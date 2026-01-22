Cultura

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny encabezan las nominaciones de los Grammy 2026

Los grandes premios de la música, que se entregan el domingo 1 de febrero, destacan a una generación emergente de talentos que están marcando un punto de inflexión en la escena global

Guardar
La edición 68 de los
La edición 68 de los Premios Grammy se realizará el 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles

La 68.ª edición de los Premios Grammy se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Este año marca el regreso a la normalidad tras la modificación de la entrega de premios de 2025 para centrarse en apoyar las labores de socorro tras los devastadores incendios forestales en el área de Los Ángeles.

“Creo que veremos momentos históricos”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación. “Con artistas nominados en categorías en las que no habían estado nominados anteriormente, y una nueva generación de talentos surgiendo este año, creo que veremos resultados realmente emocionantes”.

Esto es lo que necesita saber sobre los Grammy 2026, incluido cómo transmitirlos y dónde puede ver a las estrellas más importantes de la música caminando por la alfombra roja.

¿Quién actuará en los Grammy?

Sabrina Carpenter está confirmada como
Sabrina Carpenter está confirmada como la primera artista que actuará en los Grammy 2026, acumulando seis nominaciones importantes

El martes, la Academia de la Grabación anunció que Sabrina Carpenter actuará en los Grammy. Es la primera de muchas. Se anunciarán más en los próximos días.

Carpenter es una de los principales nominados en la ceremonia de este año, con seis nominaciones para disco, álbum y canción del año, además de interpretación pop solista, álbum vocal pop y video musical.

¿Quién presenta los Grammy?

El comediante Trevor Noah presentará el programa por sexta vez consecutiva , y será la última.

“Estoy encantado de darle la bienvenida de nuevo a Trevor Noah como presentador de los Grammy por sexta, y lamentablemente, última vez”, declaró el productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston. “Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es tan inteligente, tan divertido y un auténtico fan de los artistas y la música. Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseando volver a hacerlo juntos por última vez”.

El comediante Trevor Noah será
El comediante Trevor Noah será el presentador de los Grammy por sexta y última vez. Consolida, así, su papel histórico en la conducción del evento

Los únicos otros artistas musicales que presentaron seis o más transmisiones de los Grammy fueron Andy Williams, con siete, seguido de John Denver, con seis. Noah empató previamente con LL Cool J, con cinco.

El propio Noah ha sido nominado cuatro veces al Grammy y este año está nominado en la categoría de grabación de audiolibro, narración y cuentos por Into The Uncut Grass, una historia infantil.

Es un presentador especial. Realmente encuentra el equilibrio perfecto entre ser gracioso, inteligente y conocedor, y también ser un gran aficionado a la música. Y eso me encanta. Es muy difícil encontrar esa combinación, dijo Mason Jr.

¿Y su partida? “Toda persona, en algún momento de su carrera, decide dedicarse a otra cosa”, dijo Mason Jr. “Y estamos muy agradecidos por los años que nos brindó Trevor. Realmente ayudó a definir el programa y a convertirlo en lo que es en los últimos seis años”.

¿Quién está nominado a los Grammy?

Las principales nominaciones de los
Las principales nominaciones de los Grammy 2026 las lidera Kendrick Lamar con nueve, seguido por Lady Gaga (foto), Jack Antonoff y Cirkut con siete cada uno

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve. Está nominado a mejor grabación, canción y álbum del año (lo que supone la tercera vez que recibe nominaciones simultáneas en estas importantes categorías), así como a mejor interpretación de dúo/grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También ha sido nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor discográfico y compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

Bad Bunny, Leon Thomas, Serban Ghenea y la ya mencionada Carpenter cuentan con seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Y en la categoría de mejor artista nuevo, Thomas, el grupo femenino global Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, sombr, Alex Warren y Lola Young se enfrentarán cabeza a cabeza.

Este año también hay varios nominados por primera vez, como Tate McRae, Zara Larsson, Pink Pantheress, JID y… Timothée Chalamet. Has leído bien.

Fuente: AP.

[Fotos: Evan Agostini/ Invision/ AP; Jordan Strauss/ Invision/ AP, archivo y AP/ Julio Cortez, archivo]

Temas Relacionados

Premios GrammyMúsicaKendrick LamarBad BunnyLady GagaNominacionesLos ÁngelesTrevor NoahCrypto.com Arena

Últimas Noticias

Esta es la razón por la que ‘Hamnet’ me hizo llorar

La película Chloé Zhao basada en la novela de Maggie O’Farrell, estreno de este semana, “captura la persistente monotonía del dolor y la forma en que el tiempo significa tan poco”

Esta es la razón por

La condición humana y el valor de lo inesperado frente al orden racional

El autor bahiense reflexiona alrededor de las ideas centrales de su nuevo libro ‘La realidad absoluta’ y de cómo “finjimos no notar” la fragilidad de nuestra vida cotidiana

La condición humana y el

La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

La profesora universitaria Sophie Pinkham plasma un recorrido cronológico y literario desde una perspectiva particular: de cómo los bosques fueron testigos de leyendas, conquistas y revoluciones culturales

La historia de Rusia de

Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós

La segunda edición del certamen distinguió la obra ‘Contra el descontento’, que aborda problemáticas sociales contemporáneas y subraya la importancia del diálogo para reforzar la cohesión

Un ensayo de la socióloga

La batalla por el Oscar: ‘Sinners’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Hamnet’ son favoritas para las nominaciones

En la cuenta regresiva para el anuncio de este jueves, la película de los vampiros y el blues, la loca alegoría política de Paul Thomas Anderson y la historia familiar de Shakespeare tienen pronóstico favorable

La batalla por el Oscar:
DEPORTES
Los 20 refuerzos más importantes

Los 20 refuerzos más importantes del mercado de pases para el Torneo Apertura

Internas, guerras abiertas y otras en tensa paz: el panorama de las barras en el arranque de la nueva temporada del fútbol argentino

En 2023 jugaba en la C, lo preside un histórico de Boca y un matrimonio es la clave en su conducción: el vertiginoso ascenso de Midland

Sebastián Báez se despidió del Australian Open tras caer ante Luciano Darderi: los únicos dos argentinos que sigue en carrera

La exótica selección que busca entrenador por las redes sociales: el insólito requisito

TELESHOW
Pablo Alarcón y Claribel Medina

Pablo Alarcón y Claribel Medina celebran en Carlos Paz un regreso compartido: “El escenario es sanador”

De los escenarios a la playa, el día de relax de La Konga en Pinamar: “Tener el mar cerca cambia la energía”

Julieta Puente anunció que está embarazada: “Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre”

Nico Vázquez habló en profundidad sobre el fin de su historia de amor con Gimena Accardi: “Veníamos mal”

Sofía Gonet expuso a Rusherking en MasterChef Celebrity: “Muy buena la fama que tiene”

INFOBAE AMÉRICA

La UE alertó que los

La UE alertó que los ataques de Rusia a subestaciones ucranianas ponen en riesgo la seguridad nuclear y desafían advertencias de la OIEA

Esta es la razón por la que ‘Hamnet’ me hizo llorar

La condición humana y el valor de lo inesperado frente al orden racional

La historia de Rusia de más de cinco siglos también puede ser contada por los árboles

Irán reconoció que murieron más de 3.100 personas en las protestas pero activistas alertaron que la cifra real podría ser mayor