Cultura

La historia oculta del estigma corporal: repensando la condena a la gordura en Occidente

El análisis de Christopher E. Forth revela cómo la percepción negativa de la grasa ha evolucionado a través de los siglos y desafía las ideas contemporáneas sobre la valoración del cuerpo en la cultura occidental

Guardar

Las discusiones sobre la gordura, su estigma social y la obsesión contemporánea con los cuerpos delgados alcanzan nuevas dimensiones en tiempos de medicamentos como Ozempic, según el historiador Christopher E. Forth. Su libro, Grasa, traducido recientemente al castellano, propone una revisión de la relación ambivalente que Occidente ha mantenido con la grasa a lo largo de los siglos.

Lejos de ser un rasgo valorado universalmente, la grasa ha sido vista, según la investigación de Forth, como fuente de vida y fertilidad pero también como símbolo de exceso, impureza o incluso de desorden moral. El autor deja ver que el rechazo actual a los cuerpos voluminosos tiene raíces profundas en la cultura occidental, relacionadas con el temor a la materialidad y la mortalidad.

En el Paleolítico, la grasa animal fue esencial para la supervivencia y el desarrollo cerebral de los primeros homínidos. El ensayo explica que, mientras en las cuevas de Lascaux servía como alimento y combustible, pronto pasó a representar algo negativo en la tradición grecorromana. Filósofos como Aristóteles la asociaron a la esterilidad y pensadores como Séneca la vincularon a la pereza. En fuentes religiosas, como la Biblia hebrea, la grasa se equiparó a la impureza, y los padres de la Iglesia la convirtieron en el enemigo de la virtud.

El estigma de la gordura
El estigma de la gordura se arrastra a través de la historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Renacimiento y la Edad Moderna tampoco escaparon a la vigilancia sobre el cuerpo. Políticos, religiosos y pensadores imaginaron utopías en las que la gordura debía ser erradicada. Tommaso Campanella, por ejemplo, describió una república ideal en la que se asignaban parejas para eliminar los cuerpos “inmoderados”. Otros, como Nicolò Vito di Gozze, propusieron directamente exiliar a las personas de contextura gruesa.

Durante la Revolución Francesa, la gordura se utilizó caricaturescamente para denigrar al clero y la aristocracia, retratados como símbolos de una corrupción alimentada por el hambre popular. Según Forth, estos episodios demuestran que la aversión al sobrepeso tiene una larga historia, mucho más compleja que la supuesta glorificación de los cuerpos grandes en el pasado.

El Barroco aparece como una excepción aparente, donde la pintura de Rubens suele interpretarse como apología de la carne abundante. Sin embargo, el libro desmiente este mito y muestra que el propio Rubens defendía la disciplina y los ideales clásicos, usando las curvas de sus modelos como advertencia contra la corrupción moral, no como celebración del exceso.

book img

¿Mito o realidad? Ocho postulados sobre nutrición que conviene revisar

Gratis

Descargar
book img

La alimentación inteligente

$7,99 USD

Comprar
book img

Cero, cero

$8,99 USD

Comprar
book img

Beber

$7,99 USD

Comprar
book img

El que tiene sed

$8,99 USD

Comprar

La llegada de la modernidad consolidó la delgadez como virtud. A comienzos del siglo XIX, un cuerpo delgado se asoció con la razón, la higiene y la productividad, mientras que la gordura quedó marcada como signo de retraso y fealdad. El ensayo detalla cómo, con la industrialización y el higienismo, la ética del trabajo se trasladó al cuerpo: el exceso de carne se vinculó a la pereza y la carencia de disciplina. Los argumentos de Forth son respaldados por una extensa red de fuentes que van desde la teología hasta la filosofía y la cultura popular.

En la Edad Media se observó una alternancia entre periodos de hambre y festines, anticipando costumbres actuales como la sucesión de banquetes navideños y dietas extremas.

El presente, describe el libro, se caracteriza por un ideal de liviandad física, que ya no necesita del esfuerzo ni la disciplina, sino de la tecnología: medicamentos como Ozempic prometen la eliminación indolora de la grasa, cumpliendo así la utopía de una humanidad liberada del “exceso” corporal. Este fenómeno representa un giro en la historia de la obsesión por la delgadez, al celebrar la desaparición de la grasa como un avance indiscutible.

El ensayo, lejos de adoptar un tono moralista, invita a mirar el pasado y el presente con escepticismo y a cuestionar la supuesta naturalidad del rechazo a la grasa. La erudición del autor, sumada a su afán desmitificador, convierte la obra en un espejo incómodo para una sociedad que aún no ha resuelto su relación con la materia viva y con los límites del cuerpo.

Temas Relacionados

GrasaChristopher E. ForthOzempicPrehistoriaGordofobia

Últimas Noticias

Tom Verlaine era un misterio, ahora sus archivos revelan algo más de su historia

El guitarrista y cantante, líder de Television y protagonista del estallido punk en Nueva York, murió en 2023, dejando cajas de música y cuadernos que ahora conserva la Biblioteca Pública de Nueva York

Tom Verlaine era un misterio,

“Todas las exigencias del mundo”: deseos, valores y las grietas mentales en la idea de ser adulto

La docente y comunicadora Florencia Sichel desafía conceptos heredados y pone en jaque la autenticidad de las decisiones personales para una revisión profunda de lo que realmente significa alcanzar la madurez

“Todas las exigencias del mundo”:

La belleza de la semana: Martín Malharro, el impresionista argentino

Nacido en Azul en 1865, este artista tomó elementos de Claude Monet para repensar la identidad nacional y “reflejar en sus obras la radiante luminosidad de la pampa bonaerense”

La belleza de la semana:

David Gilmour revela cuál es el grupo contemporáneo que más le recuerda al legado creativo de Pink Floyd

La visión del guitarrista británico revela cómo la pasión por la innovación puede unir a dos generaciones del rock

David Gilmour revela cuál es

Yasmina Reza: “Europa tiene un deseo de caos”

La escritora y dramaturga francesa, que presenta su nuevo libro “Casos reales”, dice que el viejo continente no está libre de autócratas. “La democracia debe cuestionarse a sí misma y no lo hace jamás”, opina

Yasmina Reza: “Europa tiene un
DEPORTES
La AFA ratificó su plantel

La AFA ratificó su plantel arbitral para la nueva temporada del fútbol argentino: los trabajos realizados para no repetir los errores de 2025

Trabajó como bañero, superó a Messi, fue reconocido por la FIFA y un consejo cambió su carrera: “Cada gol es para mi mamá”

La historia de amor que un multicampeón de la Fórmula 1 mantiene bajo siete llaves: “Siento la necesidad de cuidarla”

El plan de Jack Doohan para regresar a la F1 en 2027 y “reiniciar su carrera” tras ser reemplazado por Colapinto en Alpine

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

TELESHOW
Quién es el primer famoso

Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Tom Verlaine era un misterio,

Tom Verlaine era un misterio, ahora sus archivos revelan algo más de su historia

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá

El régimen de Cuba activó el “Estado de Guerra” en medio de las tensiones con EEUU por la captura del dictador Maduro