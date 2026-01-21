Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós

La socióloga y politóloga española Cristina Monge obtuvo el Premio Paidós en su segunda edición

El jurado integrado por Adela Cortina Orts, Adolfo García Ortega, Gabriel Rolón, Gonzalo Celorio Blasco y Elisabet Navarro ha otorgado el Premio Paidós a Contra el descontento, un ensayo de Cristina Monge que explora los factores que debilitan el tejido democrático y propone recuperar el diálogo y la cooperación para fortalecer el futuro común. Lejos de la nostalgia o el pesimismo, la obra de Monge apuesta por reivindicar la conversación pública y la defensa de los hechos verificables en tiempos de posverdad, en un esfuerzo por renovar el contrato social. El jurado, al anunciar la decisión, destacó que el libro constituye “un manifiesto por una democracia más fuerte y un futuro compartido que aún están a nuestro alcance”.

La publicación de Contra el descontento está prevista para marzo en Argentina, en versiones papel, ebook y audiolibro. Monge, reconocida socióloga y profesora universitaria, traza en esta obra una radiografía de la sociedad contemporánea, describiendo una colectividad “cansada, atemorizada e incapaz de imaginar otros caminos”. El análisis aborda cuestiones como la precariedad, la soledad digital, la crisis ecológica y la desafección de la ciudadanía hacia sus instituciones y dirigentes, aludiendo a cómo estos factores socavan la confianza y dificultan la construcción de un horizonte común.

En esta segunda edición, la editorial Paidós recibió 249 manuscritos. Las temáticas principales de las obras fueron filosofía, historia contemporánea, literatura, psicología y sociología. El Premio Paidós, con una dotación de 35.000 euros, se distingue por su proyección internacional, publicando a los ganadores en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Cristina Monge con el premio Paidós, rodeada por los integrantes del jurado

Quién es Cristina Monge

Cristina Monge Lasierra es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), donde también obtuvo un máster en la Unión Europea. Completó un máster en Comunicación Política en la Universidad Autónoma de Barcelona y realizó estudios de posgrado en participación ciudadana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Zaragoza, centrando su tesis en el movimiento 15-M, tema que más tarde abordó en su libro 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad. Actualmente, se desempeña como profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza y como tutora de Sociología y Ciencias Políticas en la UNED.

A lo largo de su carrera, Monge ha colaborado con instituciones como el Instituto de Gobernanza Democrática (Globernance) y el Basque Centre for Climate Change (BC3), donde se especializa en gobernanza para la transición ecológica. También es analista política en medios como El País y RTVE. Preside la asociación Más Democracia y forma parte de consejos asesores en organizaciones como Llorente y Cuenca y la revista Ethic. Su trabajo académico y profesional se orienta principalmente hacia la sostenibilidad, la calidad democrática y la gobernanza de la transición ecológica.

