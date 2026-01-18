Cultura

El Rijksmuseum de Ámsterdam abrirá un nuevo jardín de esculturas de acceso gratuito

El espacio ubicado al lado del imponente edificio, integrará instalaciones artísticas al aire libre y pabellones históricos, con el propósito de incentivar la interacción con el arte moderno

El Rijksmuseum abrirá un nuevo
El Rijksmuseum abrirá un nuevo jardín de esculturas de acceso gratuito en Ámsterdam (Imagen Foster + Partners)

El Rijksmuseum de Ámsterdam transformará el paisaje cultural de la ciudad en el otoño de 2026 con la apertura de un nuevo jardín de esculturas de acceso gratuito, que aspira a convertirse en un referente de la escultura moderna en Europa. Esta ambiciosa iniciativa será posible gracias a una donación de casi USD 70 millones de la Don Quixote Foundation, financiada por el empresario neerlandés Rolly van Rappard, fundador de la firma de capital de riesgo CVC, según informó ARTnews.

El proyecto se emplazará en Carel Willinkplantsoen, un pequeño parque situado justo al otro lado del canal Boerenwetering, frente al actual edificio del Rijksmuseum. El plan contempla la integración de este espacio verde con tres pabellones vecinos, construidos en el característico estilo “Escuela de Ámsterdam”. Por primera vez, estos pabellones estarán abiertos al público tras una renovación integral dirigida por el estudio londinense Foster + Partners, encargado de actualizar las estructuras históricas.

El diseño paisajístico del jardín estará a cargo del especialista belga Piet Blanckaert, que aportará su experiencia en la creación de entornos que potencien la contemplación de las obras al aire libre. Está previsto que el jardín se convierta en plataforma para piezas emblemáticas de artistas reconocidos como Alberto Giacometti, Louise Bourgeois, Alexander Calder, Jean Arp, Roni Horn y Henry Moore, entre otros. Además, los nuevos pabellones acogerán exposiciones temporales de escultura, ampliando así las posibilidades de interacción con el arte contemporáneo.

Impresión artística del jardín de
Impresión artística del jardín de esculturas del Rijksmuseum (Imagen Foster + Partners)

En palabras de Taco Dibbits, director general del Rijksmuseum: “El nuevo jardín dará a la escultura moderna la visibilidad que merece. También supone una mejora sin precedentes en la colección de arte del siglo XX del Rijksmuseum”.

El acceso al jardín será gratuito durante el día, replicando el modelo de los actuales Jardines del Rijksmuseum, reconocidos por su ambiente sereno y sus cuidadas flores, también financiados por la Don Quixote Foundation.

Esta iniciativa representa una de las inversiones más destacadas en infraestructura cultural reciente en los Países Bajos, señalando una apuesta decidida por acercar el arte moderno y contemporáneo a un público más amplio.

