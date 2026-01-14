Cultura

La leyenda del tenis Andre Agassi tendrá su propia serie documental

La cadena ha informado que el proyecto audiovisual estará dirigido por Chris Smith y explorará los desafíos, logros y relaciones familiares de la figura del tenis desde su niñez hasta su consagración internacional

Apple TV anuncia una serie
Apple TV anuncia una serie documental sobre la vida de Andre Agassi, ícono del tenis estadounidense

La leyenda del tenis estadounidense Andre Agassi será llevada a la pequeña pantalla con una serie documental que abordará Apple TV para explorar la complicada vida y carrera deportiva de El Kid de Las Vegas.

“16 años después de la publicación de su celebrada autobiografía Open: Memories, considerada como uno de los libros deportivos más importantes de la literatura estadounidense, Apple TV ha anunciado que estrenará una serie documental de varios episodios sobre la increíble vida de Andre Agassi”, informó este martes la plataforma en un escrito.

'Open: Memories', es considerado
'Open: Memories', es considerado uno de los libros deportivos más importantes de la literatura estadounidense

La serie “narrará la emocionante, compleja e inspiradora historia del ícono del tenis” y estará dirigida por el cineasta ganador del premio Emmy Chris Smith, producida por Smith’s Library Films y contará con la producción ejecutiva de Stacy Smith y Justin Gimelstob, agregó Apple TV.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de este proyecto, que se espera aborde detalles como su difícil infancia con su padre Mike, quien lo impulsó con fuerza desde pequeño, antes de ser enviado a la Academia de Tenis de Nick Bollettieri en Florida a los 13 años.

Considerado uno de los jugadores más emblemáticos de los años 90, Agassi alcanzó por primera vez el número 1 del ranking en 1995 y ganó 8 títulos Gran Slam: Abierto de Australia (1995, 2000, 2001, 2003), Roland Garros (1999), US Open (1994, 1999) y Wimbledon (1992).

Fuente: EFE.

Fotos: archivo.

