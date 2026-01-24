Cultura

David Uclés y un vínculo inesperado con Santiago de Compostela para concebir su novela más celebrada

El escritor reciente ganador del Premio Nadal reconoce que la ciudad gallega fue el escenario de sueños, historias y travesuras nocturnas mientras escribía ‘La península de las casas vacías’

David Uclés reconoce una profunda
David Uclés reconoce una profunda conexión con Santiago de Compostela, ciudad que lo inspiró en la creación de varios libros

El escritor David Uclés nacido en Úbeda, Jaén, ha vivido en los últimos meses un gran ascenso mediático debido al éxito de su novela La península de las casas vacías (Siruela), una obra descomunal que, como muchas otras, ha escrito en “un lugar muy especial” para él y que siempre lo ha inspirado: Santiago de Compostela.

A la capital gallega ha acudido el escritor a recoger el premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, un galardón organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro en el que los propios alumnos del centro, junto a los de otros institutos gallegos e internacionales, ejercen como jurado.

Uclés ha obtenido el premio en la modalidad de novela en castellano por La península de las casas vacías y ha participado en una rueda de prensa junto a las escritoras Ledicia Costas –que ha obtenido el premio en la modalidad de novela en gallego por Pel de cordeiro– y Lídia Jorge –que ha obtenido el galardón en la categoría de novela en lengua extranjera por Misericordia–.

El escritor, reciente ganador del Premio Nadal, ha dicho sentirse “especialmente agradecido” por recibir este galardón en una ciudad a la que se siente “especialmente unido” y con la que guarda una “fuerte conexión”.

El escritor David Uclés recibió
El escritor David Uclés recibió el premio San Clemente en Santiago de Compostela por su novela 'La península de las casas vacías'

Aunque nació en tierras lejanas, Uclés vivió en Santiago por temporadas y ha confesado que la ciudad ha sido el lugar de escritura de muchos de sus libros. Por ello, recibir en Santiago el San Clemente un 21 de enero, el día de su cumpleaños, ha sido “un sueño cumplido”.

“Siento mucho que mi cumple haya sido hoy, parece que es como si quisiera más atención”, ha bromeado.

Compostela, lugar de escritura y de ficción

David Uclés comenzó a escribir La península de las casas vacías en 2009, un trabajo que compaginaba con sus estudios. En 2015, agobiado por la carrera, el máster y las prácticas, decidió tomarse un año “sabático” para centrarse en la escritura y como lugar para asentarse eligió Santiago.

“Yo nunca había subido de Madrid. Había ido al extranjero, a Alemania y a Francia, pero no conocía el norte. Elegí Santiago porque en el colegio, en Jaén, una tierra muy árida donde nunca llueve, Galicia nos parecía muy mágica”, confiesa.

El autor andaluz eligió las
El autor andaluz eligió las bibliotecas históricas de Santiago para escribir y avanzar en sus obras literarias más importantes

Con lo puesto, Uclés se mudó a la capital gallega, donde escribió el grueso de su exitosa novela. En esta ciudad acudió varias veces a registrar la novela y presentarla a premios, aunque durante varios años no hubo suerte.

“Trabajé la novela en Galicia en 2015, en 2017, y luego todos los veranos que he seguido viniendo”, afirma.

Entre los lugares escogidos, señala las “preciosas bibliotecas”, sobre todo la de la Facultad de Historia, donde también escribió su anterior novela, Emilio y Octubre (Editorial Dos Bigotes), que terminó precisamente en el Monte Pedroso.

El autor menciona también la biblioteca del Pazo de Fonseca o la situada en el Campus, la Concepción Arenal, que los alumnos llaman cariñosamente La Conchi.

“Me he pasado madrugadas allí. Muchas veces me colaba porque no me dejaban entrar sin carné de estudiante”, recuerda.

Su última obra, La ciudad de las luces muertas (Destino), que se publicará el próximo 4 de febrero y con la que ha obtenido el prestigioso premio Nadal, fue terminada en uno de los edificios de la Ciudad de la Cultura, uno de los veranos en los que visitaba la ciudad.

Pero el idilio de Uclés con Santiago no se limita solo al proceso creativo, sino que Santiago también ha sido escenario de muchas de sus historias.

Mientras que el autor inicia Emilio y Octubre en Santiago, lugar al que traslada de forma ficticia el Museo del Prado; también dedica un pasaje de La península de las casas vacías a la ciudad.

'La ciudad de las luces
'La ciudad de las luces muertas', próxima obra de Uclés y ganadora del premio Nadal, también fue finalizada en Santiago

“La novela transcurre en la Guerra Civil y aquí, aunque hubo mucha represión después, guerras no hubo tantas. Sin embargo, necesitaba que mis personajes pasaran por aquí. Entonces me inventé que uno de los miembros de la familia principal tenía que venir a Compostela a por las llaves del Pazo de Meirás para entregárselo a Franco”, cuenta.

En La ciudad de las luces muertas reconoce que no ha podido meterla “ni con calzador” porque transcurre íntegramente en Barcelona, aunque, eso sí, “sale Valle Inclán”.

“Es una tierra que me ha inspirado mucho, que veo sumamente literaria. No puedo separar La península de las casas vacías de Santiago de Compostela”, zanja el autor.

Fuente: EFE

[Fotos: Hibai Agorria (Ediciones Siruela); Europa Press]

