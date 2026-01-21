Cultura

Frida Kahlo llega a la Tate Modern con una exposición que explora su identidad y legado en el arte mundial

A partir de junio, la muestra ‘The making of a Icon’ presentará más de doscientos objetos, documentos y obras que contextualizan el proceso de difusión mundial de la artista mexicana

La Tate Modern de Londres
La Tate Modern de Londres anuncia la primera gran exhibición dedicada exclusivamente a Frida Kahlo enfocada en su impacto global

La galería Tate Modern de Londres presentará el próximo mes de junio la primera gran exposición dedicada a Frida Kahlo para explorar cómo la pintora mexicana se convirtió en un ícono global y una influencia clave en una generación de artistas.

La muestra, titulada Frida: La creación de un ícono, recorrerá, a través de la mirada de los artistas que influyó, el ascenso de Kahlo (1907-1954) desde sus primeros pasos como pintora relativamente desconocida hasta convertirse en un fenómeno cultural mundial. La exposición ha sido desarrollada en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Houston (EEUU) y se podrá ver desde el 25 de junio hasta el 3 de enero de 2027.

Los visitantes podrán experimentar por primera vez en más de dos décadas la evolución completa de la artista mexicana.

La muestra ‘Frida: La creación
La muestra ‘Frida: La creación de un icono’ explora el ascenso de la pintora mexicana desde sus inicios hasta convertirse en fenómeno cultural

Con base en la muestra retrospectiva que la Tate Modern le dedicó en 2005, esta exposición va más allá al demostrar el impacto de Frida Khalo en la historia del arte, presentando su obra en diálogo con artistas modernos y contemporáneos de todo el mundo que se han inspirado en su estética, identidad y biografía.

La exposición comenzará con una exploración de cómo Kahlo construyó y proyectó su identidad en sus pinturas y su estilo personal, por lo que los visitantes descubrirán cómo articuló visualmente sus múltiples identidades, desde lo personal hasta lo político, y desde lo físico hasta lo espiritual.

Entre las obras destacadas se incluirá una selección de los autorretratos más emblemáticos de Kahlo, incluyendo Autorretrato (con vestido de terciopelo) de 1926 y Autorretrato con el pelo suelto de 1938, a través de los cuales abrazó su herencia mexicana. Estas se presentarán, añadió la galería, en diálogo con obras de otros artistas del Renacimiento Mexicano, como el Retrato de Frida Kahlo de Diego Rivera (1935) y Sueño y Premonición de María Izquierdo (1947), para ilustrar los intercambios artísticos e intelectuales que moldearon su práctica.

Obras icónicas como ‘Autorretrato (con
Obras icónicas como ‘Autorretrato (con vestido de terciopelo)’ y ‘Autorretrato con el pelo suelto’ (foto) mostrarán la herencia mexicana de Kahlo junto a piezas del Renacimiento Mexicano

También habrá fotografías y materiales de archivo, incluyendo los vestidos de Kahlo y objetos de su colección personal. La exposición, que contará con más de 200 objetos, explorará la transformación de Kahlo en una marca global que va mucho más allá de su arte, abarcando su imagen, estilo y personalidad.

La Tate Modern resalta que la imagen de Kahlo se ha consolidado en la cultura general, apareciendo en todo tipo de artículos, desde camisetas y botellas de tequila hasta perfumes. Como parte de la propuesta, el chef Santiago Lastra, creador del restaurante mexicano con estrella Michelin KOL en Londres, se suma a la muestra con un menú exclusivo inspirado en Frida Kahlo, ofreciendo a los visitantes una experiencia sensorial que une arte y gastronomía. El público puede acceder a la exposición durante su horario extendido y, tras el recorrido, disfrutar de una margarita diseñada dentro de la colaboración culinaria con Lastra en el restaurante del nivel 6, con una vista espectacular del río Támesis.

Fuente: EFE

[Fotos: Tate Modern; Aschelle Morgan, Museo de Arte de Dallas]

