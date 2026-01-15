Semana de la nueva ola: reestrenan ‘Sin aliento’ de Godard, y comparte cartelera con la película de Linklater que la homenajea

Tráiler de "Sin aliento", la opera prima de Jean-Luc Godard estrenada en 1960

Sin aliento (À bout de souffle / Breathless), el clásico de Jean-Luc Godard que introdujo el rótulo “nouvelle vague” (nueva ola) y revolucionó el cine mundial, se reestrena con una versión restaurada 4K en cines de Buenos Aires, y no casualmente se suma en la cartelera porteña a Nouvelle Vague, la película dirigida por el estadounidense Richard Linklater que cuenta la historia de aquel mítico rodaje de fines de los años 50 del siglo XX.

La tercera semana de proyección de Nouvelle Vague, entonces, coincide con el regreso a cartelera de Sin aliento, la ópera prima de Jean-Luc Godard considerada el punto de partida de la llamada “nueva ola” francesa. Ambas películas pueden verse en conjunto en cinco complejos de la capital argentina: Cinépolis Recoleta, Atlas Patio Bullrich, Lorca, Cine Arte Cacodelphia, Multiplex Belgrano y Showcase Belgrano. En febrero, la iniciativa de programar ambos títulos en una misma jornada se extenderá al Cineclub Hugo del Carril de Córdoba.

La revolución de ‘Sin aliento’

El reestreno de Sin aliento, a 66 años de su lanzamiento original, se realiza con copias restauradas en 4K, una versión estrenada en 2020 para conmemorar el 60º aniversario de este filme considerado “revolucionario”. La capacidad de Jean-Luc Godard para mezclar géneros cinematográficos, enfrentando elementos del thriller criminal con el romance y eligiendo fragmentos específicos de cada uno para crear una experiencia singular, sigue sorprendiendo incluso en la actualidad.

Jean Seberg y Jean Paul Belmondo en "Sin aliento", un clásico del cine del siglo XX de Jean-Luc Godard

La película presenta a Michel, un criminal impulsivo que busca un automóvil para llegar a París y, en ese empeño, asesina a un policía. Tras descubrirse la identidad de la víctima, la persecución se intensifica sobre el sospechoso. Durante su huida, Michel vuelve a contactar con Patricia, una estadounidense que aspira a ser escritora en Francia.

En Sin aliento, Godard introdujo técnicas estilísticas que han servido de inspiración para numerosos directores interesados en explorar nuevas formas de narrativa. Destaca especialmente su tratamiento del montaje, fragmentado hasta el punto de desconcertar a quienes esperan una narración tradicional y directa, obligando al espectador a enfrentarse a una abstracción que requiere interpretación. Las conexiones con el cine clásico de Hollywood, que el director reinterpretó, pueden reconocerse a lo largo de la obra.

Tráiler de "Nouvelle Vague", de Richard Linklater

‘Nouvelle vague’, un homenaje a Godard

El cineasta Pierre Kast describió en 1959 a una “verdadera galaxia de jóvenes” que, según dijo a Jean-Luc Godard, preparaba un asalto a la vieja Bastilla del cine francés, una revolución que Richard Linklater retrata en Nouvelle Vague. Con la acción situada principalmente en París y narrada casi en su totalidad en francés, la película revive el espíritu del movimiento homónimo, recordando cómo estos cineastas renovaron el arte con nuevas técnicas, actitudes y colaboraciones. El filme de Linklater reconstruye el momento en que un Godard de 29 años afronta la dirección de Sin aliento, su primera película.

Interpretado por Guillaume Marbeck con una ambigüedad cautivadora, el personaje se distancia de los retratos convencionales: apenas aparecen datos sobre su vida personal, formación o costumbres, ni detalles de su paso como crítico en la mítica revista Cahiers du Cinéma junto a figuras como François Truffaut, Claude Chabrol y Éric Rohmer.

Para narrar esta transformación, Linklater adopta el aspecto visual clásico de la época, con un blanco y negro elegante y el formato académico cuadrado, concentrando la atención en composiciones refinadas, rostros expresivos y movimientos sutiles que transmiten emociones y significados no explicitados en los diálogos. La narración aborda también, aunque de modo elíptico, la influencia de figuras claves como Roberto Rossellini, quien protagoniza una visita cargada de emotividad a la oficina de Cahiers y, en un gesto humorístico, solicita dinero a Godard. El filme está impregnado del glamour de la juventud, de las búsquedas estéticas, de la belleza y del propio cine, especialmente de París al atardecer.

Aubry Dullin como Jean-Paul Belmondo y Zoey Deutch como Jean Seberg en "Nouvelle Vague", la reconstrucción de Richard Linklater del rodaje y contexto cultura de "Sin aliento"

Estas son las salas y horarios donde ambas películas se pueden ver:

Cinépolis Recoleta : Nouvelle Vague , a las 17:10 y Sin aliento , a las 22:10.

Lorca : Nouvelle Vague a las 13:55 y 20:50, Sin aliento , a las 18:30.

Multiplex Belgrano : Nouvelle Vague , a las 13:05, 15:35 y 20:15, Sin aliento , a las 16:45.

Atlas Patio Bullrich : Nouvelle Vague a las 15, y Sin aliento , a las 19:30.

Cine Arte Cacodelphia: Nouvelle Vague, todos los días a las 17, salvo lunes, y en funciones extra el jueves 15, domingo 18 y martes 20 a las 21; Sin aliento, todos los días a las 19 hs. (salvo el domingo 18 y lunes 19).