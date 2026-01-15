La artista Daphne Anastassiou se presenta con una muestra de arte consciente en Punta del Este

La artista Daphne Anastassiou se presenta en el Museo Ralli de Punta del Este

El Museo Ralli de Punta del Este será escenario, entre el 17 y el 31 de enero, de una de las propuestas más singulares de la temporada: la llegada de la artista y terapeuta internacional chilena Daphne Anastassiou, reconocida como una de las máximas exponentes globales del arte consciente.

Su visita a Uruguay incluye la exposición JOY/Color Amor y Creatividad y un taller vivencial, ambos dirigidos a quienes buscan explorar un camino hacia el bienestar emocional a través de la creatividad.

Respaldada por la Embajada de Grecia y declarada de interés por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, la propuesta de Daphne Anastassiou representa la consolidación de un movimiento artístico en pleno auge.

"Sueño III" (2012)

El arte consciente, definido por sus impulsores como una práctica que privilegia el proceso creativo sobre el resultado final, surge como alternativa en un contexto marcado por la ansiedad y la desconexión emocional creciente.

La artista, de ascendencia griega y formación en el Reino Unido, ha desarrollado una carrera internacional que la ha llevado a exponer en ciudades como Londres, París, Nueva York, Madrid, Tokio, Dubái, Atenas y Santiago de Chile.

Desde la dirección de la Fundación Agapi, ha profundizado en la articulación entre arte y transformación personal, plasmada en sus obras y en sus publicaciones, que superan la decena de títulos.

"Generaciones" (2008)

La línea conceptual que sustenta el arte consciente se distingue por integrar atención plena y libertad expresiva. La observación de la mente y las emociones a través de la creación artística —ya sea dibujando, pintando o esculpiendo— facilita un estado de introspección activa que, según sus defensores, permite reorganizar patrones emocionales y reducir el estrés sin demandar experiencia previa.

Figuras como Suzi Gablik, Allan Kaprow y Marina Abramović, citadas como antecedentes, han acentuado la centralidad de la experiencia subjetiva en la práctica artística durante el siglo XX. El movimiento halló una dimensión adicional con el Land Art, representado por autores como Robert Smithson y Andy Goldsworthy, que desplazaron la creación hacia el entorno natural en busca de presencia y conexión meditativa.

A esta tradición contemporánea se suma el respaldo de la neurociencia. Estudios recientes indican que contemplar arte puede reorganizar la percepción, calmar el sistema nervioso, ampliar la empatía y flexibilizar estructuras emocionales rígidas; el acto creativo, además, estimula redes neuronales inéditas y favorece reinterpretaciones de la historia personal, promoviendo la resiliencia y mejorando la autoestima.

"Celebración" (2020)

La propuesta JOY trasciende el formato expositivo habitual. Reúne instalaciones inspiradas en arquetipos universales —la espiral vital, la fuerza generativa, el arquetipo angélico y la sombra desde la perspectiva junguiana— y apuesta por una estética donde la luz, surgida desde la profundidad, marca el inicio de una experiencia inmersiva. No se busca solo la contemplación visual, sino provocar un movimiento interior en el visitante.

En palabras de la propia artista: “El arte consciente es una práctica donde el acto creativo se vuelve un espejo. Un espacio seguro en el que podemos mirar nuestras emociones sin miedo, liberar patrones que ya no nos sirven y recordar la luz que siempre estuvo dentro de nosotros. Crear es un camino de regreso a la libertad interna”.

Los textos curatoriales y las voces críticas subrayan el alcance transformador de esta aproximación. Diana Saiegh, ex directora del Museo de Arte Tigre y del Fondo Nacional de las Artes argentino, sostiene respecto a las obras de Daphne Anastassiou: “Hay obras que no piden permiso para existir y que irrumpen con la urgencia de lo visceral. […] Daphne busca una visión expandida, una multiplicidad perceptiva donde lo onírico y lo consciente dialogan. Pinta desde el alma. Y al hacerlo, nos lleva a ese camino interior para que dejemos de ser espectadores pasivos y seamos también participantes”.

Daphne Anastassiou

Por su parte, Marilú Ortiz de Rozas, doctora en letras y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, define su escultura como “un panteón femenino e incandescente”, habitado por figuras solemnes cuyo cometido es “ayudar a parir una nueva humanidad, una nueva era”.

El recorrido de la artista abarca tanto pintura —con obras presentes en colecciones de múltiples países— como escultura en formatos variados. Materiales como resina, madera, hierro, vidrio y mármol dan cuerpo a creaciones que exploran la relación entre lo divino y lo material, presentando frecuentemente una paleta dominada por el blanco, color ligado a la espiritualidad, aunque algunas piezas como “Joy” o “Esfera de Luz” experimentan con versiones en rojo, amarillo o azul. No faltan obras concebidas para espacios públicos, donde la interacción de luz y sonido amplifica la experiencia emocional y el lazo con el entorno.

Además de la exhibición, Anastassiou ofrecerá un taller vivencial gratuito el 24 de enero, diseñado para facilitar el reconocimiento de patrones afectivos heredados, el trabajo sobre creencias limitantes y la integración consciente de la sombra personal referida por el psicoanálisis de Carl Gustav Jung.

*JOY/Color Amor estará disponible en la Sala Anexa del Museo Ralli, ubicado en la calle Los Arrayanes esquina Pitangas, en el barrio Beverly Hills de Punta del Este. La entrada es libre y gratuita.