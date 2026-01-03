Cultura

‘Derecho de piso’, el musical ganador de siete premios Hugo, debuta en la calle Corrientes

La obra escrita y dirigida por Ana Schimelman e Ian Shifres que explora los desafíos y pasiones del detrás de escena, inicia su temporada el miércoles 7 de enero en el Teatro Metropolitan

Guardar
El musical argentino “Derecho de
El musical argentino “Derecho de piso” inicia funciones en el teatro Metropolitan tras ganar siete premios Hugo. La obra destaca el rol central y poco visibilizado de la asistencia en la dinámica interna de los elencos teatrales

El musical argentino Derecho de piso, reconocido con siete premios Hugo, inicia su temporada en el Teatro Metropolitan el miércoles 7 de enero, con funciones los miércoles de enero y febrero en el corazón de la calle Corrientes. La obra expone la dinámica interna de un elenco teatral desde la perspectiva de la asistencia, un rol central para el funcionamiento de cualquier espectáculo, pero pocas veces visibilizado.

La propuesta explora el detrás de escena en el teatro musical argentino contemporáneo y se presenta como una oportunidad para acercarse a las problemáticas y pasiones del rubro desde una mirada local.

La trama de “Derecho de
La trama de “Derecho de piso” se enfoca en Brenda, la asistente de producción fundamental para la compañía teatral

El elenco está integrado por Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín y Guadalupe Otheguy. La trama se centra en Brenda, la asistente de producción cuyo trabajo resulta fundamental para el desarrollo de la pieza, a pesar de que su presencia suele pasar inadvertida por el resto de la compañía. La historia revela las tensiones y dificultades que enfrenta este personaje, que representa a quienes aspiran a integrarse al mundo del teatro.

La llegada de Derecho de piso al circuito comercial representa un paso relevante para la obra, que previamente cosechó múltiples nominaciones y reconocimientos en el ámbito independiente. Las funciones tendrán lugar los miércoles a las 20:15.

El elenco cuenta con Victoria
El elenco cuenta con Victoria Baldomir, Gerardo Chendo, Vero Gerez, Nicolás Martín y Guadalupe Otheguy

La obra está escrita y dirigida por Ana Schimelman e Ian Shifres, quienes también están a cargo de la dirección musical. Derecho de piso cuenta con música original de Ian Shifres y coreografía de Malena Martin. El equipo artístico incluye a Agustín Cañas, Pablo Moral y Toto Shifres como músicos en escena, y a Rodrigo González Garillo en escenografía. El diseño de luces corresponde a Sebastián Francia y Diego Becker, mientras que el vestuario fue realizado por Lara Sobel. La producción es de Compañía Teatro Futuro.

El musical obtuvo siete premios Hugo, entre los que se destacan las distinciones a mejor musical off, mejor dirección para Ana Schimelman e Ian Shifres, mejor dirección musical, mejores letras de musical argentino y mejor música original para Ian Shifres. Además, Nicolás Martín, Vero Gerez y Victoria Baldomir recibieron premios a la interpretación, mientras que Guadalupe Otheguy y Gerardo Chendo sumaron nominaciones como revelación femenina y masculina, respectivamente, al igual que Sebastián Francia, por el diseño de luces original.

[Fotos: prensa Derecho de piso]

Temas Relacionados

"Derecho de piso"Ian ShifresAna SchimelmanCompañía Teatro FuturoTeatro MetropolitanTeatro musical en Buenos AiresPremios Hugo

Últimas Noticias

Cómo la sirena conquistó el mundo y revolucionó la narrativa sobre feminidad y diferencia

Desde relatos medievales y exploraciones científicas hasta rituales africanos prohibidos, su imagen desentraña antiguas creencias e inspira nuevos debates sobre diversidad y autonomía en pleno siglo XXI

Cómo la sirena conquistó el

Gorriarena, Maza y un viaje a la tierra de los faraones: enero en el Museo Nacional de Bellas Artes

La agenda incluye homenaje a los artistas nacionales, ciclos de narración y talleres interactivos, con énfasis en la exitosa muestra “Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina”

Gorriarena, Maza y un viaje

Florence Knapp, autora revelación en Reino Unido: “Mi manera de procesar el mundo es a través de la escritura”

Inspirada en experiencias personales y su pasión por el tejido, su novela “Los nombres” combina narrativas paralelas para mostrar los caminos alternativos que pueden surgir a partir de una sola determinación

Florence Knapp, autora revelación en

Dalí, Mondrian y Klee llegan al dominio público: obras icónicas libres, desafíos legales y un nuevo horizonte para museos y creadores

La liberación de piezas clave del arte moderno despierta debates sobre derechos, reproducción y oportunidades inéditas. Galerías y artistas exploran el alcance real de esta revolución cultural para el siglo XXI

Dalí, Mondrian y Klee llegan

El drama y el misterio de ‘Las corrientes’, una de las películas argentinas de 2025, llegan al Cine Gaumont

La obra de Milagros Mumenthaler se exhibe esta semana en el cine Gaumont de Buenos Aires, luego de un buen paso en festivales internacionales y de los elogios de la crítica internacional

El drama y el misterio
DEPORTES
La polémica que se desató

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La tumba de Tutankamón y

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso