Fiesta sinfónica en Chascomús: 450 jóvenes músicos de todo el país en la nueva edición del Festival SOIJAr

La Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles reunirá en Chascomús a más de 450 jóvenes músicos de las 24 provincias argentinas

La ciudad de Chascomús recibirá entre el 29 y el 31 de enero a más de 450 jóvenes músicos de las 24 provincias argentinas, que participarán en la nueva edición de la Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles. El evento, organizado por la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina), contará con la participación de Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Popi Spatocco y Florencia Otero, entre otros referentes de la música popular argentina. Todas las actividades tendrán acceso libre y gratuito.

El festival se desarrollará en escenarios junto a la laguna, en una propuesta que integrará la música con el paisaje y el patrimonio local. La programación incluirá conciertos temáticos y homenajes al repertorio folclórico argentino, la obra de María Elena Walsh y el legado de Mercedes Sosa.

El cronograma comenzará el jueves 29 de enero con el concierto de apertura, titulado Semillas de nuestra tierra, a cargo de la Orquesta Infantil Argentina bajo la dirección de Valeria Atela. La formación, integrada por 130 niños de entre 9 y 15 años provenientes de todo el país, interpretará clásicos del folclore nacional y un homenaje a María Elena Walsh. El programa contará con la participación de Nahuel Pennisi y Florencia Otero, además de agrupaciones locales como la Orquesta-Escuela de Guitarras, la Orquesta Pre-Infantil “María Elena Walsh” y la Orquesta-Escuela de Voces de Chascomús.

El viernes 30, la Orquesta Filarmónica SOIJAr presentará Fiesta al atardecer, un recorrido por la música latinoamericana bajo la dirección del maestro Guillermo Scarabino. Este concierto reunirá a 80 multiplicadores formados en la metodología Orquesta-Escuela, junto a la Orquesta Sinfónica Infantil “Luis Gianneo” y la Orquesta Sinfónica Juvenil “Alberto Ginastera”, ambas de Chascomús. El programa incluirá obras de Juan Carlos Cuacci, Pedro Elías Gutiérrez, George Gershwin, Mozart Camargo Guarnieri y Toño Abreu.

La jornada de cierre, el sábado 31 de enero, estará dedicada a celebrar la obra de Mercedes Sosa. La Orquesta Juvenil Argentina, conformada durante la semana de capacitación del festival y dirigida por Popi Spatocco, interpretará una selección de piezas emblemáticas del repertorio de la cantante tucumana. El concierto contará con la participación especial de Sandra Mihanovich, Marcela Morelo y Patricia Sosa, junto con Leonel Iglesias en guitarra.

El encuentro reunirá a representantes de 200 programas musicales de todo el país, que incluyen orquestas, bandas, conservatorios e institutos de las 24 jurisdicciones argentinas.

Desde su institucionalización en 2023, la Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles consolidó su rol como espacio de formación e intercambio para jóvenes músicos y líderes, además de fortalecer el atractivo turístico y cultural de Chascomús, declarada “Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles” por ley del Congreso en 2016.

La Fundación SOIJAr, creada en 2004 por Valeria Atela, impulsa actividades pedagógicas y artísticas que alcanzan a decenas de miles de niños y jóvenes a través de una extensa red nacional de orquestas y coros. El festival, desde su primera edición en 2005, promueve la inclusión y la integración social mediante la música, en alianza con organismos públicos y privados.

Entre los antecedentes del evento figuran la participación de directores y músicos destacados como Guillermo Scarabino, Carlos Vieu, Luis Gorelik, Hadrian Avila Arzuza, Daniela Tabernig, Alejandra Malvino, Marina Silva, Enrique Folger, Ricardo Crampton, Rafael Gintoli, Xavier Inchausti, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, Nico Sorín y The Beats.

Durante la semana del festival, los espacios culturales y escenarios naturales de Chascomús funcionarán como puntos de encuentro para vecinos, visitantes y músicos de todo el país. La propuesta articula turismo cultural, valorización del espacio público y el intercambio entre las nuevas generaciones de artistas.

