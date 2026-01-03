Cultura

Cómo la sirena conquistó el mundo y revolucionó la narrativa sobre feminidad y diferencia

Desde relatos medievales y exploraciones científicas hasta rituales africanos prohibidos, su imagen desentraña antiguas creencias e inspira nuevos debates sobre diversidad y autonomía en pleno siglo XXI

Guardar
Las representaciones de sirenas varían
Las representaciones de sirenas varían radicalmente en otras culturas, donde encarnan ambigüedad, poder y atributos contradictorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Figuras legendarias resurgen en la literatura, la música y el cine, renovando debates sobre fuerza femenina e identidad. La imagen predominante de las sirenas en la cultura occidental, asociada a la belleza y la dulzura, se consolidó gracias al éxito de La Sirenita, tanto en la versión de Hans Christian Andersen como en la adaptación de Disney.

Esta visión contrasta con la riqueza de creencias y símbolos presentes en diversas culturas, donde las sirenas adoptan formas ambiguas y poderes contradictorios, lejos de la inocencia y nostalgia que dominan el imaginario europeo actual.

El canon occidental: de Andersen a Disney

El cuento de Andersen presentó una protagonista trágica y desdichada, sentando las bases para la imagen de una sirena víctima y enamorada. Disney transformó a Ariel en un símbolo de simpatía e inconformismo adolescente, apartando cualquier rasgo peligroso o maléfico.

La figura de la sirena
La figura de la sirena en la cultura occidental se consolidó como símbolo de belleza y dulzura gracias a Andersen y Disney (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambas versiones, el modelo occidental representa a las sirenas como jóvenes bellas de torso humano, cola de pez y atributos femeninos —como el espejo, el peine o la voz humana— vinculadas a valores y conflictos contemporáneos. Esta imagen homogénea, consolidada en los últimos dos siglos, ha relegado la diversidad de representaciones y significados de las sirenas fuera del ámbito europeo.

Antigüedad y orígenes: diosas, aves o peces

El origen de la sirena es difícil de rastrear. Algunas teorías las asocian con diosas-pez de religiones mesopotámicas, mientras otras las vinculan a criaturas híbridas de mujer y ave, célebres en la Odisea de Homero, que atraían a marineros con sus cánticos y podían devorar a quienes no las complacían.

Según BBC History Revealed, manuscritos del siglo XIII ya mostraban sirenas como mujeres-pez o mujeres-ave, lo que propició su fusión en la Europa del Renacimiento y consolidó su asociación con la fertilidad, el peligro sexual y lo desconocido. Estas creencias influyeron en la percepción de su existencia real.

En el Renacimiento y Edad
En el Renacimiento y Edad Media, marineros europeos divulgaron relatos y supuestos avistamientos de sirenas en sus viajes y mapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa: relatos históricos, avistamientos y espectáculos

Durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII, marineros y exploradores europeos afirmaron haber visto sirenas. El explorador Henry Hudson, en 1608, registró el avistamiento de una criatura “con cola de marsopa y pelo largo y oscuro”.

Por su parte, Cristóbal Colón, en 1493, expresó su decepción al observar supuestos ejemplares en el Caribe, y en Haití persiste Lasirèn, un espíritu que, según la tradición, otorga prosperidad o castiga a quienes la irritan.

En el Renacimiento, señalaban zonas desconocidas en mapas con el aviso “Aquí hay sirenas”, y su popularidad derivó en auténticos espectáculos en el siglo XIX.

Uno de los casos más célebres fue el de la Sirena Fiji, una creación expuesta por Samuel Barrett Eades en Londres y más tarde llevada a Estados Unidos por PT Barnum, cautivando a miles a pesar de las dudas sobre su autenticidad. Estas historias alimentaron una auténtica fiebre por las sirenas en la cultura popular.

El ningyo japonés, un híbrido
El ningyo japonés, un híbrido entre humano y pez, protagoniza leyendas que asocian su consumo con inmortalidad y desgracia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asia: el enigmático ningyo japonés

En Asia surgieron entidades propias, como el ningyo en Japón, literalmente “pez humano”, que adopta formas monstruosas: desde cabezas humanas con cuernos hasta rostros escamosos.

En relatos tradicionales, consumir carne de ningyo puede otorgar longevidad, pero también provocar desgracias: la leyenda de Yao Bikuni narra cómo una joven, tras volverse inmortal por comer ningyo, termina quitándose la vida debido al hastío; en otra versión, unos niños mueren al adquirir escamas tras alimentarse de este ser.

Tras la apertura comercial japonesa en 1854, estos ningyo se exportaron y exhibieron en Occidente como “sirenas”, integrándose en la cultura global de espectáculos.

África: Mami Wata, Yemonja y Oshún

En África Occidental y Central, los ríos y mares representan tanto la abundancia como los conflictos históricos ligados a la trata atlántica de esclavos. Sobresalen figuras como Mami Wata (“Madre Agua”), Yemonja y Oshún, orishas de la tradición yoruba que encarnan la ambivalencia del agua: pueden proteger o destruir.

Figuras míticas africanas como Mami
Figuras míticas africanas como Mami Wata, Yemonja y Oshún son veneradas por su poder protector y su vínculo con la fertilidad y el agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yemonja, diosa de los océanos y defensora de mujeres y niños, ganó relevancia en el Caribe y América tras la diáspora africana. Oshún, venerada por su sensualidad y fertilidad, rige el bosque sagrado de Nigeria y es conocida por sus respuestas vengativas a los agravios.

BBC History Revealed señala que desde el siglo XX, muchas de estas entidades adoptaron atributos de las sirenas occidentales, consolidándose como símbolos de empoderamiento femenino, fertilidad, peligro y poder material, en sintonía con la cultura global.

En el caso de Mami Wata, su devoción implica a menudo sacrificio, pero también ofrece riqueza y emancipación. Sus rituales, como las danzas de trance —prácticas que se intentó suprimir durante la esclavitud—, son descritos como espacios de autonomía y fortaleza para las mujeres.

La sirena sigue inspirando literatura,
La sirena sigue inspirando literatura, cine y debates sociales actuales sobre empoderamiento femenino, diversidad y resignificación cultural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Referentes individuales: Atargatis, Mélusine y Sedna

El arquetipo de la sirena se relaciona con figuras femeninas legendarias diversas. Atargatis, diosa siria surgida de un huevo caído al Éufrates hace tres o cuatro mil años, se convirtió en mujer-pez tras una tragedia amorosa. Mélusine, hada medieval francesa, sufrió la traición de su esposo y se transformó primero en serpiente y luego en dragón; su imagen ha sido adoptada por marcas contemporáneas.

Por su parte, Sedna en la mitología inuit, nació humana y tras ser mutilada por su padre, se transformó en divinidad marina, adquiriendo un cuerpo híbrido de pez, foca o ballena, ligada a la supervivencia de su pueblo.

La figura de la sirena
La figura de la sirena en la cultura occidental se consolidó como símbolo de belleza y dulzura gracias a Andersen y Disney (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualidad y resignificaciones: el mito que nunca muere

En la actualidad, la figura de la sirena mantiene vigencia y se reinventa continuamente. La próxima versión en acción real de La Sirenita de Disney, el homenaje de Beyoncé a Oshún en uno de sus videoclips, o el éxito de la novela premiada La Sirena de Black Conch ilustran cómo este motivo sigue generando símbolos comerciales, literatura, música y debates sociales en torno a la feminidad, la diversidad y el poder.

El atractivo de las sirenas radica en su capacidad para materializar el misterio y la diferencia, expresando tensiones y contradicciones que trascienden cualquier visión simplificada.

A lo largo de los siglos, las sirenas han sintetizado miedos y aspiraciones colectivas, proyectando en sus relatos cambiantes la complejidad y pluralidad de las culturas que las han imaginado y venerado.

Temas Relacionados

SirenasLa SirenitaHans Christian AndersenDisneyMitologíaMami WataMitología japonesaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Gorriarena, Maza y un viaje a la tierra de los faraones: enero en el Museo Nacional de Bellas Artes

La agenda incluye homenaje a los artistas nacionales, ciclos de narración y talleres interactivos, con énfasis en la exitosa muestra “Ciencia y fantasía: Egiptología y egiptofilia en la Argentina”

Gorriarena, Maza y un viaje

Florence Knapp, autora revelación en Reino Unido: “Mi manera de procesar el mundo es a través de la escritura”

Inspirada en experiencias personales y su pasión por el tejido, su novela “Los nombres” combina narrativas paralelas para mostrar los caminos alternativos que pueden surgir a partir de una sola determinación

Florence Knapp, autora revelación en

Dalí, Mondrian y Klee llegan al dominio público: obras icónicas libres, desafíos legales y un nuevo horizonte para museos y creadores

La liberación de piezas clave del arte moderno despierta debates sobre derechos, reproducción y oportunidades inéditas. Galerías y artistas exploran el alcance real de esta revolución cultural para el siglo XXI

Dalí, Mondrian y Klee llegan

El drama y el misterio de ‘Las corrientes’, una de las películas argentinas de 2025, llegan al Cine Gaumont

La obra de Milagros Mumenthaler se exhibe esta semana en el cine Gaumont de Buenos Aires, luego de un buen paso en festivales internacionales y de los elogios de la crítica internacional

El drama y el misterio

Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han Kang y Fernando Aramburu: estos son los libros más esperados de 2026

Una selección de las nuevas publicaciones y reediciones en novela, cuento, biografías y poesía que llegarán a las librerías de Hispanoamérica durante este año

Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han
DEPORTES
La polémica que se desató

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La tumba de Tutankamón y

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso