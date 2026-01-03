Cómo la sirena conquistó el mundo y revolucionó la narrativa sobre feminidad y diferencia

Las representaciones de sirenas varían radicalmente en otras culturas, donde encarnan ambigüedad, poder y atributos contradictorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Figuras legendarias resurgen en la literatura, la música y el cine, renovando debates sobre fuerza femenina e identidad. La imagen predominante de las sirenas en la cultura occidental, asociada a la belleza y la dulzura, se consolidó gracias al éxito de La Sirenita, tanto en la versión de Hans Christian Andersen como en la adaptación de Disney.

Esta visión contrasta con la riqueza de creencias y símbolos presentes en diversas culturas, donde las sirenas adoptan formas ambiguas y poderes contradictorios, lejos de la inocencia y nostalgia que dominan el imaginario europeo actual.

El canon occidental: de Andersen a Disney

El cuento de Andersen presentó una protagonista trágica y desdichada, sentando las bases para la imagen de una sirena víctima y enamorada. Disney transformó a Ariel en un símbolo de simpatía e inconformismo adolescente, apartando cualquier rasgo peligroso o maléfico.

La figura de la sirena en la cultura occidental se consolidó como símbolo de belleza y dulzura gracias a Andersen y Disney (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambas versiones, el modelo occidental representa a las sirenas como jóvenes bellas de torso humano, cola de pez y atributos femeninos —como el espejo, el peine o la voz humana— vinculadas a valores y conflictos contemporáneos. Esta imagen homogénea, consolidada en los últimos dos siglos, ha relegado la diversidad de representaciones y significados de las sirenas fuera del ámbito europeo.

Antigüedad y orígenes: diosas, aves o peces

El origen de la sirena es difícil de rastrear. Algunas teorías las asocian con diosas-pez de religiones mesopotámicas, mientras otras las vinculan a criaturas híbridas de mujer y ave, célebres en la Odisea de Homero, que atraían a marineros con sus cánticos y podían devorar a quienes no las complacían.

Según BBC History Revealed, manuscritos del siglo XIII ya mostraban sirenas como mujeres-pez o mujeres-ave, lo que propició su fusión en la Europa del Renacimiento y consolidó su asociación con la fertilidad, el peligro sexual y lo desconocido. Estas creencias influyeron en la percepción de su existencia real.

En el Renacimiento y Edad Media, marineros europeos divulgaron relatos y supuestos avistamientos de sirenas en sus viajes y mapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa: relatos históricos, avistamientos y espectáculos

Durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII, marineros y exploradores europeos afirmaron haber visto sirenas. El explorador Henry Hudson, en 1608, registró el avistamiento de una criatura “con cola de marsopa y pelo largo y oscuro”.

Por su parte, Cristóbal Colón, en 1493, expresó su decepción al observar supuestos ejemplares en el Caribe, y en Haití persiste Lasirèn, un espíritu que, según la tradición, otorga prosperidad o castiga a quienes la irritan.

En el Renacimiento, señalaban zonas desconocidas en mapas con el aviso “Aquí hay sirenas”, y su popularidad derivó en auténticos espectáculos en el siglo XIX.

Uno de los casos más célebres fue el de la Sirena Fiji, una creación expuesta por Samuel Barrett Eades en Londres y más tarde llevada a Estados Unidos por PT Barnum, cautivando a miles a pesar de las dudas sobre su autenticidad. Estas historias alimentaron una auténtica fiebre por las sirenas en la cultura popular.

El ningyo japonés, un híbrido entre humano y pez, protagoniza leyendas que asocian su consumo con inmortalidad y desgracia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asia: el enigmático ningyo japonés

En Asia surgieron entidades propias, como el ningyo en Japón, literalmente “pez humano”, que adopta formas monstruosas: desde cabezas humanas con cuernos hasta rostros escamosos.

En relatos tradicionales, consumir carne de ningyo puede otorgar longevidad, pero también provocar desgracias: la leyenda de Yao Bikuni narra cómo una joven, tras volverse inmortal por comer ningyo, termina quitándose la vida debido al hastío; en otra versión, unos niños mueren al adquirir escamas tras alimentarse de este ser.

Tras la apertura comercial japonesa en 1854, estos ningyo se exportaron y exhibieron en Occidente como “sirenas”, integrándose en la cultura global de espectáculos.

África: Mami Wata, Yemonja y Oshún

En África Occidental y Central, los ríos y mares representan tanto la abundancia como los conflictos históricos ligados a la trata atlántica de esclavos. Sobresalen figuras como Mami Wata (“Madre Agua”), Yemonja y Oshún, orishas de la tradición yoruba que encarnan la ambivalencia del agua: pueden proteger o destruir.

Figuras míticas africanas como Mami Wata, Yemonja y Oshún son veneradas por su poder protector y su vínculo con la fertilidad y el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yemonja, diosa de los océanos y defensora de mujeres y niños, ganó relevancia en el Caribe y América tras la diáspora africana. Oshún, venerada por su sensualidad y fertilidad, rige el bosque sagrado de Nigeria y es conocida por sus respuestas vengativas a los agravios.

BBC History Revealed señala que desde el siglo XX, muchas de estas entidades adoptaron atributos de las sirenas occidentales, consolidándose como símbolos de empoderamiento femenino, fertilidad, peligro y poder material, en sintonía con la cultura global.

En el caso de Mami Wata, su devoción implica a menudo sacrificio, pero también ofrece riqueza y emancipación. Sus rituales, como las danzas de trance —prácticas que se intentó suprimir durante la esclavitud—, son descritos como espacios de autonomía y fortaleza para las mujeres.

La sirena sigue inspirando literatura, cine y debates sociales actuales sobre empoderamiento femenino, diversidad y resignificación cultural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Referentes individuales: Atargatis, Mélusine y Sedna

El arquetipo de la sirena se relaciona con figuras femeninas legendarias diversas. Atargatis, diosa siria surgida de un huevo caído al Éufrates hace tres o cuatro mil años, se convirtió en mujer-pez tras una tragedia amorosa. Mélusine, hada medieval francesa, sufrió la traición de su esposo y se transformó primero en serpiente y luego en dragón; su imagen ha sido adoptada por marcas contemporáneas.

Por su parte, Sedna en la mitología inuit, nació humana y tras ser mutilada por su padre, se transformó en divinidad marina, adquiriendo un cuerpo híbrido de pez, foca o ballena, ligada a la supervivencia de su pueblo.

La figura de la sirena en la cultura occidental se consolidó como símbolo de belleza y dulzura gracias a Andersen y Disney (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualidad y resignificaciones: el mito que nunca muere

En la actualidad, la figura de la sirena mantiene vigencia y se reinventa continuamente. La próxima versión en acción real de La Sirenita de Disney, el homenaje de Beyoncé a Oshún en uno de sus videoclips, o el éxito de la novela premiada La Sirena de Black Conch ilustran cómo este motivo sigue generando símbolos comerciales, literatura, música y debates sociales en torno a la feminidad, la diversidad y el poder.

El atractivo de las sirenas radica en su capacidad para materializar el misterio y la diferencia, expresando tensiones y contradicciones que trascienden cualquier visión simplificada.

A lo largo de los siglos, las sirenas han sintetizado miedos y aspiraciones colectivas, proyectando en sus relatos cambiantes la complejidad y pluralidad de las culturas que las han imaginado y venerado.