La última dedicatoria de Ernest Hemingway, escrita días antes de su suicidio, pasa al acervo del Museo del Nobel

Días antes de su suicidio, la esperanzadora nota de Hemingway a la Hermana Inmaculada (Crédito: Muy Interesante)

Ernest Hemingway, delirante, paranoico, depresivo y suicida, fue tratado en 1961 en la Clínica Mayo, donde fue atendido por un equipo de enfermeras católicas dirigido por la Hermana Immaculata.

Los detalles de su relación se han perdido en la historia, pero su conexión era lo suficientemente estrecha como para impulsar a Hemingway, ya un titán literario, a regalarle a la hermana una copia de su aclamada novela corta El viejo y el mar, con una dedicatoria personal y optimista fechada el 16 de junio de 1961.

“A la Hermana Inmaculada: este libro. Me alegra escribir otro tan bueno para ella cuando mi suerte como escritora vuelva a ser buena. Y así será.”

Por supuesto, no fue así. Dieciséis días después, el 2 de julio de 1961, Hemingway se pegó un tiro en su casa de Idaho.

Durante más de 60 años, las Hermanas de San Francisco de Rochester, en Minnesota, han custodiado el libro, que contiene lo que se considera una de las últimas palabras de Hemingway. Ahora lo donan al Museo del Premio Nobel de Estocolmo, que utiliza objetos para dar vida a «la obra y las ideas de más de 900 mentes creativas» de antiguos ganadores del Premio Nobel, como Hemingway.

El libro y su dedicatoria a Sor Inmaculada (Crédito: Curtis DeBerg / NYT)

El libro, que será entregado el viernes en una ceremonia en Suecia, es el primer objeto de Hemingway en el museo.

“Este objeto es una maravillosa adición a nuestra colección por su gran riqueza narrativa”, declaró Ulf Larsson, curador principal del museo. “Si quieren hablar de la vida de Hemingway, su lucha y su destino, este es el objeto perfecto. Lo exhibiremos lo antes posible”.

Los líderes de la orden religiosa dijeron que ya era hora de que un público más amplio pudiera apreciar el libro. “Parecía una pena que estuviera guardado en una bóveda de la casa madre, donde nadie iba a verlo jamás”, dijo la hermana Marisa McDonald, OFM, miembro del consejo de liderazgo de la orden franciscana que tomó la decisión.

Aunque solo ha visto fotografías del libro y su inscripción, Larsson, del museo, afirmó no dudar de la autenticidad de la escritura. La firma y los tics de puntuación coinciden con las cartas que Hemingway escribió en aquella época. Larsson también señala que, dado que el libro es una donación sin dinero de por medio, no parece haber motivo de falsificación.

Hemingway había sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1954 y la cita destacaba su “poderoso y pionero dominio del arte de la narrativa, demostrado más recientemente en El viejo y el mar“.

Pero para 1960, su situación era difícil. Había estado trabajando en sus memorias de París —que se publicarían póstumamente como París era una fiesta—, pero se sentía frustrado por su incapacidad para escribir bien. En noviembre, ingresó en una unidad psiquiátrica del Hospital Saint Marys, afiliado a la Clínica Mayo, y permaneció allí casi hasta finales de enero de 1961. Recibió terapia de electroshock y regresó al centro en abril de 1961 para recibir atención adicional.

La Hermana Immaculata, cuyo verdadero nombre era Helen Hayes (a la derecha), trabajó y enseñó en el hospital donde Hemingway estuvo internado. El hospital forma parte de la Clínica Mayo, de mayor tamaño, en Rochester, Minnesota (Crédito: Archivos de Assisi Heights; Archivos Congregacionales, a través de las Hermanas de San Francisco, Rochester, MN / NYT)

El hospital fue fundado en 1889 por la Madre Alfred Moes, fundadora de los Franciscanos de Rochester. Estaba dirigido por las hermanas franciscanas y su personal estaba compuesto por enfermeras, mientras que los médicos de la familia Mayo —y posteriormente su personal— proporcionaban atención médica. Los franciscanos cedieron la administración del hospital a la Clínica Mayo en 1986, pero siguen participando en la supervisión de Saint Marys a través de dos puestos en el Consejo de Valores de la Clínica Mayo.

La Hermana Immaculata, enfermera psiquiátrica de formación, ayudó a fundar la unidad psiquiátrica de la Clínica Mayo y posteriormente se convirtió en capellana. Falleció en 1992.

Las hermanas que la conocieron la describen como amable, cariñosa y compasiva, rasgos que Hemingway sin duda observó en primera persona. «El hecho de que pasara de la enfermería a la capellanía dice mucho de su carácter: su cariño, su ternura y su compasión», dijo la hermana Tierney Trueman, ministra congregacional de las Franciscanas de Rochester.

La hermana Immaculata, cuyo verdadero nombre era Helen Hayes, tenía 37 años cuando conoció al famoso autor. Para entonces, este ya se había ganado la reputación de fanfarrón y matón, pero ella pareció sacar a relucir su lado más amable, al menos en la inscripción.

“Creo que fue muy amable y considerado de su parte decirle algo positivo a una persona que lo había apreciado”, dijo Sandra Spanier, profesora de inglés en la Universidad Estatal de Pensilvania y editora del Proyecto Cartas de Hemingway. “Obviamente, tenía una conexión personal con ella, la apreciaba y se preocupaba lo suficiente como para escribir algo muy personal. Esto da una idea de la calidez de su carácter, que no siempre es característico de él”.

Ernest Hemingway en Nairobi, Kenya, febrero de 1954

Durante años, el libro con la dedicatoria de Hemingway había estado en los estantes de la biblioteca del Hospital Saint Marys, donde cualquiera de las aproximadamente 100 hermanas franciscanas que vivían allí podía consultarlo.

Pero parece haber quedado en gran medida olvidado hasta hace cinco años, cuando una de las hermanas se lo mencionó a Curtis DeBerg, un profesor de negocios jubilado que ha escrito un libro sobre Hemingway y estaba realizando investigaciones en la Clínica Mayo.

DeBerg escribió Viajando por el mundo con Hemingway, que narra las peripecias del autor por Europa, África, Estados Unidos y el Caribe. Actualmente trabaja en otro libro sobre Hemingway, Luchando con demonios, así como en un guion cinematográfico.

DeBerg dijo que las palabras de la inscripción le resultaron inquietantes.

“¿Se estaba engañando a sí mismo, pensando que podría volver a escribir después de todos esos tratamientos de electroshock?”, dijo DeBerg. “¿O en el fondo piensa: ‘Nunca volveré a escribir un libro como este’?”

DeBerg se pregunta si el tono jovial de la nota también pretendía convencer a los médicos de Mayo de que estaba listo para ser dado de alta. El Dr. Howard Rome, jefe de psiquiatría de Mayo, le dio el alta a Hemingway el 26 de junio de 1961, seis días antes de que se suicidara, concluyendo que su paciente «se había recuperado lo suficiente de su depresión».

El pasado septiembre, después de que DeBerg visitara el Museo del Premio Nobel y descubriera que no contenía objetos de Hemingway, sugirió a los franciscanos que donaran el libro. El consejo directivo de la orden accedió y se lo entregó a DeBerg en noviembre en su casa matriz en Rochester, Minnesota.

En la ceremonia que tendrá lugar el viernes en Suecia, DeBerg hablará sobre el significado de la inscripción y un actor profesional, Isa Aouifia, leerá fragmentos de El viejo y el mar.

Larsson, del museo, afirmó que la inscripción del libro «captura a Hemingway al final de su vida: aún esperanzado, aún escribiendo, aún buscando una historia más. Es una pieza íntima de la historia literaria, aún más significativa gracias a la compasión de las Hermanas Franciscanas».

Fuente: The New York Times