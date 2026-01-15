Cultura

Semana de la nueva ola: reestrenan ‘Sin aliento’ de Godard, y comparte cartelera con la película de Linklater que la homenajea

El film francés de 1960 se proyecta en salas de Buenos Aires con una copia 4K, al mismo tiempo que ‘Nouvelle Vague’, una reconstrucción del rodaje y contexto cultural de esa época “revolucionaria” del cine

Guardar
Tráiler de "Sin aliento", la opera prima de Jean-Luc Godard estrenada en 1960

Sin aliento (À bout de souffle / Breathless), el clásico de Jean-Luc Godard que introdujo el rótulo “nouvelle vague” (nueva ola) y revolucionó el cine mundial, se reestrena con una versión restaurada 4K en cines de Buenos Aires, y no casualmente se suma en la cartelera porteña a Nouvelle Vague, la película dirigida por el estadounidense Richard Linklater que cuenta la historia de aquel mítico rodaje de fines de los años 50 del siglo XX.

La tercera semana de proyección de Nouvelle Vague, entonces, coincide con el regreso a cartelera de Sin aliento, la ópera prima de Jean-Luc Godard considerada el punto de partida de la llamada “nueva ola” francesa. Ambas películas pueden verse en conjunto en cinco complejos de la capital argentina: Cinépolis Recoleta, Atlas Patio Bullrich, Lorca, Cine Arte Cacodelphia, Multiplex Belgrano y Showcase Belgrano. En febrero, la iniciativa de programar ambos títulos en una misma jornada se extenderá al Cineclub Hugo del Carril de Córdoba.

La revolución de ‘Sin aliento’

El reestreno de Sin aliento, a 66 años de su lanzamiento original, se realiza con copias restauradas en 4K, una versión estrenada en 2020 para conmemorar el 60º aniversario de este filme considerado “revolucionario”. La capacidad de Jean-Luc Godard para mezclar géneros cinematográficos, enfrentando elementos del thriller criminal con el romance y eligiendo fragmentos específicos de cada uno para crear una experiencia singular, sigue sorprendiendo incluso en la actualidad.

Jean Seberg y Jean Paul
Jean Seberg y Jean Paul Belmondo en "Sin aliento", un clásico del cine del siglo XX de Jean-Luc Godard

La película presenta a Michel, un criminal impulsivo que busca un automóvil para llegar a París y, en ese empeño, asesina a un policía. Tras descubrirse la identidad de la víctima, la persecución se intensifica sobre el sospechoso. Durante su huida, Michel vuelve a contactar con Patricia, una estadounidense que aspira a ser escritora en Francia.

En Sin aliento, Godard introdujo técnicas estilísticas que han servido de inspiración para numerosos directores interesados en explorar nuevas formas de narrativa. Destaca especialmente su tratamiento del montaje, fragmentado hasta el punto de desconcertar a quienes esperan una narración tradicional y directa, obligando al espectador a enfrentarse a una abstracción que requiere interpretación. Las conexiones con el cine clásico de Hollywood, que el director reinterpretó, pueden reconocerse a lo largo de la obra.

Tráiler de "Nouvelle Vague", de Richard Linklater

‘Nouvelle vague’, un homenaje a Godard

El cineasta Pierre Kast describió en 1959 a una “verdadera galaxia de jóvenes” que, según dijo a Jean-Luc Godard, preparaba un asalto a la vieja Bastilla del cine francés, una revolución que Richard Linklater retrata en Nouvelle Vague. Con la acción situada principalmente en París y narrada casi en su totalidad en francés, la película revive el espíritu del movimiento homónimo, recordando cómo estos cineastas renovaron el arte con nuevas técnicas, actitudes y colaboraciones. El filme de Linklater reconstruye el momento en que un Godard de 29 años afronta la dirección de Sin aliento, su primera película.

Interpretado por Guillaume Marbeck con una ambigüedad cautivadora, el personaje se distancia de los retratos convencionales: apenas aparecen datos sobre su vida personal, formación o costumbres, ni detalles de su paso como crítico en la mítica revista Cahiers du Cinéma junto a figuras como François Truffaut, Claude Chabrol y Éric Rohmer.

Para narrar esta transformación, Linklater adopta el aspecto visual clásico de la época, con un blanco y negro elegante y el formato académico cuadrado, concentrando la atención en composiciones refinadas, rostros expresivos y movimientos sutiles que transmiten emociones y significados no explicitados en los diálogos. La narración aborda también, aunque de modo elíptico, la influencia de figuras claves como Roberto Rossellini, quien protagoniza una visita cargada de emotividad a la oficina de Cahiers y, en un gesto humorístico, solicita dinero a Godard. El filme está impregnado del glamour de la juventud, de las búsquedas estéticas, de la belleza y del propio cine, especialmente de París al atardecer.

Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo
Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo y Zoey Deutch como Jean Seberg en "Nouvelle Vague", la reconstrucción de Richard Linklater del rodaje y contexto cultura de "Sin aliento"

Estas son las salas y horarios donde ambas películas se pueden ver:

  • Cinépolis Recoleta: Nouvelle Vague, a las 17:10 y Sin aliento, a las 22:10.
  • Lorca: Nouvelle Vague a las 13:55 y 20:50, Sin aliento, a las 18:30.
  • Multiplex Belgrano: Nouvelle Vague, a las 13:05, 15:35 y 20:15, Sin aliento, a las 16:45.
  • Atlas Patio Bullrich: Nouvelle Vague a las 15, y Sin aliento, a las 19:30.
  • Cine Arte Cacodelphia: Nouvelle Vague, todos los días a las 17, salvo lunes, y en funciones extra el jueves 15, domingo 18 y martes 20 a las 21; Sin aliento, todos los días a las 19 hs. (salvo el domingo 18 y lunes 19).

Temas Relacionados

Nouvelle VagueSin alientoJean-Luc GodardRichard LinklaterCineUltimas noticias

Últimas Noticias

La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

Desde el 17 de enero, el uruguayo Museo Rallila aloja la muestra “JOY/Color Amor”, con una propuesta centrada en la conexión emocional y la creatividad, con actividades abiertas al público

La artista Daphne Anastassiou se

Cuando Groenlandia descubrió América... pero se tuvo que ir

Dos antiguas sagas narran la llegada de expediciones a lo que hoy es Canadá, y su retirada. Porque a veces la fuerza no alcanza

Cuando Groenlandia descubrió América... pero

Lanzan la primera Bienal de Historieta en Buenos Aires

La nueva propuesta cultural presentará actividades diversas, como talleres para jóvenes, intervenciones en vivo y seminarios destinados a fortalecer el reconocimiento del cómic argentino en el ámbito local y global

Lanzan la primera Bienal de

Tiene 104 años, publicó otro libro y llama a la sociedad a rebelarse

Edgar Morin es filósofo y dice que estamos cada vez más sumisos. Pero apela a los jóvenes: “Nunca se debe sacrificar la libertad”

Tiene 104 años, publicó otro

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor: “La lengua española está más viva en Latinoamérica”

El autor de Barcelona, reconocido por su mirada crítica, apuesta por el sarcasmo como vehículo de transformación y libertad creativa dentro del universo literario actual. También alertó sobre la pérdida del sentido cómico

Vila-Matas, Premio Zenda de Honor:
DEPORTES
Sorpresa en la Premier League:

Sorpresa en la Premier League: Facundo Buonanotte rescindió con Chelsea y firmó con otro equipo inglés

Argentina, entre los 10 países que más entradas solicitaron para el Mundial 2026: el Top 5 de partidos más requeridos por los fanáticos

Atado a una moto de agua y con el salvavidas abierto: revelaron los detalles de la extraña muerte de una figura de la NBA

Polémica en el ascenso argentino por la foto de los futbolistas que celebraron el pase a la final con dos pistolas: “Ni cuenta nos dimos”

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

TELESHOW
Verónica Albanese contó las incómodas

Verónica Albanese contó las incómodas condiciones que le pusieron para entrevistar a Julio Iglesias: “Él jugará con tu braga”

Las primeras fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet: la prueba de su romance en la noche de Mar del Plata

Susana Giménez salió en defensa de Julio Iglesias tras las denuncias de abuso sexual: “Todo el mundo sabe cómo es”

Violento cruce entre Rosita y Alfa en la peatonal de Mar del Plata: gritos, insultos y reproches

El hijo de Christian Petersen celebró su cumpleaños número 27 con un homenaje a su papá y una foto inédita

INFOBAE AMÉRICA

Emergencia energética en Ucrania: una

Emergencia energética en Ucrania: una nueva ola de ataques rusos deja a Kiev sin calefacción ni electricidad

La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

“¿Qué sentido tiene?”: la canción que Mick Jagger dijo que no hacía falta versionar

Viceministro de Transporte asegura que se buscan mecanismos para incentivar sustitución de buses