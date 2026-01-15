Cultura

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor: “La lengua española está más viva en Latinoamérica”

El autor de Barcelona, reconocido por su mirada crítica, apuesta por el sarcasmo como vehículo de transformación y libertad creativa dentro del universo literario actual. También alertó sobre la pérdida del sentido cómico

“La ironía es básica en mi trabajo”, dijo Enrique Vila-Matas. “El humor recorre toda mi producción”, agregó. Fue en una entrevista con Europa Press, luego de ganar el Premio Zenda de Honor, que recibirá de la Reina Letizia. El escritor nacido en Barcelona reafirmó el vigor de la lengua española en Latinoamérica al destacar su ritmo evolutivo y subrayó los desafíos que enfrenta la literatura contemporánea.

Este premio implica, además, un posicionamiento frente a la percepción y el movimiento del español fuera de España, un aspecto que el propio autor califica como esencial para el futuro del idioma y la creatividad literaria. La publicación en 38 lenguas de la obra de Vila-Matas constituye una prueba de su alcance y refuerza la idea de accesibilidad, frente a la supuesta rareza de su propuesta literaria.

Vila-Matas admitió que advierte una reducción progresiva del sentido del humor en el contexto cultural actual, lo que, según sus palabras, añade una perspectiva particular al desarrollo de la literatura y la sociedad.

El acto de premiación de Vila-Matas se integra entre los reconocimientos más destacados para quienes contribuyen a la renovación de la literatura en español. Según describió el jurado, el escritor barcelonés ha sobresalido por su capacidad para “desafiar las convenciones y rutinas literarias”. Vila-Matas respaldó esta apreciación al enfatizar que, pese a la percepción de rareza, su obra resulta accesible para un público amplio y no se limita a una élite intelectual, como a menudo se plantea.

El estado del español en América Latina apareció como uno de los temas centrales analizados por Vila-Matas. El escritor afirmó que el idioma en ese entorno “muestra una vitalidad especial, con cambios continuos”, a diferencia de lo que percibe como mayor rigidez en España. Expresó que el dinamismo latinoamericano confiere al idioma una viveza inusual, mientras que la península ibérica mantiene una postura más estática.

Estas percepciones se alinean con los planteamientos de un reciente artículo de Arturo Pérez-Reverte, recogido por Europa Press, donde se critica a la Real Academia Española (RAE), presidida por Santiago Muñoz Machado, por lo que se describe como “una excesiva adaptación a presiones externas, tanto políticas como mediáticas”, señalando además “una supuesta ambigüedad normativa” en sus últimas decisiones.

Según el mismo medio, Pérez-Reverte acusó a la RAE de “doblegarse ante la presión externa”, en lo que interpreta como una pérdida del rigor lingüístico tradicional de la institución. Vila-Matas consideró que estas tensiones entre flexibilidad normativa y conservación ilustran la mayor variabilidad y vigor del español en América Latina frente al estatismo de la variedad peninsular, lo que demuestra la complejidad del debate sobre la evolución lingüística.

Respecto a la valoración del galardón, Vila-Matas afirmó que el Premio Zenda de Honor es fruto de un “cálculo minucioso”, reconociendo en el jurado una visión largoplacista en el reconocimiento de quienes, como él, han sabido romper moldes literarios. Europa Press enfatizó la importancia del premio y su ubicación entre los mayores galardones dedicados al fomento y la transformación del español.

La visión internacional de Enrique Vila-Matas también ocupó un lugar relevante en sus declaraciones. El autor resaltó que la publicación de su obra en 38 lenguas constituye un indicador sólido del interés global, agregando que la amplitud de su difusión desmiente la idea de una obra “demasiado singular para el público general”. Reivindicó, además, el tono irónico y el humor como herramientas que favorecen la conexión con lectores de culturas diversas y consolidan una recepción universal de su literatura.

