Peter Gabriel anuncia un nuevo álbum con un particular calendario de estrenos

Peter Gabriel eligió marcar el inicio de 2026 con una estrategia inusual en la industria musical: anunció el lanzamiento de una nueva canción de su próximo álbum, o/i, en cada luna llena del año. Este ciclo se inauguró el sábado 3 de enero con “Been Undone”, estableciendo hitos mensuales para un artista que históricamente evitó comprometerse con calendarios rígidos. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Gabriel expuso el propósito detrás de o/i: “Me alegra decir que esta noche, con la luna llena, vamos a comenzar otro año de lanzamientos en cada luna llena bajo el nombre de o/i. Las canciones son una mezcla de pensamientos y sentimientos”.

El músico vinculó directamente el contenido del álbum con sus preocupaciones sobre el devenir tecnológico y social. “He estado pensando en el futuro y en cómo podríamos responder a él. Nos deslizamos hacia un período de transición como ningún otro, probablemente provocado en tres olas: la inteligencia artificial, la computación cuántica y la interfaz cerebro-ordenador”, advirtió. Para él, el papel del arte frente a estos desafíos resulta clave: “Los artistas tienen el papel de mirar dentro de la niebla y, cuando vislumbran algo, sostener un espejo”.

Gabriel también especificó la estructura conceptual de o/i: “Estos son mis fragmentos irregulares: i/o (N. de la R: título del disco publicado en 2023), el interior tiene una nueva salida, y o/i, el exterior tiene una nueva entrada”, afirmó en el mismo mensaje. Añadió además: “No somos, y nunca hemos sido, los seres totalmente autodeterminados e independientes que han dominado el mundo. Somos otra cosa, parte de la naturaleza, parte de todo, y sentir esa conexión, mover el cuerpo y dar y recibir algo de amor puede ayudarnos a encontrar nuestro lugar y sacarnos una gran sonrisa”.

Parte de este material, según Gabriel, formará parte del “proyecto cerebral” que viene explorando desde hace años: “Algunas de estas canciones formarán parte del proyecto cerebral que he estado investigando durante varios años, y otras simplemente me hacen sentir feliz”, aseguró. Cada tema del nuevo álbum saldrá acompañado de una propuesta visual y dos mezclas alternas —“lado oscuro” y “lado brillante”— según un comunicado de prensa. Así, “Been Undone” vio la luz como una versión Dark-Side Mix realizada por el productor estadounidense Tchad Blake y apareció junto a la obra Ciclotrama 156 (Palindrome) de la artista brasileña Janaina Mello Landini.

Sobre la elección del primer arte, Gabriel explicó: “La primera obra es una pieza especial de Janaina Mello Landini. La manera en que toma la cuerda y la desenrolla recuerda a los fractales o troncos de árbol, y se parece al cerebro en cierto modo, así que veo muchos puntos de entrada”. También expresó su entusiasmo por esta colaboración: “Me alegra que Janaina esté dispuesta a participar y a ser parte del proceso. Usamos una de sus imágenes ya existentes este mes para inaugurar todo el ciclo, pero me emociona que ahora vaya a crear una pieza especialmente para la canción. Eso siempre introduce un poco más de emoción de mi parte, por ver qué se le ocurre. Les invito a que revisen su obra”.

Quién es Janaina Mello Landini

Nacida en Minas Gerais y radicada en São Paulo, Janaina Mello Landini (São Gotardo, MG, 1974) reúne su conocimiento de arquitectura, física y matemáticas, junto con su percepción del tiempo, para crear obras que se desplazan a través de múltiples escalas. Su investigación ha dado como resultado las series Ciclotramas, realizadas con cuerdas que se deshacen en hilos mínimos, y Labirintos Rizomáticos, obras de satén que construyen perspectivas multifocales, deshaciendo construcciones espaciales tradicionales.

La artista brasileña Janaina Mello Landini participa en o/i con su obra Ciclotrama 156-Palindrome (Foto: Eric Sander)

En los últimos años, ha expuesto su trabajo en Brasil, Francia, los Países Bajos, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Sus principales exposiciones institucionales han tenido lugar en el Palais de Tokyo en París (2016); en el Château de Chaumont-sur-Loire, Francia (2019); en la 13ª Bienal del Mercosur (2022); así como sus exposiciones individuales en Zipper Galeria de San Pablo en 2015, 2016, 2019, 2022 y 2024.

Original estrategia de marketing

Esta técnica de estrenar canciones mensualmente ya había sido utilizada por Peter Gabriel en 2023 para presentar i/o, generando una ventana de foco exclusiva para cada obra y brindando fechas concretas en el calendario de un creador notoriamente ajeno a los plazos. A pesar de la calidad de i/o, su impacto en la cultura pop resultó acotado al círculo de seguidores leales del artista. Buena parte del público menor de 40 años solo asocia el nombre Gabriel a “In Your Eyes” o “Sledgehammer”, si acaso lo reconocen, fenómeno explicado tanto por la escasa periodicidad de álbumes desde 1986 —tres en casi 40 años— como por su visible falta de interés en alimentar o administrar su legado artístico.

Las comparaciones con colegas ilustran el contraste. Mientras Bruce Springsteen persiste en grabar y girar con cada nuevo lanzamiento y promueve activamente su catálogo a través de autobiografías, reediciones y documentales, Gabriel ha evitado el escrutinio sobre su historia musical o la creación de proyectos retrospectives notorios. Bob Dylan ha permitido la proliferación de documentales y archivos, dejando su obra accesible para el redescubrimiento continuo.

Por cierto, Peter Gabriel comparte un trayecto similar con David Byrne tanto por su pasado al frente de bandas de art-rock en los setenta (Genesis, un poco antes que Talking Heads) como por su incursión en la música internacional, el uso de recursos teatrales y visuales, y su decisión de retirarse parcialmente en los años noventa. Sin embargo, Byrne mantuvo visibilidad al reivindicar el repertorio de Talking Heads en giras, colaborar con artistas emergentes y avalar documentales, como la remasterización de Stop Making Sense, reforzando su vínculo con la cultura popular.

Gabriel, en cambio, se distanció tanto de Genesis que no interpretó una canción completa de la banda en vivo desde 1983 y rara vez reconoció abiertamente esa etapa, con la excepción de su colaboración en la mezcla del disco clásico The Lamb Lies Down on Broadway (originalmente publicado en 1974). Tampoco publicó memorias ni promovió documentales, ni compilaciones que refuercen la memoria colectiva sobre su obra. Sus giras esporádicas suelen limitarse a selecciones de sus grandes discos So y Us, obviando los primeros trabajos solistas (aquellos que llevan como título su nombre y apellido y el orden en que se iban publicando), lo que impactó incluso en la demanda de entradas: su gira en 2023 por Estados Unidos registró ventas bajas en algunos recintos, donde las secciones superiores permanecieron cerradas.

Aún así, se trata de uno de los grandes artistas de la cultura rock del último medio siglo y como tal, cada uno de sus nuevos pasos requieren de atención. Humilde consejo.