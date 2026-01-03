Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han Kang y Fernando Aramburu: estos son los libros más esperados de 2026

Borges, Han Kang, Rushdie (arriba), Mariana Enriquez, Fernando Aramburu y Margaret Atwood

Libros de misterio, ciencia ficción, dramas, historia, grandes recopilaciones o lo último en literatura latinoamericana, el 2026 llega cargado de novedades en todos los géneros y para todos los gustos, también para los aficionados a las biografías, con la publicación de las esperadas memorias de la francesa Gisèle Pelicot, de Liza Minelli y de Silvester Stallone.

Las últimas obras de Salman Rushdie, la Nobel coreana Han Kang, Emmanuel Carrère, Pierre Lemaitre, Fernando Aramburu, Mariana Enriquez o así como una novela póstuma de Frederick Forsyth y poemas inéditos de Rainer Maria Rilke destacan entre las novedades literarias de 2026.

La editorial Alfaguara relanzará la obra completa del escritor argentino Jorge Luis Borges, iniciando con Cuentos completos, Ensayos completos y Poesía completa el 22 de enero. Este lanzamiento simultáneo en España e Iberoamérica conmemora el 40º aniversario del fallecimiento del autor, con más títulos previstos para junio y noviembre de 2026.

La editorial Alfaguara relanzará la obra completa del escritor argentino Jorge Luis Borges (Foto: EFE)

Con La penúltima hora (Random House), un volumen de cinco relatos, Salman Rushdie vuelve a la ficción tras el ataque sufrido en 2022 que relató en su anterior libro, Cuchillo. Ahora, se reencuentra con personajes del Bombay de Hijos de la medianoche (1981) y completa un recorrido por los países donde ha vivido: India, Inglaterra y Estados Unidos.

En Tinta y sangre (Random House), Han Kang traza una novela de misterio protagonizada por un detective tenaz en medio de una historia de amor entre dos mujeres.

Koljós (Anagrama), es un libro de “amor” de Carrère a su madre, de la que se distanció tras publicar Una novela rusa 18 años atrás. En esta saga viaja por la revolución, el exilio de los rusos blancos, las guerras mundiales, la caída del bloque soviético, la Rusia de Putin y la guerra de Ucrania.

Pierre Lemaitre (EFE/ Andreu Dalmau)

Tras El ancho mundo, El silencio y la cólera y Un futuro prometedor, Pierre Lemaitre culmina con Grandes promesas su exploración de los treinta ‘Años Gloriosos’ que marcaron la historia contemporánea.

Fernando Aramburu presenta en Maite (Tusquets) a dos hermanas y una madre que no se dicen toda la verdad, una novela enmarcada en los cuatro días del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

También habrá obras de la mexicana Gabriela Damián Miravete (Soñarán en el jardín), los colombianos Andrea Mejía (La sed se va con el río) y Antonio García Ángel (Que pase lo peor), del chileno Alfredo Andonie (Serpiente) y del peruano Daniel Salvatierra (Criaturas virales).

Cristina Rivera Garza (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

También llegarán Nadie me verá llorar (Random House), de Cristina Rivera Garza; Los golpistas, de Jaime Bayly, y Todo por la patria, de Martín Caparrós (ambas en Galaxia) o Las nerviosas (Caballo de Troya), de Rosa Chávez Yacila.

Y Félix G. Modroño con Tierra de sueños (Destino) o Elisa Díaz Castelo con Malacría (Sexto Piso).

Del panorama español sobresalen, además, Islandia (Destino), de Manuel Vilas; Coloquio de invierno (Tusquets), de Luis Landero; Un paraíso de escombros (Galaxia Gutenberg), de Gustavo Martín Garzo, o Arca (Seix Barral), de Ricardo Menéndez Salmón.

Julian Barnes

Del ámbito internacional se editarán Despedidas, de Julian Barnes, y Cruz del Sur, de Claudio Magris (ambas en Anagrama); El nombre en el muro (Seix Barral), de Hervé Le Tellier; Casos reales (Alfaguara), de Yasmina Reza; El libro de mi destino (Alianza), de Parinoush Saniee; August (Asteroide), de Christa Wolf; La edad ridícula (Minúscula), de Maryam Madjidi; El pozo (Destino), de Hye-young Pyun, y Kiev (Tusquets), de Elena Kostioukovitch.

En el cuento serán novedad En el camping (Anagrama), de Soledad Puértolas; Nunca cruces ese umbral (Anagrama), de Mariana Enríquez; Territorios (Páginas de Espuma), de David Roas; En agosto de 1995 juraron amarse hasta la muerte y ahí siguen sin morirse (Blackie), de Jorge de Cascante, y Cerillas Garibaldi (Galaxia), de Julià Guillamon.

Los ‘best sellers’ estarán representados por libros como Precipicio (Grijalbo), de Robert Harris, o Nunca digas nunca (Plaza & Janés), de Danielle Steel.

Mariana Enríquez

La cosecha negra traerá La venganza de Odessa (Plaza), de Forsyth, fallecido el pasado junio, secuela de su ya clásico Odessa, en la que alerta sobre el resurgimiento del nazismo; Las pruebas de mi inocencia (Anagrama), de Jonathan Coe; El amo (Alfaguara), de Santiago Díaz; Las horas secretas, de Mick Herron, y Objetos perdidos, de Carlos Zanón (ambas en Salamandra).

Otras novedades de suspense serán Con nadie (Destino), de Lorenzo Silva; Resultado final (HarperCollins), de Don Winslow; Muerte en Rook Hall (AdN), de Kate Atkinson; El caso Holst (Roca), de Søren Sveistrup; Oculto en las sombras (Principal), de Viveca Sten; Las buenas intenciones (Destino), de Víctor del Árbol; Asesinato en la Toscana (Lira), de T. A. Williams, o Nadie lo vio venir (Suma), de Shari Lapena.

Miss Merkel. Asesinato en terapia de grupo (Seix), de David Saffier; El cabaret del infierno (Contraluz), de Izara Batres; Asesinatos en Son (RBA), de Gustawsson & Enger; A la sombra de la tormenta (Catedral), de Christoffer Carlsson; El sacrificio (Planeta), de Henrik Fexeus; Mantis (Reservoir), de Francisco Bescós; Será por dinero (Siruela), de Aitor Marín; y Una habitación llena de gente (Duomo), de Daniel Keyes completan el género negro.

Don Winslow (EFE/ Andreu Dalmau/ Archivo)

En novela histórica figuran La hija (Alfaguara), de Sergio del Molino; La maldición de los Stensson (Salamandra), de Niklas Natt och Dag; Corazones de León (Ático), de Dan Jones; Mi nombre es Celestina, de Desirée Baudel, y Daré el cielo por ti, de Jorge Molist (ambas en Grijalbo), o La mirada del mal (Plaza), de Reyes Monforte.

Asimismo, se publicarán El bufón favorito del rey (Roca), de José López; Alma de Castilla (Edhasa), de Alan Pitronello; El enigma del papa Luna (La Esfera), de José Ángel Mañas; Tres halcones para Tamerlán (HarperCollins), de Jesús Sánchez Adalid; La espía de Alfonso X (B), de Francisco Sempere; La clave de Mozart (RBA), de Fernando Méndez, o Las arrepentidas (Espasa), de Mari Pau Domínguez.

‘El libro de Joan’ (Contraluz), de Paul Thurin; ‘La desconocida del retrato’ (Duomo), de Camille de Peretti; ‘Milagro en Auschwitz’ (Newton Compton), de Michale Calvin y Naftali Schiff, y ‘La esposa alemana’ (NdeNovela), de Kelly Rimmer, son otras novedades históricas.

Gisèle Pelicot (REUTERS/Manon Cruz)

En poesía, además de ‘Sonetos a Orfeo’ (Lumen), con poemas y cartas inéditos de Rilke, se editará ‘Sinceramente’ (Salamandra), último poemario de Margaret Atwood.

Mientras que entre las biografías destacan A Hymn to Life, un canto a la vida de Gisèle Pelicot (Bodley Head), cuya historia de abusos sexuales conmovió al mundo y generó una ola de solidaridad y reconocimiento en torno a su figura; Kids, Wait Till You Hear This!, la biografía de la icónica actriz y cantante estadounidense Liza Minelli (Grand Central Publishing) y Los escalones (Plaza & Janés), del actor Sylvester Stallone ha descrito como “su testamento”