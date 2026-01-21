Se vienen las nominaciones al Óscar 2026: favoritas, sorpresas y todo lo que hay que saber

Prediciendo las nominaciones al Óscar de 2026: ¿quiénes entran?, ¿quiénes salen? (Foto: REUTERS)

El récord de más nominaciones al Oscar es de 14, un total acumulado por solo tres películas: La La Land (2016), Titanic (1997) y Eva al desnudo (1950).

¿Podría ser este el año en que finalmente se rompa el récord de 75 años? Me inclino a pensar que sí. De hecho, dos de las principales contendientes de este año —Sinners y Una batalla tras otra— tienen una gran oportunidad de superar ese récord cuando se anuncien las nominaciones el jueves. Ayuda que los Oscar hayan introducido una categoría de casting que aumentará las nominaciones de ahora en adelante, pero ambas contendientes deberían demostrar ser enormes por sí mismas, con Sinners particularmente bien posicionada no solo para romper ese récord, sino también para superarlo si la película supera las expectativas.

Mientras tanto, aquí están mis nominados proyectados en las seis categorías principales de los Oscar, con mis predicciones en negrita. El interés de la industria influye en estas selecciones, al igual que las nominaciones y los premios otorgados por precursores clave como los Globos de Oro, el Sindicato de Actores de Cine, el Sindicato de Productores de Estados Unidos y el Sindicato de Directores de Estados Unidos. Y cuando ni siquiera eso fue suficiente, seguí mi instinto.

Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro en "Una batalla tras otra"

Mejor Película

Cinco películas de esta temporada obtuvieron las principales nominaciones de los sindicatos de productores, directores y actores: Una batalla tras otra, Sinners, Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein. Así que esa es la mitad de nuestra lista de mejores películas resuelta.

Aunque el drama noruego Sentimental Value generó dudas tras no obtener ninguna nominación al Sindicato de Actores de Cine, la academia se inclina mucho más a premiar las películas internacionales, y el actor de reparto Stellan Skarsgård ganó, afortunadamente, el Globo de Oro el día antes de que comenzaran las votaciones para los Oscar. La brasileña The Secret Agent también se llevó dos Globos en el momento justo, y aunque la película iraní It Was Just An Accident no ha tenido mucho éxito desde que ganó en Gotham a principios de diciembre, esa Palma de Oro en Cannes debería mantenerla en la contienda.

Mientras otras películas de Netflix como Jay Kelly y A House of Dynamite perdían impulso, la elegíaca película de época de la plataforma de streaming, Train Dreams, seguía avanzando con éxito, entre las diez mejores del sindicato de productores y el American Film Institute. Y aunque Bugonia no tuvo una acogida tan entusiasta como Poor Things, otra colaboración reciente entre Emma Stone y el director Yorgos Lanthimos, las nominaciones al SAG para Stone y su coprotagonista, Jesse Plemons, sugieren que la película sigue vigente.

Michael B. Jordan, protagonista de "Sinners" en la premiere del filme en Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper)

Mejor director

Estoy adoptando un enfoque conservador para esta categoría y predigo una combinación perfecta con los cinco autores ya nominados por el sindicato de directores: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Ryan Coogler (Sinners), Guillermo del Toro (Frankenstein), Josh Safdie (Marty Supreme) y Chloé Zhao (Hamnet).

Joachim Trier (Valor sentimental) logró una mención en la lista de los premios BAFTA que Del Toro no obtuvo, pero los votantes del Óscar adoran a Del Toro, quien ya ganó en esta categoría por La forma del agua (2018). El cineasta disidente Jafar Panahi (Fue solo un accidente) tiene una historia personal increíblemente convincente: tras rodar la película en secreto, fue condenado en ausencia por Irán a un año de prisión. ¿Será suficiente?

Joachim Trier, director de "Valor sentimental" (REUTERS/Nadja Wohlleben)

Mejor actor

Antes de que llegara la mitad de enero, Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme, ganó el Premio de la Crítica y el Globo de Oro al mejor actor principal en una comedia. Está dentro. Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Michael B. Jordan (Sinners) encabezan la lista de los dos contendientes más fuertes, así que también deberían estar dentro, aunque cabe destacar que los votantes del Oscar a veces los han desairado incluso cuando sus películas ganaron múltiples premios.

El Globo de Oro al mejor actor principal en un drama fue para Wagner Moura (El agente secreto), y espero que tenga el mismo impulso tardío que llevó a su compatriota brasileña Fernanda Torres a una nominación a mejor actriz el año pasado. Aunque el magnífico Ethan Hawke (Luna azul) tiene buenas posibilidades de obtener el quinto puesto en esta categoría, es más probable que recaiga en alguien que protagonice una nominada a mejor película, como Joel Edgerton (Sueños de tren) o Jesse Plemons (Bugonia). En esta reñida batalla, preveo que Plemons se llevará el premio.

Timothée Chalamet, protagonista de "Marty Supreme"

Mejor actriz

La estrella de Hamnet, Jessie Buckley, es ampliamente considerada como la favorita en esta carrera, por lo que su puesto está asegurado. Renate Reinsve (Sentimental Value) y Emma Stone (Bugonia) provienen de probables nominadas a mejor película, así que también las esperaría. Y después de que Rose Byrne emergiera como una de las favoritas de la crítica por If I Had Legs I’d Kick You, su reciente victoria en el Globo de Oro podría animar a más votantes a ver su actuación, aún poco vista.

Muchos expertos presumen que el otro puesto en esta contienda será para Chase Infiniti, quien interpreta a la hija del personaje de DiCaprio en Una batalla tras otra y Warner Bros. la presenta como candidata a mejor actriz principal. Sin embargo, si Infiniti obtiene más votos en la categoría de mejor actriz de reparto y es nominada en ella, podría liberar espacio para la estrella de Song Sung Blue, Kate Hudson, cuya intensa campaña de premios ha atraído a miembros de la academia de renombre como DiCaprio y Al Pacino a recepciones en su honor.

Jessie Buckley, la estrella de "Hamnet"

Mejor actor de reparto

De las cuatro categorías de actuación, esta parece tener la alineación más cerrada. Una batalla tras otra debería reclamar dos puestos para Sean Penn y Benicio Del Toro, mientras que Paul Mescal (Hamnet), Jacob Elordi (Frankenstein) y el ganador del Globo de Oro Stellan Skarsgård completan el grupo.

¿Podrían otros contendientes colarse? Netflix montó una sólida campaña para Adam Sandler, protagonista de Jay Kelly, aunque la película está decayendo rápidamente. Y Sinners tendría más posibilidades de romper el récord de nominaciones de todos los tiempos si Delroy Lindo o el nominado al SAG, Miles Caton, logran entrar.

Jacob Elordi, actor de "Frankenstein" (REUTERS/Mark Blinch)

Mejor actriz de reparto

A diferencia de la categoría de actor de reparto, esta se siente todo menos definida. Sí, puedes contar con que la ganadora del Globo de Oro Teyana Taylor (Una batalla tras otra) y la ganadora del Premio de la Crítica Amy Madigan (Armas) aparecerán. ¿Y luego qué?

¿Terminará Chase Infiniti en esta categoría si los votantes no se enteran de su ubicación, o podría su coprotagonista Regina Hall conseguir un puesto si Una batalla tras otra supera las expectativas? Marty Supreme tiene papeles secundarios muy jugosos para la ganadora del Óscar Gwyneth Paltrow y la nominada al SAG Odessa A’zion. ¿Podría alguna (o ambas) estar cobrando impulso en los últimos tiempos?

Michael B. Jordan y Wunmi Mosaku en "Sinners"

Sentimental Value también tiene un doblete en disputa, pero presiento un mayor apoyo para Inga Ibsdotter Lilleaas que para Elle Fanning, lo que convierte a la actriz noruega en mi elección para uno de los puestos restantes. Wicked: For Good no igualará el total de nominaciones de la primera película, pero creo que Ariana Grande aún puede abrirse paso, ya que su material dramático más fuerte viene en la secuela. Y guardemos un puesto final para Wunmi Mosaku, quien obtuvo una nominación al SAG y una mención en la lista de finalistas de los BAFTA por Sinners. Su nominación sería clave para impulsar esa película a máximos históricos.

Fuente: The New York Times