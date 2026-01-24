Cultura

Agustina Bazterrica: “Escribo distopías porque el velo la civilización puede romperse en cualquier momento”

La autora argentina, que regresa con una reedición de “Diecinueve garras y un pájaro oscuro“, pondera el pulso vital de la literatura y asegura que en cuestiones sociales “cada país tiene su propio péndulo”

Guardar
Agustina Bazterrica: “Escribo distopías porque
Agustina Bazterrica: “Escribo distopías porque el velo la civilización puede romperse en cualquier momento”

Saltó a la fama con Cadáver exquisito (Alfaguara), un fenómeno con más de un millón de lectores y traducido a más de 30 idiomas, y ahora Agustina Bazterrica regresa con una reedición de Diecinueve garras y un pájaro oscuro, una recopilación de relatos que comenzó a escribir con 19 años en los que recoge su manera distópica de describir el mundo que le rodea.

Se trata de una reedición revisada y ampliada del volumen de cuentos publicado en 2016 con el título Antes del encuentro feroz, en el que la autora se manifiesta como una visionaria de todas aquellas situaciones denunciadas ahora como violaciones de derechos humanos, dentro de un mundo en el que “cada país tiene su propio péndulo”.

Porque los relatos de Diecinueve garras y un pájaro oscuro tratan de violaciones, suicidios, maltrato, gordofobia y tantos otros asuntos que ahora están en primera línea de actualidad y que en el cerebro de Bazterrica ya resonaban mal hace años. Y en eso se basa su literatura.

La escritora argentina asegura que
La escritora argentina asegura que en cuestiones sociales “cada país tiene su propio péndulo”

“Mira, durante mucho tiempo mi respuesta a la pregunta de dónde sale lo que escribo es que hay que preguntarle a mi psicóloga que me dio el alta”, dice entre risas, pero, matiza, “simplemente salen y para mí la literatura es un impulso, es como mi energía vital”.

Porque “no puedo no escribir, tengo que escribir”, añade. “Yo escribo con mi cuerpo atravesado por todos los sistemas en los que estamos inmersos, por todas las violencias, por el capitalismo, el patriarcado...”, remarca.

“Soy latina, estoy atravesada por las crisis permanentes de Argentina, estoy atravesada por la violencia hacia la mujer, pero no solo en Latinoamérica, donde mueren once mujeres por día por violencia de género, sino en el mundo y en los países, digamos, entre muchas comillas civilizados, como Alemania, y en Italia, donde se encontraron estos grupos de Telegram en los que se pasaban información para violar mujeres", explica.

Y reconoce que no puede ignorar lo que pasa a nivel mundial. “Yo eso lo transmuto en historias, en palabras”.

"Diecinueve garras y un pájaro
"Diecinueve garras y un pájaro oscuro"

Un pasado que vuelve a sus relatos

Bazterrica reconoce que sus historias están marcadas por su pasado, por ejemplo su infancia en un colegio de monjas alemanas, una etapa en la que lo pasó “muy mal”, o por la dictadura argentina, que atraviesa su obra, “en concreto el final de Cadáver exquisito tiene una conexión directa que todo argentino puede entender".

No tiene, dice, un modus operandi en su manera de escribir, “de repente me viene algo a la cabeza, pero hay relatos en este libro que se me ocurrieron a los 20 años y los escribí seis años más tarde. Trabajo de esa manera”.

Y hay historias que surgieron de su contacto con la literatura feminista, como la de la antropóloga y activista argentina Rita Segato, aunque ahora es cuando se está dando el estallido de esas ideas, aunque también se viven retrocesos.

“Yo no creo que la historia mundial va a ser una flecha directa a los derechos universales y las oportunidades y la equidad universal. Creo que es como un péndulo, cada país tiene su propio péndulo. Por ejemplo, mira lo que pasa en el Irán o en Afganistán. Tuvieron un retroceso al medioevo prácticamente. Ahora en Irán hay protestas y todo y por ahí vuelve la película para el otro lado", asevera.

“A pesar de las crisis,
“A pesar de las crisis, hay resistencia. Atacar la cultura es atacar el pensamiento crítico, y por eso algunos gobiernos lo hacen. Pero seguimos reinventándonos”

Una nueva distopía sobre Buenos Aires

“Por eso escribo distopías, porque este velo de civilización puede romperse en cualquier momento”, añade. Y como le gustan las distopías, Bazterrica se encuentra inmersa en una nueva, ambientada en Buenos Aires, una “carta de amor a la ciudad, al Río de la Plata“.

“Es cien por cien argentina con su lunfardo, jerga, insultos. Y aunque hay violencia, es sobre la amistad, algo fundamental en nuestra cultura”, explica. Y es que Buenos Aires “respira cultura”, recuerda sobre una ciudad “repleta de librerías, editoriales, ciclos literarios”.

“A pesar de las crisis, hay resistencia. Atacar la cultura es atacar el pensamiento crítico, y por eso algunos gobiernos lo hacen. Pero seguimos reinventándonos”, concluye.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

LiteraturaLibrosDistopíaAgustina BazterricaLiteratura argentinaUltimas noticias

Últimas Noticias

Del billete de un dólar a una subasta histórica: el viaje del retrato de George Washington, símbolo de unidad y legado

Una obra maestra atribuida a Gilbert Stuart cambia de manos en Nueva York tras un evento icónico. Una venta millonaria, valores fundacionales y el futuro de la Universidad Clarkson se entretejen en una historia inédita

Del billete de un dólar

Tute contra la “subestimación del público infantil”: “La infancia es una etapa muy potente y muy delicada a la vez”

El humorista gráfico, que acaba de publicar ‘La niñez’, habla sobre un libro familiar que guarda como un tesoro, sus inicios leyendo ‘Mafalda’ y la fe en los niños, donde brilla “la potencia de la imaginación”

Tute contra la “subestimación del

Lo que no se soporta en “El tiempo de las moscas”

La serie, basada en dos novelas de Claudia Piñeiro, ya es una de las vistas en Netflix Argentina. Por qué hay momentos en que ahoga

Lo que no se soporta

Semyon Bychkov, el encantador narrador de historias que será el próximo director de la Ópera de París

El maestro ruso que vivió en Estados Unidos más de 50 años, está por asumir el puesto más prestigioso de su larga historia. “Es existencialmente importante para mí”, asegura

Semyon Bychkov, el encantador narrador

Paul Mescal se pone en la piel de William Shakespeare: “Hasta ahora, no tenía idea de lo que querían decir sus obras”

El actor irlandés, protagonista de ‘Hamnet’, revela las claves de su trabajo: poesía, entrenamiento físico y una visión sobre el dolor. “Hicimos una película que hace llorar feo a la gente,” admite

Paul Mescal se pone en
DEPORTES
River Plate debutará en el

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

El Inter Miami de Messi jugará el primer amistoso del año frente a Alianza Lima: hora, TV y formaciones

“En cámara lenta es cine”: el extraño efecto que tomó la pelota tras un incómodo golpe en el Australian Open

TELESHOW
Pampita deslumbró con una producción

Pampita deslumbró con una producción de fotos inspirada en Baywatch

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

Pepe Cibrián regresa con “Aquí no podemos hacerlo”, su primer musical exitoso: “Siempre aposté por los jóvenes y lo nacional”

INFOBAE AMÉRICA

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia

Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y EEUU para poner fin a la guerra continuarán en Abu Dabi la próxima semana

Hoy inicia la segunda etapa de Tour El Salvador 2026

Café con limón, laxantes y ayunos extremos: las peligrosas tendencias para adelgazar que se viralizan en redes sociales

Dua Lipa denunció la masacre “sin precedentes” perpetrada por el régimen de Irán: “No puede ser silenciada”

Los países nórdicos y bálticos instaron a Rusia a que cese “de inmediato” los ataques a la infraestructura energética ucraniana