‘Derecho de piso’, el musical ganador de siete premios Hugo, debuta en la calle Corrientes

El musical argentino Derecho de piso, reconocido con siete premios Hugo, inicia su temporada en el Teatro Metropolitan el miércoles 7 de enero, con funciones los miércoles de enero y febrero en el corazón de la calle Corrientes. La obra expone la dinámica interna de un elenco teatral desde la perspectiva de la asistencia, un rol central para el funcionamiento de cualquier espectáculo, pero pocas veces visibilizado.

La propuesta explora el detrás de escena en el teatro musical argentino contemporáneo y se presenta como una oportunidad para acercarse a las problemáticas y pasiones del rubro desde una mirada local.

El elenco está integrado por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín y Guadalupe Otheguy. La trama se centra en Brenda, la asistente de producción cuyo trabajo resulta fundamental para el desarrollo de la pieza, a pesar de que su presencia suele pasar inadvertida por el resto de la compañía. La historia revela las tensiones y dificultades que enfrenta este personaje, que representa a quienes aspiran a integrarse al mundo del teatro.

La llegada de Derecho de piso al circuito comercial representa un paso relevante para la obra, que previamente cosechó múltiples nominaciones y reconocimientos en el ámbito independiente. Las funciones tendrán lugar los miércoles a las 20:15.

La obra está escrita y dirigida por Ana Schimelman e Ian Shifres, quienes también están a cargo de la dirección musical. Derecho de piso cuenta con música original de Ian Shifres y coreografía de Malena Martin. El equipo artístico incluye a Agustín Cañas, Pablo Moral y Toto Shifres como músicos en escena, y a Rodrigo González Garillo en escenografía. El diseño de luces corresponde a Sebastián Francia y Diego Becker, mientras que el vestuario fue realizado por Lara Sobel. La producción es de Compañía Teatro Futuro.

El musical obtuvo siete premios Hugo, entre los que se destacan las distinciones a mejor musical off, mejor dirección para Ana Schimelman e Ian Shifres, mejor dirección musical, mejores letras de musical argentino y mejor música original para Ian Shifres. Además, Nicolás Martín, Vero Gerez y Victoria Baldomir recibieron premios a la interpretación, mientras que Guadalupe Otheguy y Gerardo Chendo sumaron nominaciones como revelación femenina y masculina, respectivamente, al igual que Sebastián Francia, por el diseño de luces original.

[Fotos: prensa Derecho de piso]