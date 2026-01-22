Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny encabezan las nominaciones de los Grammy 2026

La edición 68 de los Premios Grammy se realizará el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

La 68.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Este año marca el regreso a la normalidad tras la modificación de la entrega de premios de 2025 para centrarse en apoyar las labores de socorro tras los devastadores incendios forestales en el área de Los Ángeles.

“Creo que veremos momentos históricos”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación. “Con artistas nominados en categorías en las que no habían estado nominados anteriormente, y una nueva generación de talentos surgiendo este año, creo que veremos resultados realmente emocionantes”.

Esto es lo que necesita saber sobre los Grammy 2026, incluido cómo transmitirlos y dónde puede ver a las estrellas más importantes de la música caminando por la alfombra roja.

¿Quién actuará en los Grammy?

Sabrina Carpenter está confirmada como la primera artista que actuará en los Grammy 2026, acumulando seis nominaciones importantes

El martes, la Academia de la Grabación anunció que Sabrina Carpenter actuará en los Grammy. Es la primera de muchas. Se anunciarán más en los próximos días.

Carpenter es una de los principales nominados en la ceremonia de este año, con seis nominaciones para disco, álbum y canción del año, además de interpretación pop solista, álbum vocal pop y video musical.

¿Quién presenta los Grammy?

El comediante Trevor Noah presentará el programa por sexta vez consecutiva , y será la última.

“Estoy encantado de darle la bienvenida de nuevo a Trevor Noah como presentador de los Grammy por sexta, y lamentablemente, última vez”, declaró el productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston. “Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es tan inteligente, tan divertido y un auténtico fan de los artistas y la música. Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseando volver a hacerlo juntos por última vez”.

El comediante Trevor Noah será el presentador de los Grammy por sexta y última vez. Consolida, así, su papel histórico en la conducción del evento

Los únicos otros artistas musicales que presentaron seis o más transmisiones de los Grammy fueron Andy Williams, con siete, seguido de John Denver, con seis. Noah empató previamente con LL Cool J, con cinco.

El propio Noah ha sido nominado cuatro veces al Grammy y este año está nominado en la categoría de grabación de audiolibro, narración y cuentos por Into The Uncut Grass, una historia infantil.

Es un presentador especial. Realmente encuentra el equilibrio perfecto entre ser gracioso, inteligente y conocedor, y también ser un gran aficionado a la música. Y eso me encanta. Es muy difícil encontrar esa combinación, dijo Mason Jr.

¿Y su partida? “Toda persona, en algún momento de su carrera, decide dedicarse a otra cosa”, dijo Mason Jr. “Y estamos muy agradecidos por los años que nos brindó Trevor. Realmente ayudó a definir el programa y a convertirlo en lo que es en los últimos seis años”.

¿Quién está nominado a los Grammy?

Las principales nominaciones de los Grammy 2026 las lidera Kendrick Lamar con nueve, seguido por Lady Gaga (foto), Jack Antonoff y Cirkut con siete cada uno

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve. Está nominado a mejor grabación, canción y álbum del año (lo que supone la tercera vez que recibe nominaciones simultáneas en estas importantes categorías), así como a mejor interpretación de dúo/grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También ha sido nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor discográfico y compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

Bad Bunny, Leon Thomas, Serban Ghenea y la ya mencionada Carpenter cuentan con seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Y en la categoría de mejor artista nuevo, Thomas, el grupo femenino global Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young se enfrentarán cabeza a cabeza.

Este año también hay varios nominados por primera vez, como Tate McRae, Zara Larsson, Pink Pantheress, JID y… Timothée Chalamet. Has leído bien.

Fuente: AP.

[Fotos: Evan Agostini/ Invision/ AP; Jordan Strauss/ Invision/ AP, archivo y AP/ Julio Cortez, archivo]