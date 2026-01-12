Cultura

La Orquesta Sinfónica de Londres nombra a John Harte como nuevo director general

Una experiencia consolidada en el sector cultural y un historial en la Orquesta Aurora respaldan la llegada de Harte, quien fue presentado oficialmente como relevo de McDowell al frente de la agrupación

La Orquesta Sinfónica de Londres (LSO, por sus siglas en inglés) designó a John Harte como su nuevo director general. Harte asumirá el liderazgo de la organización en reemplazo de Dame Kathryn McDowell, quien dejará el cargo tras dos décadas al frente de la institución, según informó la LSO.

La elección de Harte responde a su trayectoria en el sector cultural británico. Hasta ahora, ejerció como director ejecutivo de la Orquesta Aurora, donde trabajó junto con Nicholas Collon y Jane Mitchell. Durante su gestión, Aurora pasó de ser una startup a consolidarse como uno de los proyectos artísticos más destacados e innovadores del Reino Unido. Harte anteriormente también colaboró con Collegium, un sello coral británico, y obtuvo un doctorado en historia de Oriente Medio en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos.

En su presentación oficial, Harte expresó: “Es un privilegio ser designado para el puesto de director musical en un momento de tanta fortaleza artística y organizativa, y espero trabajar en estrecha colaboración con los músicos, el personal, la junta directiva y los colaboradores para llevar a la Orquesta Sinfónica de Londres a alturas aún mayores en los próximos años”.

La presidenta de la LSO, Sarah Quinn, valoró la incorporación del nuevo director: “John ha liderado un trabajo excepcional en la Orquesta Aurora, que se ha convertido en una figura clave de la música británica en un período de tiempo impresionantemente corto. Tenemos muchas ganas de trabajar juntos”.

La LSO, fundada en 1904, que tiene a sir Antonio Pappano como director titular y a sir Simon Rattle como director emérito, mantiene su sede en el Barbican Hall de Londres, donde se unirá Harte. Desde allí, el conjunto realiza cerca de 70 conciertos cada año y participa en giras y festivales internacionales en ciudades como París y Tokio, y en el festival de Aix-en-Provence.

La salida de Harte de Aurora fue reconocida por Collon y Mitchell, quienes destacaron su dedicación y ambición. Dame Liz Forgan, presidenta del Consejo de Administración de Aurora, anunció que el proceso para nombrar un sucesor comenzará próximamente.

Fotos: LSO y archivo.

