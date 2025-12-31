Cultura

Chevy Chase, el comediante más malhumorado del mundo, tiene su documental

La nueva producción dirigida por Marina Zenovich ofrece una mirada detallada a la trayectoria, las controversias y los retos personales del comediante, e incluye testimonios de familiares y colegas de la industria del entretenimiento

El documental 'Soy Chevy Chase
El documental 'Soy Chevy Chase y tú no' explora la vida, el humor y las contradicciones del icónico comediante estadounidense

Insultar al director que está haciendo un documental sobre ti podría no ser la decisión más diplomática. Claro que Chevy Chase nunca ha sido muy diplomático.

El comediante se pone gruñón al principio del programa de la cineasta Marina Zenovich Soy Chevy Chase y tú no, que se transmite el jueves por CNN. Durante su primer encuentro, él le advierte que no será fácil entenderlo. Ella le pregunta por qué.

“No eres lo suficientemente brillante, ¿qué te parece?”, responde.

El hecho de que el intercambio haya dado lugar a la película dice mucho de Zenovich y también de Chase, un talentoso comediante físico que protagonizó comedias clásicas de los años 70 y 80 como Fletch, Three Amigos, Caddyshack y la franquicia Vacation, de National Lampoon.

La infancia traumática de Chevy
La infancia traumática de Chevy Chase, marcada por abusos familiares, es señalada como clave en su personalidad y estilo humorísticos.

“Es una de esas personas que todos creen conocer”, dice Zenovich. “Tiene una reputación que lo precede y hay algo subyacente que uno quiere descubrir. Así que fue un gran reto intentar llegar hasta allí”.

Un hombre complicado

Soy Chevy Chase y tú no sigue la vida y la carrera de Chase, desde su infancia oscura hasta los albores de Saturday Night Live y luego Hollywood, terminando con su turbulenta etapa en la serie de televisión Community. Se ofrecen las perspectivas de Dan Aykroyd, Beverly D’Angelo, Goldie Hawn, Lorne Michaels, Ryan Reynolds, Martin Short, su esposa Jayni Chase, sus tres hijas y su hermano Ned.

Surge el retrato de un comediante agudo y a menudo mordaz, con una gran base de seguidores, pero que puede irritar a algunos con su descarada falta de elegancia. “Soy complejo y profundo, y me hieren fácilmente”, le dice al cineasta.

El documental muestra imágenes de su trabajo en cine y televisión junto con películas caseras, abrazando a un gato, tocando el piano, jugando al ajedrez, leyendo cartas de fans (incluida una tarjeta de cumpleaños de Bill Clinton) y visitando una floristería.

Chevy Chase, actor de 'SNL'
Chevy Chase, actor de 'SNL' y filmes como 'Caddyshack', revela su carácter complejo y su famoso sarcasmo en el documental de CNN

La película cuenta con el respaldo de un crítico severo: el propio Chase. “Es como un masaje. Lo veo así: me encanta el masaje. A veces duele, pero el masaje es tan agradable”, declara el comediante para esta nota.

La clave es la infancia

Chase es solo el último perfil de Zenovich, dos veces ganadora del premio Emmy, cuyos temas documentales anteriores incluyen a Roman Polanski, Richard Pryor, Robin Williams y Lance Armstrong.

“Hago películas sobre estos hombres complejos”, dice. “Me fascinan los humanos y su comportamiento, y Chevy parece encajar perfectamente en mi obra”.

Zenovich menciona los primeros años de Chase para explicar cómo se convirtió en quien es. De niño, Chase fue encerrado en el sótano durante días, golpeado en la cara y encerrado en un armario como castigo por parte de su padrastro y su madre.

Marina Zenovich dirige el perfil
Marina Zenovich dirige el perfil de Chevy Chase, sumando su experiencia en documentales sobre figuras complejas como Polanski y Robin Williams

Creo que la clave de Chevy es su infancia. Detesto usar la palabra trauma, pero creo que está traumatizado —dice—. El humor es su forma de afrontarlo.

Chase tuvo una famosa disputa con muchos comediantes, incluyendo a su coprotagonista de Community, Joel McHale; su compañero de reparto de SNL, John Belushi; y Bill Murray, quien lo había reemplazado en SNL. Abandonó Community tras reportes de que había usado un insulto racista e insultado a su coprotagonista Donald Glover. También tuvo una pelea con el creador del programa, Dan Harmon, quien fue expulsado por un tiempo.

“El viejo Chevy podía hacerte reír al dejarte tirado, y tenía un pequeño guiño, así que te hacías el chiste”, dice el guionista y actor Alan Zweibel en la película. “Ahora simplemente parece cruel”.

La película argumenta que la oscuridad de Chase se vio agravada por su consumo de drogas. “En su mente, no se considera malo”, dice Zenovich, quien entrevistó a Chase dos veces y luego lo siguió durante unos días.

A sus 82 años, Chevy
A sus 82 años, Chevy Chase reflexiona sobre su legado en Hollywood, la fama y su deseo de superar traumas familiares junto a sus hijas

“Lo realmente interesante de Chevy es que realmente quiere intentar descubrirse a sí mismo. Quería llegar allí, pero entonces algo lo detiene”, dice. “Llega a cierto punto, y entonces algo lo detiene”.

‘Cosas de Hollywood’

Chase, ahora de 82 años, dice ser consciente de que hay una larga lista de personas que lo consideran despreciable, pero insiste en que no le importa. “Son solo cosas de Hollywood”, dice. “Nunca me ha molestado”.

La película profundiza en su breve programa de entrevistas y su reveladora primera y única temporada en Saturday Night Live. Admite que dejar SNL fue un error y muestra lo dolido que se sintió al no ser invitado al escenario cuando el programa celebró su 50.º aniversario a principios de este año.

El documental también lo muestra disfrutando de los aplausos de los fanáticos mientras asiste a una proyección reciente de National Lampoon’s Christmas Vacation y también revela que sus tres hijas son perspicaces, divertidas y dulces.

“Creo que lo único que realmente logró fue romper ese trauma generacional”, dice Zenovich. “Ahí voy otra vez, usando la palabra. Pero es toda una hazaña, ¿verdad?”.

Fuente: AP.

Fotos: CNN Films; Hopper Stone/Sony Pictures Entertainment/ The Washington Post y Washington Post/ Marvin Joseph.

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”