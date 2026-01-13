El Teatro Colón presentó su temporada 2026 con el regreso de la Filarmónica de Berlín y estrenos mundiales

El Teatro Colón reveló la temporada 2026 con siete títulos líricos, tres óperas de cámara y ocho ballets destacados

El Teatro Colón presentó la programación de su temporada 2026, que incluirá siete títulos líricos, tres óperas de cámara y ocho producciones de ballet, junto con la celebración de los 80 años de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. El anuncio fue realizado por la institución porteña, que también confirmó el regreso de la Berliner Philharmoniker tras veintiséis años y la participación de figuras internacionales como Marianela Núñez.

Entre los ejes principales de la programación se destacan los siete títulos de la temporada lírica, que incorpora el regreso de Die Walküre al escenario del Colón, y reintroduce la obra de Wagner en idioma alemán. También están previstas producciones como Les contes d’Hoffmann, bajo la dirección escénica de Eugenio Zanetti, y el estreno mundial de Dementia, compuesta por Oscar Strasnoy. El repertorio italiano contará con cinco títulos, desde I Capuleti e i Montecchi de Bellini hasta Otello de Giuseppe Verdi. La temporada de ópera de cámara sumará tres obras del siglo XX: Historia del soldado, de Igor Stravinsky; La ópera de los tres centavos, de Weill-Brecht, y Otra vuelta de tuerca, de Benjamin Britten.

La música contemporánea tendrá presencia en Colón Contemporáneo con cuatro funciones, cinco estrenos latinoamericanos y proyección en vivo de "Blade Runner"

En el ámbito de la danza, el Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, llevará a cabo ocho producciones. La bailarina argentina Marianela Núñez protagonizará la apertura con El lago de los cisnes y también el cierre con El cascanueces. Entre las novedades se incluyen estrenos argentinos y el estreno mundial de Borges, con música de Gustavo Santaolalla y Owen Belton, y coreografía de Goyo Montero.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que cumple ocho décadas, programó 19 conciertos en su ciclo de abono y ocho funciones extraordinarias. Su directora principal, Zoe Zeniodi, encabezará una temporada que reunirá a solistas y directores de trayectoria internacional. En tanto, la Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Alejo Pérez, ofrecerá tres conciertos propios, además de su participación en ópera y ballet. La Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón sumará un ciclo de ocho conciertos de marzo a diciembre.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires celebrará sus 80 años con una temporada de 19 conciertos y ocho funciones especiales

El calendario internacional estará marcado por la visita de la Berliner Philharmoniker, dirigida por Kirill Petrenko, que regresará al Colón luego de más de dos décadas. El pianista Daniil Trifonov será el solista invitado en los tres conciertos programados.

La programación de Colón Contemporáneo, a cargo de Martín Bauer, ofrecerá cuatro funciones en la sala principal, incluyendo cinco estrenos latinoamericanos de obras de los siglos XX y XXI y la proyección con interpretación en vivo de la película Blade Runner. El Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) mantendrá su perfil experimental con doce propuestas de danza, música electroacústica, instalaciones audiovisuales y teatro, entre otras disciplinas.

Marianela Nuñez abrirá y cerrará el ciclo de ballet del Teatro Colón 2026, bajo la dirección de Julio Bocca

El ciclo Colón para niños, gestionado por el Instituto Superior de Arte, contará con cinco títulos familiares, entre los que figuran adaptaciones de El rey Arturo, Cuentos líricos, El barbero de Sevilla y El lago de los cisnes, además del ballet cantado Un sueño navideño.

El Salón Dorado ofrecerá actividades organizadas en once ejes temáticos que incluyen música coral, tango, jazz, música de cámara y homenajes a figuras de la música nacional y jóvenes talentos.

La renovación de abonos para la temporada 2026 comenzó el 12 de diciembre, tanto de manera presencial como online a través del sitio oficial www.teatrocolon.org.ar.

Coproducciones como los ciclos Grandes Intérpretes y Aura se sumarán a propuestas como Astor, Piazzolla eterno y nuevas experiencias del ciclo Colón Inmersivo, que presentará Monet y Aida.

Fotos: gentileza prensa Teatro Colón (© Carlos Villamayor; © Máximo Parpagnoli).