Un tribunal ruso prohibióel documental ganador del Oscar “Mr Nobody Against Putin”

Un tribunal ruso prohibió el documental «Mr Nobody Against Putin» en varias plataformas de streaming por promover críticas al Gobierno y a la guerra en Ucrania

Un tribunal ruso prohibió el jueves el documental ganador de un Oscar Mr Nobody Against Putin en varias plataformas de streaming, alegando que promovía “actitudes negativas” hacia el Gobierno ruso y la guerra en Ucrania.

La película documenta las clases de propaganda a favor de la guerra impartidas en una escuela de la región rusa de Cheliábinsk, que utilizó material filmado en secreto durante dos años y sacado de contrabando del país por el camarógrafo de la escuela.

El Consejo de Derechos Humanos de Rusia, designado por el Kremlin, presentó una queja contra la película la semana pasada, argumentando que “se utilizaron imágenes de menores sin obtener el consentimiento de sus padres”.

En una sentencia dictada el jueves, un tribunal de la región de Cheliábinsk declaró que la película promovía el “terrorismo” y “actitudes negativas hacia el actual Gobierno”, según informó el medio de comunicación independiente ruso Sotavision.

El tribunal también objetó que la película mostrara una bandera “blanca-azul-blanca”, un símbolo que algunos miembros de la oposición rusa utilizan para protestar contra la guerra en Ucrania, pero que está prohibido en Rusia por considerarse “extremista”.

La película documental, ganadora del Oscar, denuncia clases de propaganda en una escuela de Cheliábinsk a favor de la ofensiva rusa en Ucrania

El tribunal prohibió la película —que ganó el Oscar al mejor documental a principios de este mes— en tres plataformas de streaming rusas, informó Sotavision, que publicó una grabación de audio del juez hablando en el tribunal.

Se trata de la primera medida conocida de recurrir a los tribunales para restringir el acceso a la película —cuyas copias piratas están ampliamente disponibles en Internet— dentro de Rusia.

Desde que lanzó su ofensiva militar a gran escala contra Ucrania hace cuatro años, el Kremlin ha reprimido la oposición a la guerra.

Las autoridades han tratado de recabar apoyos para la guerra de Ucrania en el sistema educativo, modificando los planes de estudios para promover la versión del Kremlin sobre la ofensiva.

El protagonista de la película, Pavel Talankin, huyó de Rusia en 2024.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Mike Blake y archivo.