksmuseum busca ofrecer una experiencia renovada y accesible, al tiempo que responde a la necesidad de exhibir una mayor proporción de una colección que en su mayoría permanece fuera de la vista del público.

"La ronda de noche" de Rembrandt, la estrella del Rijksmuseum (AP Photo/Peter Dejong)

Este desarrollo se suma al anuncio realizado en diciembre de la creación de una nueva sede satélite en Eindhoven. Este futuro centro de 3.500 metros cuadrados se edificará a orillas del río Dommel durante los próximos seis a ocho años y cuenta con el respaldo del ayuntamiento local y la empresa tecnológica ASML.

Eindhoven, conocida por la innovación que aportan sus numerosas empresas tecnológicas, acogerá un edificio de más de 3.500 metros cuadrados, que se construirá en un nuevo parque junto al río Dommel, a pocos minutos de la estación central, y que busca convertirse en “un centro cultural de referencia para la región” y “un punto de encuentro con el carácter inconfundible del Rijksmuseum”.