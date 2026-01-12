Por qué los británicos tenían miedo de ganar la Segunda Guerra Mundial

El libro del día

En los anales de los relatos sobre momentos cruciales, existen dos creencias persistentes: la primera, que el Reino Unido luchó con valentía “en solitario” tras la caída de Francia; la segunda, que el Nuevo Mundo finalmente acudió en auxilio del Viejo.

El primer ministro británico Winston Churchill es el principal autor de este relato. En sus memorias, afirmó que no fue hasta Pearl Harbor cuando reconoció que Gran Bretaña sobreviviría al embate nazi. Con la participación final de Estados Unidos, “habíamos ganado la guerra”, escribió Churchill. “El Imperio viviría”. Combatir junto a los estadounidenses, escribió, representó “la mayor alegría”.

Alan Allport desmonta hábilmente ambos mitos en “Advance Britannia”, el segundo volumen de su historia precisa y directa sobre el papel de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Como muestra, la participación de Washington no resultó un beneficio absoluto. Churchill había deseado la ayuda de Franklin D. Roosevelt en Europa, no en el Pacífico. Desde su encuentro a bordo del U.S.S. Augusta en el verano de 1941, el presidente estadounidense había instado a Churchill a abandonar la “retrógrada política colonial” británica. En comparación con el conservador Churchill, escribe Allport, Roosevelt era “un Robespierre consumado, un revolucionario mundial”.

La “pequeña isla” de Churchill, como solía llamarla el primer ministro, nunca luchó realmente sola: para financiar la guerra, explotó con dureza su imperio global de más de 13 millones de millas cuadradas y 491 millones de personas. La altanería británica, junto con la presión económica que provocó, dejó a las colonias vulnerables y significó que combatir en Asia Oriental probablemente pondría en peligro las posiciones de Londres en Birmania, India y otros lugares. Tras Pearl Harbor, las fuerzas japonesas atacaron rápidamente las colonias asiáticas de Gran Bretaña, incluida la estratégica isla de Singapur.

Winston Churchill (NDLA)

Singapur había funcionado durante mucho tiempo como un refugio de comodidades para expatriados, mientras los locales sufrían los abusos de la vida imperial. La socialité inglesa Diana Cooper, que llegó a Singapur en 1941, temía que la colonia hubiese caído “en un coma eufórico”. La economía de los Establecimientos del Estrecho de Malaca, de los que Singapur formaba parte, se sostenía con lo que Allport denomina “narco-colonialismo” británico, un activo comercio de tubos de hojalata rellenos de pasta de opio negra. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Malasia contaba con 300.000 adictos.

Allport, historiador en la Universidad de Syracuse, incluye tanto las perspectivas de las víctimas del colonialismo británico como las de sus perpetradores. Cuando estalló la guerra en el Pacífico, unos 85.000 soldados británicos allí se rindieron rápidamente, y quienes huyeron hacia el sur por la península malaya destruyeron bombas de combustible y otras propiedades, ignorando a los habitantes locales que habían prometido defender. “Ese es el fin del Imperio británico”, se dice que comentó un joven Lee Kuan Yew, futuro primer ministro de Singapur. Los malayos, por su parte, ofrecieron poca resistencia al ver a los soldados japoneses llevar a los civiles blancos a campos de internamiento.

Churchill había prometido que ningún dominio británico sería “superado por una raza amarilla”. Pero el racismo arraigado en el imperio lo cegó ante la vulnerabilidad de sus posesiones asiáticas. Aun así, escribe Allport, “el problema de centrarse únicamente en los pecados personales de Churchill no es que sea injusto con él: es que hacerlo exime al resto del pueblo británico”. Una política imperialista racista impregnaba todos los ámbitos de la vida británica. Soldados escoceses hostigaban a militares negros por bailar con mujeres blancas; un oficial británico de alto rango despreciaba a los soldados japoneses como “ejemplares subhumanos”.

El ex presidente de EE.UU. Franklin D. Roosevelt (AP Foto, archivo)

Las intenciones de Roosevelt tampoco eran completamente puras. Según Allport, la retórica del líder estadounidense sobre la autodeterminación, aunque sincera, también ocultaba sus ambiciones de dominar el orden mundial de posguerra. Una Washington cada vez más asertiva había llegado a resentir “los últimos movimientos molestos de una política exterior británica independiente”, escribe Allport.

Una y otra vez, Washington chocó con Londres sobre la política en Asia y el Mediterráneo. Los esfuerzos estadounidenses por fortalecer a las fuerzas nacionalistas chinas de Chiang Kai-shek, por ejemplo, tenían en parte la motivación de controlar el comercio en la región. Hacia los últimos años de la guerra, observa Allport, la llamada relación especial se había transformado en una de “patrón y cliente”.

Allport escribe con fluidez y logra mantener una narrativa atractiva sin recurrir a la sentimentalidad. Cuestiona una y otra vez el saber convencional, a veces en exceso. En el primer volumen de la serie, “Britain at Bay”, Allport resulta tan combativo que parece que discute cualquier tema en la mesa familiar solo para provocar. Este segundo volumen resulta más equilibrado y menos abrupto, aunque más tradicional.

Ataque a Pearl Harbor, Oahu, Hawái, el 7 de diciembre de 1941 durante la Segunda Guerra Mundial (AP)

En un libro sobre un conflicto global, el enfoque limitado de Allport en el papel británico tiene desventajas. Hacia el final de la guerra, los responsables políticos estadounidenses habían marginado cada vez más a los comandantes británicos. Incluso una decisión tan relevante como la de lanzar la bomba atómica sobre Japón, reconoce Allport, “queda fuera del alcance de esta historia”, aunque señala que el primer programa estatal de armas nucleares del mundo fue iniciado por científicos británicos.

La llegada de tropas y liderazgo estadounidenses, de la potencia estadounidense, finalmente confirmó los mayores temores de Churchill sobre la vulnerabilidad de su imperio. El título de Allport, “Advance Britannia”, una exhortación tomada de un discurso del primer ministro celebrando el fin de la guerra en Europa, suena irónico.

“Nuestro imperio oriental ha sido liquidado, nuestros recursos han sido desperdiciados”, comentó Churchill después. “Nuestra influencia entre las naciones es ahora menor que en cualquier otro periodo que recuerde”. La historia precisa de Allport explica por qué ocurrió: al tratar a tantas personas en tierras extranjeras con indiferencia en vez de generosidad, como vasallos en vez de socios, los británicos habían asegurado su propio declive antes de que comenzaran los combates.

Fuente: The New York Times