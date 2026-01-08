Cultura

Tip de ortografía del día: nombres de embarcaciones, sin comillas ni cursiva

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace
la Fundéu RAE para mejorar la escritura.

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Los nombres de los barcos , como Sol Naciente , Titanic o Enterprise , se escriben con mayúsculas iniciales en las palabras significativas y no necesitan ningún tipo de resalte .

Sin embargo, no es raro encontrar en los medios frases como «La operación para abordar el barco ruso “Marinera” ha contado con el respaldo de militares del Reino Unido», «Reveló que las fuerzas estadunidenses también tomaron el control del petrolero Sophia en el Caribe» o «Habían encontrado cerca del lago Brunswick Town los restos del barco “La Fortuna”».

De acuerdo con la Ortografía de la lengua española , no es necesario marcar con cursiva ni comillas los nombres de las embarcaciones, pues, como nombres propios, solo requieren mayúsculas iniciales .

Por tanto, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir «La operación para abordar al barco ruso Marinera ha contado con el respaldo de militares del Reino Unido», «Reveló que las fuerzas estadunidenses también tomaron el control del petrolero Sophia en el Caribe» y «Habían encontrado cerca del lago Brunswick Town los restos del barco La Fortuna».

En otros contextos, si estos nombres forman parte del título de una obra de creación, sí es apropiada la cursiva: « Titanic ha sido una de las películas más taquilleras de la historia».

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el
idioma español.

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

