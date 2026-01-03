Cultura

Elena Roger, Cristian Alarcón, Lorena Vega y Pedro Saborido encabezan la agenda cultural del verano bonaerense

La propuesta de verano incluye espectáculos, talleres y ciclos de cine, teatro y literatura con entrada libre y gratuita en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires

La temporada estival en la Provincia de Buenos Aires contará con una programación cultural que reúne a más de mil artistas en más de 600 actividades gratuitas, distribuidas en playas, sierras, balnearios, plazas, bibliotecas y centros culturales. El Instituto Cultural bonaerense presentó esta iniciativa bajo el lema “La felicidad de compartir”, con propuestas para públicos de todas las edades y acceso libre en los 135 municipios.

La agenda incluye espectáculos, talleres y ciclos de teatro, música, literatura y artes visuales. Entre los protagonistas de este verano figuran Elena Roger, Lorena Vega, Cristina Banegas, Esther Goris y Pedro Saborido, junto con autores como Dolores Reyes, Pablo Ramos, Alejandra Kamiya, Selva Almada, Cristian Alarcón y Raquel Robles. El cronograma completo y los detalles de sedes y horarios pueden consultarse en el sitio oficial del Instituto Cultural.

La propuesta dedica un espacio central a las infancias, con espectáculos de circo, títeres y jornadas de producción creativa. Además, se suman actividades para promover el libro y la lectura, charlas con escritores y presentaciones junto a editoriales bonaerenses. Según la organización, participarán más de 20 fiestas populares y habrá circuitos de teatro, Café Cultura, milongas, muestras visuales y sets de DJ.

En los Paradores Recreo, de Villa Gesell y Miramar se realizarán talleres semanales de artes plásticas y percusión, pensados como espacios de experimentación artística. La programación se extiende a espacios comunitarios y bibliotecas populares, que recibirán ciclos de cine móvil, jornadas de inclusión y el programa Cultura Rodante, con estaciones de lectura y actividades lúdicas.

Durante febrero, la agenda sumará el acompañamiento a más de 120 proyectos de murgas y agrupaciones en el marco de los festejos de Carnaval. Además, se prevé la presencia de artistas como Esther Goris con su obra sobre Evita, Gloria Carrá y Sergio Wischñevsky, entre otros.

La ciudad de Mar del Plata será uno de los epicentros de la temporada. El Teatro Auditorium ofrecerá una grilla de 186 funciones, que convoca a artistas locales y elencos independientes, con propuestas que abordan derechos humanos, perspectiva de género y salud mental. Entre los espectáculos destacados se encuentran el concierto de Elena Roger; La vida extraordinaria, con Lorena Vega; Molly Bloom, con Cristina Banegas, y Relatividad, con Gabriela Toscano y Luis Machín. La cartelera suma actuaciones de Martín Rechimuzzi, Violeta Urtizberea, Julieta Zylberberg e Iñaki Urlezaga.

Por su parte, el Museo MAR presenta una programación que abarca música, performance, cine, danza y espectáculos familiares. Entre las exhibiciones centrales figuran Que parte de quién, de Eduardo Basualdo; Fragmentar la obsolescencia: Primavera silente y Tramas II: mundos posibles, resistencias y porvenires. El museo suma talleres, lecturas de verano y recorridos participativos de acceso libre durante toda la temporada.

Entre las novedades de este verano se encuentra la muestra “Identidad Aumentada”, que explora la identidad bonaerense mediante realidad aumentada e inteligencia artificial. Esta propuesta tendrá un recorrido itinerante en el municipio de Tres Arroyos, con paradas en Claromecó, Orense y Reta.

La primera semana de enero ya tiene agenda definida, con festivales para infancias y familias en localidades como Salliqueló, Tres Arroyos y Sierra de la Ventana, y espectáculos musicales y talleres gratuitos en los paradores de Miramar y Villa Gesell. El Teatro Auditorium y el Museo MAR suman actividades diarias desde el martes 6, incluyendo funciones teatrales, conciertos y homenajes.

Los museos provinciales también mantendrán sus puertas abiertas durante el verano. El Complejo Museográfico Enrique Udaondo en Luján, el Museo Histórico Provincial Libres del Sur en Dolores, el Museo Histórico Provincial 17 de Octubre en San Vicente, el Museo Histórico Provincial Guillermo E. Hudson en Florencio Varela y el Museo Provincial Casa Evita en Los Toldos ofrecerán actividades y horarios extendidos para visitantes.

La agenda cultural bonaerense busca garantizar el acceso a propuestas artísticas y recreativas para todos los públicos, con la participación de figuras reconocidas y actividades en toda la provincia. Las novedades y actualizaciones pueden consultarse en la página oficial del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

[Fotos: prensa Instituto Cultural PBA]

