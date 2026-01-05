Cultura

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

El conflicto iniciado en abril de 2023 derivó en el saqueo y destrucción de las colecciones, lo que llevó a arqueólogos y expertos a reconstruir la experiencia museística a través de visitas virtuales en línea

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitalizr su patrimonio (REUTERS/El Tayeb Siddig)

Destruido y saqueado durante los primeros meses de la guerra en Sudán, el museo nacional de Jartum ahora recibe visitantes virtuales tras meses de un minucioso trabajo para recrear digitalmente su colección.

En el propio museo, casi nada queda de los 100.000 artefactos que había almacenado desde su construcción en la década de 1950.

Solo permanecen en el lugar aquellas piezas demasiado pesadas para que los saqueadores pudieran llevárselas, como la enorme estatua de granito del faraón kushita Taharqa y los frescos trasladados desde templos durante la construcción de la presa de Asuán.

“El museo virtual es la única opción viable para asegurar la continuidad”, afirmó la funcionaria gubernamental de antigüedades Ikhlass Abdel Latif, durante una reciente presentación del proyecto realizado por la Unidad Arqueológica Francesa para Antigüedades Sudanesas (SFDAS), con apoyo del Louvre y la Universidad de Durham del Reino Unido.

El conflicto iniciado en abril de 2023 derivó en el saqueo y destrucción de las colecciones (REUTERS/El Tayeb Siddig)

Cuando el museo fue saqueado tras el estallido de la guerra entre el ejército regular y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en abril de 2023, imágenes satelitales mostraron camiones cargados con reliquias rumbo a Darfur, la región occidental actualmente bajo control total de las RSF.

Desde entonces, las búsquedas de las piezas desaparecidas, con ayuda de Interpol, han dado resultados escasos.

“El museo de Jartum era la piedra angular de la preservación cultural sudanesa; el daño es incalculable”, dijo la investigadora de SFDAS Faiza Drici, pero “la versión virtual nos permite reconstruir las colecciones perdidas y mantener un registro claro”.

Drici trabajó más de un año reconstruyendo el inventario perdido en una base de datos, a partir de fragmentos de listas oficiales, estudios publicados por investigadores y fotografías tomadas durante misiones de excavación.

Las búsquedas de las piezas desaparecidas, con ayuda de Interpol, han dado resultados escasos

Luego, el diseñador gráfico Marcel Perrin creó un modelo digital que replicó el ambiente del museo: su arquitectura, su iluminación y la disposición de sus exhibiciones.

Disponible en línea desde el 1 de enero, el museo virtual ofrece a los visitantes una réplica de la experiencia de recorrer las galerías de la institución —reconstruidas con fotografías y planos originales— y observar más de 1.000 piezas heredadas del antiguo Reino de Kush.

Sin embargo, será hasta finales de 2026 cuando el proyecto suba la recreación de la afamada “Sala de Oro” del museo, donde se guardaban joyas reales macizas de oro, figuras y objetos ceremoniales que fueron robados.

Además del valor documental del museo virtual, el catálogo reconstruido por SFDAS se espera que fortalezca los esfuerzos de Interpol para frenar el tráfico del patrimonio robado de Sudán.

La guerra en Sudán ha provocado una catástrofe humanitaria, con decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados, muchos de los cuales buscan refugio en zonas poco desarrolladas con escasez de alimentos y medicinas.

Maitena, Marilú Marini y Mónica

Las canciones prohibidas que salvaron

El Festival de Palm Springs

El Recoleta inaugura su temporada

Murió el surcoreano Ahn Sung-ki,
Las confesiones de Colapinto: qué

Camilota se animó a tirarse

Hans Zimmer revela cuál es

