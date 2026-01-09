La verdadera historia del humilde oficinista que intentó acabar con la K.G.B.

Vasili Mitrokhin fue un ruso que odiaba en lo que Rusia se había convertido. “El país parecía estar convirtiéndose en un lugar cínico, corrupto e insensible,” escribe el autor británico Gordon Corera en su inesperadamente fascinante biografía sobre Mitrokhin, El espía en el archivo.

A principios de la década de 1990, décadas de engaños impuestos por el terror estatal habían dejado a Rusia, y al resto de la Unión Soviética, en un estado de paranoia. La guerra en Afganistán devastó a toda una generación de jóvenes. El accidente nuclear de Chernóbil dejó en claro que los “líderes” del Kremlin eran, en realidad, unos ineptos insensibles.

Las innumerables deficiencias del experimento soviético no son precisamente una novedad. Lo que hace original al libro de Corera es que muestra la desaparición de la U.R.S.S. desde el punto de vista de sus servicios de seguridad. Vemos cómo la obsesión del Kremlin por la seguridad nacional degrada la sociedad civil. “El miedo era la energía siniestra que animaba el cadáver podrido y corpulento de la Unión Soviética,” como lo expresa Corera.

La K.G.B. tenía sus raíces en la Cheka, uno de esos clásicos acrónimos soviéticos, que significa “Comisión Extraordinaria.” Fundada por el despiadado Feliks Dzerzhinsky, esta y sus descendientes (la N.K.V.D., luego la K.G.B.) se convirtieron en la institución más importante de la Unión Soviética. El “chequismo”, como se conocía, se transformó en la cultura nacional. Se instaba rutinariamente a los ciudadanos a denunciar a cualquiera que sospecharan de deslealtad. Artistas y escritores que se negaban a repetir frases hechas eran silenciados en nombre del patriotismo.

El periodista y escritor británico Gordon Corera, autor de "The Spy in the Archive" (Foto: Georgina Capel Associates LTD.)

Frente a estas crudas realidades, Mitrokhin decidió poner a prueba el poder de un individuo para conmocionar la conciencia de sus compatriotas, incluso impulsarlos a la resistencia. Quería que supieran qué grotescas libertades se habían tomado en su nombre los supuestos discípulos de Vladímir Lenin, hombres que prometían grandeza pero practicaban la avaricia. “Quise demostrar lo que sucede cuando se pisotean los cimientos de la conciencia y se olvidan los principios morales,” diría él.

Mitrokhin se unió a la K.G.B. después de la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo un pobre desempeño en destinos como Australia e Israel. Al regresar a Moscú, se le encomendó el manejo de los archivos de la Primera Dirección Principal de la K.G.B., encargada del espionaje en el extranjero. Pasó años copiando estos archivos secretos, corriendo un gran riesgo personal. Luego entregó su archivo clandestino, que había escondido en botellas de leche, a los agentes de inteligencia británicos en Letonia (la C.I.A., en su infinita sabiduría, había rechazado la oferta). Ellos lo sacaron a él y a sus secretos de Rusia en 1992.

Cuando se publicó La espada y el escudo: El archivo Mitrokhin y la historia secreta de la K.G.B. en 1999 (convertido en una narrativa coherente por el experto británico en inteligencia Christopher Andrew), la Unión Soviética llevaba ocho años desaparecida. La K.G.B. se había rebautizado como F.S.B. Tres meses después de la salida del libro, Moscú y otras ciudades rusas fueron sacudidas por mortales explosiones en bloques de apartamentos que muchos creen que fueron orquestadas por el F.S.B. para lanzar una segunda (desastrosa) guerra en Chechenia. Los atentados también ayudaron a fortalecer el apoyo a un exoficial de la K.G.B. llamado Vladímir Putin.

En pocas palabras, el archivo de Mitrokhin no forzó la rendición de cuentas que él buscaba. Algunas personas fueron arrestadas en Estados Unidos y Europa, pero para cuando él murió en 2004, el porte imperial de Rusia había regresado, esta vez pulido con el brillo del capitalismo global.

Ficha del agente de la KGB Vladimir Putin, futuro hombre todopoderoso de la Federación Rusa

Sabiamente, Corera no se centra en el contenido del archivo, ahora alojado en Cambridge. En cambio, trata de comprender cómo esta figura, que parecía tan “poco impresionante y poco interesante” para sus contactos británicos, pudo llegar a creer que podía por sí solo derribar una organización que fácilmente podría haberlo exiliado o ejecutado. La respuesta está en el creciente disgusto de Mitrokhin por los gobernantes de Moscú, cuyo vasto Estado de seguridad solo funcionaba para perpetuar su propio poder y riqueza. Su desencanto no se transformó en apatía, como suele ocurrir frente al poder absoluto. En cambio, se agudizó en una feroz rebeldía.

Nació en Yurasovo, una aldea en el centro de Rusia. “Mucho después de haberse ido, y hasta sus últimos días, continuaría en busca inquieta de esos bosques cubiertos de nieve de su juventud,” escribe Corera.

Los capítulos que tratan sobre la docena de años de Mitrokhin en Occidente son especialmente conmovedores. No fueron tiempos felices. Su hijo tenía una discapacidad y siempre existió cierta distancia con su esposa. Pero más doloroso que su propia pena fue su dolor por lo que Rusia se estaba convirtiendo en los años postsoviéticos. “El capitalismo parecía salvaje y los nuevos líderes arrogantes parecían obstinadamente reacios a reconocer el dolor que estaban causando,” escribe sobre los años noventa, cuando el Kremlin regaló industrias enteras a sus amigos (los futuros oligarcas). Los acomodados en Moscú y San Petersburgo descendieron en un grosero hedonismo, mientras que las vastas legiones de pobres en Rusia continuaron sufriendo.

Un ministro de Defensa azuzó a un cada vez más debilitado presidente Boris Yeltsin hasta el desastre que fue la primera guerra de Chechenia. La Iglesia Ortodoxa Rusa se transformó en un enérgico agente cultural conservador y en herramienta del Kremlin. Matones nacionalistas recorrían las calles acosando a minorías étnicas y judíos. Así que sí, en un sentido muy real, Mitrokhin fracasó. Pero si su propia historia es trágica, la de Rusia lo es mucho más. La grandeza que Putin afirma haber restaurado descansa sobre los cimientos de la cleptocracia, la agresión y el desprecio por los derechos humanos.

En 1983, cuando Mitrokhin estaba en pleno proyecto de transcripción clandestina, los temores nucleares aumentaron debido a un ejercicio nuclear de la OTAN, conocido como Able Archer, que los soviéticos interpretaron como una verdadera provocación. Aunque finalmente se desactivó la crisis, el incidente y las tensiones geopolíticas relacionadas permitieron a Moscú retomar, aunque brevemente, la autosuficiente fanfarronería de tiempos anteriores. Fue el último estertor de un movimiento político que siempre se sintió demasiado cómodo con sus propias ilusiones. El imperio colapsaría en ocho años.

Fuente: The New York Times