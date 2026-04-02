“Ella personifica nuestro camino de regreso a la Luna”: cómo la NASA revive la leyenda de Artemis

La misión Artemis II y la caza mitológica: cómo la NASA revive la leyendas griegas en su regreso a la Luna

El lanzamiento de la misión tripulada Artemis II marca el regreso a la órbita lunar después de más de medio siglo, con el objetivo de preparar la conquista de una región inexplorada de la Luna. La tripulación —tres estadounidenses y un canadiense— no descenderá a la superficie en esta oportunidad, pero recorrerá una distancia de aproximadamente 400.000 kilómetros desde la Tierra, superando el alcance espacial logrado por las misiones Apolo entre 1969 y 1972. Ya tenemos dos nombres griegos.

La elección del nombre Artemis responde de forma directa a la mitología griega. Según el sitio web de la NASA, “Artemisa es la hermana gemela de Apolo y diosa de la Luna en la mitología griega. Ahora, ella personifica nuestro camino de regreso a la Luna como el nombre de los esfuerzos de la NASA para retornar astronautas y una nueva ola de cargas científicas y demostraciones tecnológicas a la superficie lunar”. La vinculación es doble: la deidad representa la Luna y es además hermana de Apolo.

"Artemisa como diosa de la noche" (también conocida como "Diana, la personificación de la Noche") es una pintura de Anton Raphael Mengs, artista nacido en Aussig, Bohemia, hoy República Chehca, realizada en el año 1765

Artemisa, hija de Zeus, está asociada en la mitología con la caza y la vida salvaje, pero su vínculo lunar es el que justifica su elección para el proyecto que llegará a una región jamás explorada en persona. Todas las misiones Apolo —seis en total: el primer alunizaje en 1969, el último en 1972— descendieron en latitudes medias o tropicales del satélite. Según la NASA, la próxima expedición de Artemis pretende que los astronautas “pisen un lugar donde ningún ser humano estuvo antes: el polo sur de la luna”.

Pero hay más. La misión utilizará la cápsula Orion que será impulsada en su trayecto por el cohete de 98 metros de la Space Launch System. En el caso del nombre asignado a la cápsula, existe otra referencia a la mitología griega: Orión fue un cazador gigante, hijo de Poseidón, quien luego de morir fue situado como constelación por orden de Zeus o Artemisa, según distintas versiones legendarias.

The moon during its waxing gibbous phase over Ronda, Spain, after the launch of NASA's Artemis II lunar flyby mission, with the next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion crew capsule, April 2, 2026. REUTERS/Jon Nazca

¿Cómo elige la NASA los nombres de sus misiones y programas? “Los nombres dados a los proyectos y programas de vuelos espaciales no provienen de una única fuente ni método. Algunos tienen sus fundamentos en la mitología y la astrología, otros en la leyenda y el folclore. Algunos evocan hechos históricos. Algunos se basan en una descripción simple de su misión, a menudo resultando en siglas”. Hay propuestas en comités internos, otras surgen de modo informal y luego son adoptadas.

Artemisa es una de las deidades más poderosas y complejas del panteón griego. Su madre es la titánide Leto. Por eso Hera, esposa de Zeus, su padre, prohibió que diera a luz en cualquier lugar donde el sol brillara. Leto finalmente encontró refugio en la isla flotante de Delos, donde nació primero Artemisa. Increíblemente, la recién nacida ayudó de inmediato a su madre en el prolongado y doloroso parto de su hermano Apolo, lo que la convirtió también en la diosa de los nacimientos y protectora de las embarazadas.

"Diana Cazadora", pintura de Guillaume Seignac

A los tres años, Artemisa se sentó en el regazo de su padre, Zeus, y le pidió nueve deseos para definir su vida, entre ellos: mantenerse siempre virgen, tener un arco y flechas (hechos por los Cíclopes), vestir una túnica corta para poder correr libremente, y gobernar sobre las montañas y los bosques. A diferencia de otros dioses que vivían en el Olimpo, Artemisa prefería los bosques vírgenes, acompañada por sus ninfas cazadoras. Se la representa con un arco de plata y un carcaj. Su animal sagrado es un ciervo.

Artemisa también tenía un lado implacable. Hay ciertos mitos que alumbran ese costado oscuro, cruel y vengativo. Aunque protectora de la naturaleza, era temida por su temperamento. Algunos de esos mitos más famosos muestran su castigo a quienes la desafiaban. A Acteón, un cazador que la vio bañándose desnuda por accidente, lo convirtió en un ciervo y sus propios perros lo devoraron. A Calisto, una de sus ninfas que rompió su voto de castidad tras ser engañada por Zeus, la transformó en osa.